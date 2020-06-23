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Новости Паводки на Западной Украине
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Из-за непогоды в 8 областях Украины подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ, - МВД. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях вследствие интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня произошло падение деревьев, подтопление значительного количества жилых домов, хозяйственных построек, улиц, автомобильных дорог, кровель школ, зданий и жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"В Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди и прогнозируются еще, как минимум, на два дня. Поднимается уровень воды в реках, разливы рек подтапливают жилые дома, домохозяйства. В горной местности активизировались оползневые процессы, которые перекрывают дороги. ГСЧС привлекает все службы взаимодействия, дорожные службы, нам помогает полиция", - рассказал начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

Из-за непогоды в 8 областях Украины подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ, - МВД 01
Из-за непогоды в 8 областях Украины подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ, - МВД 02

Кроме того, произошел порыв дамбы №5 на р.Черемош, протяженностью 10 м, а также подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 "Черновцы-Верховина", протяженностью 50 м, (сейчас проезд обеспечен). Жертв и пострадавших нет.

Из-за непогоды в 8 областях Украины подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ, - МВД 03
Из-за непогоды в 8 областях Украины подтоплены жилые дома, автодороги, улицы и кровли школ, - МВД 04

Так, подразделениями ГСЧС откачан 4 тыс. 940 куб. воды. Всего привлекалось 527 чел. и 137 ед. техники, из них от ГСЧС 439 чел. и 113 ед. техники.

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дааа... этот год перестал быть прикольным еще в январе...
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23.06.2020 13:10 Ответить
прогнозисты йуховы прогнозировали зимой и весной засуху на все лето
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23.06.2020 13:20 Ответить
Леса вырезали,вот и пожинают паводки Природа мстит халявщикам.Самое время добывать бурштин.
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23.06.2020 13:23 Ответить
А если добавить 40 тонные фуры к старым подверженным оползням дорогам...то становится понятно что этот погодный писец-только начало!!!
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23.06.2020 14:17 Ответить
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21.09.2020 22:30 Ответить
 
 