Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочей поездки во Львовскую область рассказал о продлении адаптивной модели карантина и путях восстановления украинской экономики в условиях пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Комментируя решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля, глава правительства отметил, что такой шаг был вызван ростом количества инфицированных COVID-19.

По словам Шмыгаля, "полный карантин разрушает экономику и может привести к более фатальным последствиям, чем просто эпидемия коронавируса", поэтому Кабмин продлил карантин именно в его адаптивном варианте.

Премьер-министр рассказал, что, несмотря на продолжение адаптивной модели карантина, прогнозы и планы Кабмина по срокам восстановления экономики остаются актуальными: "Концепция о том, что во втором полугодии экономика будет расти остается актуальной. Мы делаем все для того, чтобы такой рост начался. Поэтому мы и говорим о адаптивном карантине, а не о локдауне, то есть полной остановке всей страны, всей экономики. Мы очень осторожно будем подходить и удерживать баланс между экономической стабильностью и развитием, сохранением здоровья и жизни людей. В противном случае это может привести к непоправимым последствиям и потерям".

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