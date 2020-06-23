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Новости Люстрация
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Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська

Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська

Ни в Верховной Раде, ни в Офисе Президента нет законопроектов, которые бы откорректировали закон об очищении власти с учетом решения ЕСПЧ, Кабинет Министров внесет такой законопроект в Раду, не дожидаясь решения Конституционного Суда по данному вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе рассмотрения в КС представлений Верховного Суда Украины и 47 народных депутатов относительно конституционности закона об очищении власти, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря сказала, что законопроектов в парламенте по этому вопросу нет.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Верховной Рады вносить изменения в действующий закон о люстрации или принимать другой закон, регулирующий люстрационные процедуры, она отметила: "В плане законопроектной работы этого нет".

Представитель президента в КС Федор Вениславский подчеркнул, что нет сомнений в том, что люстрация была необходима, но оспариваемый в КС закон об очищении власти "во многих своих положениях сомнительный".

Отвечая на вопрос о том, готовится ли в Офисе Президента законопроект, который отрегулировал бы спорные люстрационные вопросы с учетом решения ЕСПЧ, Вениславский сказал: "в Офисе президента идут дискуссии относительно подготовки законопроекта, на данный момент законопроекта нет, идут предварительные консультации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС в открытом режиме продолжает рассматривать конституционность люстрации

В перерыве слушания дела министр юстиции Украины Денис Малюська напомнил журналистам, что Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который регулирует люстрационные вопросы, законопроект будет внесен на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о том, не целесообразно ли дождаться решения КС относительно конституционности закона об очищении власти прежде, чем вносить в парламент новый законопроект, чтобы избежать ошибок повторно при принятии закона, Малюська сказал: "конечно, ждать - наиболее удобная позиция, но у нас есть решение ЕСПЧ и решение судов о взыскании миллионных сумм едва ли не ежемесячно. Причинять убытки государству и ждать, потому что лучше дождаться Конституционного Суда, это не опция для нас. Безусловно, нам интересна позиция Конституционного Суда. Но настолько у меня сложилось впечатление, им тоже интересно наше мнение и они ждут, что мы уберем львиную часть проблем своим законопроектом".

Напомним, Конституционный суд в форме письменного слушания приступил к рассмотрению дела о конституционности положения закона "Об очищении власти" 6 июля 2017 года.

законопроект (3221) Кабмин (14027) КС (2248) люстрация (979) Минюст (1750) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+3
Яке очищення? При владі новиє ліца, як і бажали зебіли.
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23.06.2020 12:55
+2
Так они хотят закрепить за собой место.
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23.06.2020 13:04
+2
Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська - Цензор.НЕТ 5642
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23.06.2020 13:08
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Правила форума Совет форумчан
Яке очищення? При владі новиє ліца, як і бажали зебіли.
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23.06.2020 12:55 Ответить
Так они хотят закрепить за собой место.
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23.06.2020 13:04 Ответить
Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська - Цензор.НЕТ 5642
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23.06.2020 13:08 Ответить
Баков не хватит .
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23.06.2020 12:59 Ответить
Це вже реванш партії регіонів, чи треба ще сто днів?
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23.06.2020 13:03 Ответить
Вот все зеленое кодло надо закапывать, а Манюньку можно только кастрировать и отпустить.
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23.06.2020 13:03 Ответить
А яксаме люстрація?
Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська - Цензор.НЕТ 2729
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23.06.2020 13:05 Ответить
Закон,- шо дышло...
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23.06.2020 13:08 Ответить
Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська - Цензор.НЕТ 2768
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23.06.2020 13:09 Ответить
Отмажим Януковича и его приспешников. Ура. Ура. Ура.
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23.06.2020 17:13 Ответить
 
 