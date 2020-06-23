Наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Орехово, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток, 23 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины один раз в районе н.п. Орехово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Около 9:30 по направлению от Золотого-5 враг применил по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий23.06.2020 13:41 Ответить Мне нравится 0
NonCFist
показать весь комментарий23.06.2020 13:43 Ответить Мне нравится 0
Виталий Головченко
показать весь комментарий23.06.2020 13:52 Ответить Мне нравится 0
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