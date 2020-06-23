Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина

Украина планирует внедрить "промышленный", "продовольственный" и "авиационный" безвиз на пути к членству в Европейском союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что состоявшийся в этом году саммит "Восточного партнерства" четко определил Украину как лидера "Восточного партнерства", Украину, которая задает повестку дня.

"Практически все страны ЕС, Украина, Грузия, Молдова и Беларусь говорили одним голосом. Все говорили о более глубокой экономической интеграции, все страны Европейского союза заявляли о необходимости расширения торговой географии, интеграции Украины", - отметила Стефанишина.

"Я как человек, который чувствует и понимает тренды и держит эту рамку по должности, обеспечиваю, чтобы саммит был насыщен повесткой дня, которая нужна бизнесу. Прежде всего это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил. Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству и безопасности продукции", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, сейчас в Украине более уверены в продукции, которую даже в супермаркетах покупают.

"Также мы уверены, что разблокируем к саммиту вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Сейчас я считаю, что во время коронакризиса, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение - это идеальное время, чтобы концентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов. И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условиях поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня", - объяснила Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет на въезд в некоторые страны временный, угрозы для безвиза с Евросоюзом нет, - Кулеба