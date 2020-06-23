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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Орехово, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Орехово, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 23 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины один раз в районе н.п. Орехово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Около 9:30 по направлению от Золотого-5 враг применил по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен украинский воин, ликвидированы двое и ранены трое наемников РФ, - штаб

Минобороны (9333) обстрел (27165) Донбасс (26956)


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ихттамнет... да? сивошка...
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23.06.2020 13:41 Ответить
Что-то ни слова про ответку на огонь врага из станковых гранатомётов!
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23.06.2020 13:43 Ответить
это ж там де развели войска...наши? ну там де мост и якобы мирная жизнь уже по версии глюканатов Зеленого?
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23.06.2020 13:52 Ответить
 
 