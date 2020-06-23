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Новости Коронавирус и карантин
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Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль

Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочей поездки во Львовскую область рассказал о продлении адаптивной модели карантина и путях восстановления украинской экономики в условиях пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Комментируя решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля, глава правительства отметил, что такой шаг был вызван ростом количества инфицированных COVID-19.

По словам Шмыгаля, "полный карантин разрушает экономику и может привести к более фатальным последствиям, чем просто эпидемия коронавируса", поэтому Кабмин продлил карантин именно в его адаптивном варианте.

Премьер-министр рассказал, что, несмотря на продолжение адаптивной модели карантина, прогнозы и планы Кабмина по срокам восстановления экономики остаются актуальными: "Концепция о том, что во втором полугодии экономика будет расти остается актуальной. Мы делаем все для того, чтобы такой рост начался. Поэтому мы и говорим о адаптивном карантине, а не о локдауне, то есть полной остановке всей страны, всей экономики. Мы очень осторожно будем подходить и удерживать баланс между экономической стабильностью и развитием, сохранением здоровья и жизни людей. В противном случае это может привести к непоправимым последствиям и потерям".

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Автор: 

Кабмин (14027) карантин (16729) экономика (3880) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Сядете вместе, на одной скамеечке. Весь ваш "кабинет" из бездельников, болтунов, мошенников и просто предателей.
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23.06.2020 13:38
+6
придурки.. ви навіть між собою тої "стабільності" втримати не можете. Про економіку годі і казати. Прийшли добити країну остаточно.
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23.06.2020 13:50
+5
Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 650
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23.06.2020 13:38
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Ага, щастье откладывается на второе полугодие. Но это неточно.
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23.06.2020 13:33 Ответить
Они не просто собираются "гоняться за двумя зайцами".
Они собираются "гоняться за двумя зайцами" которые еще месяц назад СВАЛИЛИ НАХ в другой лес!
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23.06.2020 13:35 Ответить
Сядете вместе, на одной скамеечке. Весь ваш "кабинет" из бездельников, болтунов, мошенников и просто предателей.
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23.06.2020 13:38 Ответить
Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 650
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23.06.2020 13:38 Ответить
вперед в светлое будущее
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23.06.2020 13:40 Ответить
типа - баланс между обжорством и дизентерией ...?
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23.06.2020 13:40 Ответить
Обжорство с Зе властью, украинцам не грозит. Тут скорее баланс между диареей и дизентерией
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23.06.2020 13:46 Ответить
придурки.. ви навіть між собою тої "стабільності" втримати не можете. Про економіку годі і казати. Прийшли добити країну остаточно.
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23.06.2020 13:50 Ответить
ЭКВИЛИБРИСТ!!!!????

КАНАТОХОДЕЦ!!!????
БАЛАНСерун!!!!!
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23.06.2020 13:58 Ответить
Вы, генетические халуи, почти умертвили государство и словосочетание экономическая стабильность может только оградить от включения инстинктов у ваших, таких же генетически недоразвитых изберателей, которых большинство(надеюсь по природным причинам) . Надежду оставляет только то, что все революции-дело рук адекватного меньшинства. 😡😡😡.
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23.06.2020 14:30 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZXE7ec1Uf6WzH-L25XOn-t_cPpVoJPLAKsVYLssero_eUR53eU93HhhapF2LWEJaQ-8js_XV-7Bs9-ZBWu9b2WkJIODbgZ-RARG6UmnQk1wd92cIlS2hMYeZR70sUPDYLs&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3199454846781900?__cft__[0]=AZXE7ec1Uf6WzH-L25XOn-t_cPpVoJPLAKsVYLssero_eUR53eU93HhhapF2LWEJaQ-8js_XV-7Bs9-ZBWu9b2WkJIODbgZ-RARG6UmnQk1wd92cIlS2hMYeZR70sUPDYLs&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. · Уряд утримуватиме баланс між економічною стабільністю і боротьбою з коронавірусом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5227
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23.06.2020 14:33 Ответить
С вирусом понятно. А где Шмыгаль стабильность возьмет, шоб ее удерживать?
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23.06.2020 15:00 Ответить
Пішов у сраку, шмигль! І дурантін з собою забери.
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23.06.2020 16:10 Ответить
 
 