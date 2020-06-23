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Премьера просят отменить введение "Укрзализныцей" с 1 июля нового договора по перевозке грузов

Премьера просят отменить введение

"Укрзализныця" проигнорировала рекомендации Антимонопольного комитета и требования участников рынка к новой редакции договора на оказание услуг по организации перевозки грузов, запланированное введение его в действие с 1 июля следует отложить.

 С такой просьбой представители бизнеса обратились к премьер-министру Украины, сообщается на сайте компании "Укрметаллургпром".

"Учитывая явную недоработанность положений нового договора, его противоречие действующему законодательству, ассоциации требуют отменить его введение до момента завершения доработки с учетом замечаний грузовладельцев. На период доработки редакции нового договора, ассоциации считают необходимым продлить срок действия действующего договора на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге", - говорится в обращении.

Представители ассоциаций отметили, что АО "Укрзализныця" формально отнеслась к рекомендациям Антимонопольного комитета доработать договор по организации перевозки грузов железной дорогой с учетом замечаний и предложений операторов рынка, проведя лишь имитацию обсуждения этих замечаний.

"В обновленной редакции договора, опубликованной 31.05.2020 большинство спорных вопросов остались без изменений. Подводя итоги, можно констатировать, что ситуация с проектом договора не изменилась. Обязательные для рассмотрения рекомендации АМКУ, по доработке новой редакции договора "Укрзализныця" не выполнила", - констатируется в обращении.

Кроме того, участники рынка сообщили, что в этот период "Укрзализныця", пользуясь своим монопольным положением, оказывала давление на заказчиков.

"Перед планировавшимися "Укрзализницей" датами введения нового договора, а именно с 01.04.2020 и с 01.06.2020, предприятия при оформлении плана перевозок в автоматизированной системе "МЕСПЛАН" получали уведомления о подтверждении планов только при условии подписания договора в редакции "Укрзализныци", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь, президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко высказалась за введение моратория на изменение цен на услуги "Укрзализныци" на период кризиса, что позволит грузоотправителям с меньшими потерями пройти кризис.

Автор: 

грузы (271) железная дорога (1412) перевозки (519) Укрзализныця (2749) Укрметаллургпром (62) Шмыгаль Денис (2683)


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"Укрзализныця" - это наш Ватикан .
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23.06.2020 13:24 Ответить
Ага.. Тарифи для пі.. Са Ахметова треба в рази піднімати!
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23.06.2020 13:25 Ответить
Піднімуть але не для Ахметова.
Заплатять усі - і зеленосракі і нормальні люди.
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23.06.2020 13:29 Ответить
А что, были прецеденты, когда для него на УЗ не поднимали тарифы?)) УЗ это такая мафия, что там кто угодно платит, Ахметов не исключение.
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23.06.2020 22:23 Ответить
НЕ для того він його розробляв то договір
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23.06.2020 13:31 Ответить
УЗ у нас как мафия - что хотят, то и творят и никто им не указ. Причём так и раньше было, и так и осталось. У смотрящих свои правила и порядки.
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23.06.2020 22:22 Ответить
Давно говорил и повторяю, что с монополией УЗ нужно что то решать, в мире существует несколько моделей по которым работают ЖД, ненужно изобретать велосипед, достаточно проанализировать существующие, выбрать оптимальный вариант реформ адаптированный под украинские реалии
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23.06.2020 23:12 Ответить
стоит при этом заметить, шо кроме этого они еще и активно переводят контрагентов на долгосрочные договора
а хочешь краткосрочный - лови повышенные ставки, опля
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24.06.2020 00:09 Ответить
 
 