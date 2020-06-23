РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12861 посетитель онлайн
Новости
7 275 14

Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина

Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина

Украина планирует внедрить "промышленный", "продовольственный" и "авиационный" безвиз на пути к членству в Европейском союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что состоявшийся в этом году саммит "Восточного партнерства" четко определил Украину как лидера "Восточного партнерства", Украину, которая задает повестку дня.

"Практически все страны ЕС, Украина, Грузия, Молдова и Беларусь говорили одним голосом. Все говорили о более глубокой экономической интеграции, все страны Европейского союза заявляли о необходимости расширения торговой географии, интеграции Украины", - отметила Стефанишина.

"Я как человек, который чувствует и понимает тренды и держит эту рамку по должности, обеспечиваю, чтобы саммит был насыщен повесткой дня, которая нужна бизнесу. Прежде всего это - "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил. Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству и безопасности продукции", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, сейчас в Украине более уверены в продукции, которую даже в супермаркетах покупают.

"Также мы уверены, что разблокируем к саммиту вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Сейчас я считаю, что во время коронакризиса, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение - это идеальное время, чтобы концентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов. И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условиях поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня", - объяснила Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет на въезд в некоторые страны временный, угрозы для безвиза с Евросоюзом нет, - Кулеба

Автор: 

безвизовый режим (1552) Евросоюз (17124) Стефанишина Ольга нардеп (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
и плюс 40% ввп, с $4000 и нянями...
показать весь комментарий
23.06.2020 12:47
+8
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html «Укрнефть» потеряла 1,3 млрд грн на продаже нефти Коломойскому вдвое дешевле мировых цен - Куюн Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8117 Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский приобрел у крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» 260 тыс. тонн нефти по 18 долларов/баррель, что в 2 раза ниже мировых цен на ресурс.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#more-106586 Читать далее
показать весь комментарий
23.06.2020 12:46
+6
вы верните экономики к тому с чего вы начали - для начала - позор ,а ведь только год прошел - маты.....
показать весь комментарий
23.06.2020 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html «Укрнефть» потеряла 1,3 млрд грн на продаже нефти Коломойскому вдвое дешевле мировых цен - Куюн Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html Украина внедрит еще три безвиза на пути к членству в Евросоюзе, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8117 Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский приобрел у крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» 260 тыс. тонн нефти по 18 долларов/баррель, что в 2 раза ниже мировых цен на ресурс.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#more-106586 Читать далее
показать весь комментарий
23.06.2020 12:46 Ответить
и плюс 40% ввп, с $4000 и нянями...
показать весь комментарий
23.06.2020 12:47 Ответить
вы верните экономики к тому с чего вы начали - для начала - позор ,а ведь только год прошел - маты.....
показать весь комментарий
23.06.2020 12:48 Ответить
По поводу "промышленного", "продовольственного" и "авиационного" безвиза с Беларусью я бы не спешил . Как нам эта страна поможет на пути к членству в Евросоюзе ?
показать весь комментарий
23.06.2020 12:48 Ответить
и молдова с додоном занимающим деньги у рашки тоже поможет)) и белорус лукаш с арестами оппозиции и протестантов и равнением на рашку)) эти 2 страны были есть и будут сателитами рф
показать весь комментарий
23.06.2020 13:38 Ответить
значит ценят безвиз, если ещё 3 хотят. а как обгаживали всем кодлом...
показать весь комментарий
23.06.2020 12:49 Ответить
Чо вообще за бред?
показать весь комментарий
23.06.2020 12:55 Ответить
Десять, сто безвизов надо, шоб затмить Порошенко.
Межгалактический безвиз - это беспроигрышный вариант для зебанариев.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:01 Ответить
А что остается. В Европу не пускают, рожей не вышли. Больше безвизов хороших и разных.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:07 Ответить
У Порошенко был один безвиз. У Зеленского будет сразу три. Во.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:04 Ответить
Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1934
показать весь комментарий
23.06.2020 13:09 Ответить
Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 5723
показать весь комментарий
23.06.2020 13:10 Ответить
До того члєнства Україні ще років двадцять, не менше. Та й те лиш за "сприятливих умов", ніяких ознак яких на сьогодні "не вбачається".
показать весь комментарий
23.06.2020 13:26 Ответить
кто-нибудь разбудите эту Стефанышину.
Украина в ЕС уже год как не идет. Наш гундосый ********** толкает её в Мордор в качестве малоросского федерального округа...
показать весь комментарий
23.06.2020 13:34 Ответить
 
 