Наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Орехово, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 23 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины один раз в районе н.п. Орехово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Около 9:30 по направлению от Золотого-5 враг применил по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

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