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Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська

Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська высказал сомнение, что оспариваемый в Конституционном суде закон об очищении власти отвечает положениям Основном закона в части вмешательства в личную жизнь и ограничений доступа к государственной службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", высказывая по просьбе судей КС свою позицию по оспариваемому вопросу, министр сказал: "С учетом решения ЕСПЧ, есть большое сомнение в том, что он отвечает положениям Конституции, которая ограничивает вмешательство в жизнь человека, также вероятно закон не может нарушать ст.38 Конституции о равенстве права доступа к государственной службе".

Он добавил: "Нам крайне важно знать мнение Конституционного суда и решение Конституционного суда, чтобы навести порядок в системе люстрации".

Говоря о том, какие могут быть установлены критерии для люстрации, министр выразил мнение о том, что четкие критерии установить невозможно, но следует установить индивидуальный подход, который, собственно, и прописан в новом законопроекте о люстрации, подготовленном Минюстом.

Выступая в КС, Малюська добавил, что рассчитывает на поддержку Кабмином в ближайшие недели предложенного Минюстом законопроекта, после чего тот будет внесен в Верховную Раду и принят.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин внесет в Раду законопроект о люстрации, не дожидаясь решения КС, - Малюська

Автор: 

Конституция (2236) Минюст (1750) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+11
Надо перед проворовавшимися чиновниками стать на колени
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23.06.2020 13:47
+10
Есть большие сомнения ,что вы когда нибудь жили по конституции🤫🤣😂
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23.06.2020 13:58
+9
Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 2399
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23.06.2020 13:53
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Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 7552
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23.06.2020 13:46 Ответить
Надо перед проворовавшимися чиновниками стать на колени
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23.06.2020 13:47 Ответить
Есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 2399
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23.06.2020 13:53 Ответить
красава!
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23.06.2020 14:03 Ответить
так быстрее будетЄ великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 1137
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23.06.2020 14:10 Ответить
ЭТОТ ДУГОДУМ еще министр ? БЕДНАЯ УКРАИНА !!!!!
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23.06.2020 14:54 Ответить
_Из твоего коммента видно: ты считаешь что причиной заявления (и последующих соответствующих действий) т. н. министра о люстрации является глупость заявляющего. Весьма наивно!
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23.06.2020 14:59 Ответить
Есть большие сомнения ,что вы когда нибудь жили по конституции🤫🤣😂
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23.06.2020 13:58 Ответить
В зеленой власти одни такие-вот "спецы"

Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6657
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23.06.2020 13:58 Ответить
Боже, бережи Україну! Покидьки, йдіть вже до біса!
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23.06.2020 13:59 Ответить
Сейчас! Паразиты и упыри возьмут и с какого-то хера добровольно уйдут...
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23.06.2020 14:10 Ответить
Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 9327
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23.06.2020 13:59 Ответить
Вот и вся суть этой дебильной власти..
создавать идиотские проблемы на ровном месте а потом биться головой об стену,
вроде это поможет!

ХОЧЕШЬ НОРМАЛЬНО?! ДЕЛАЙ НОРМАЛЬНО!! а не через #опу.
по набирали блин по объявлениям..((
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24.06.2020 06:30 Ответить
Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 1788

Селфи малюсько
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23.06.2020 14:13 Ответить
пипец, и это правительство. пропал дом
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23.06.2020 14:17 Ответить
у квартальных идиотов кадровый голод. уже никто из збравомыслящих не хочет идти к ним работать. поэтому рыги и медведчуковцы - их последний шанс хоть как-то продержаться до зимы. поэтому люстрация рыгов резко стала незаконной.
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23.06.2020 14:14 Ответить
а шо для вас проблема поменять конституцию, было бы желание
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23.06.2020 14:18 Ответить
https://twitter.com/SNEGIR1102
https://twitter.com/SNEGIR1102
https://twitter.com/SNEGIR1102


https://twitter.com/SNEGIR1102

#СніГУР Снегирёв
@SNEGIR1102

Є великі сумніви, що закон про люстрацію відповідає положенням Конституції, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 9028
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23.06.2020 14:25 Ответить
Шо вы гоните, мудрый нарит знает кого выбирать...
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23.06.2020 14:27 Ответить
люстрация это бесполезная глупость....линчевание куда лучше
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23.06.2020 14:41 Ответить
Є великий сумнів,що малюська адекватно сприймає дійсність...
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23.06.2020 15:26 Ответить
Есть большие сомнения, что "контитуция" отвечает интересам народа!
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23.06.2020 16:12 Ответить
А как с Чехией? Или прибалтикой?
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23.06.2020 16:36 Ответить
Есть большие сомнения!

что ваше зеленое кубло Вообще представляет что нужно Украине и ее гражданам!!!
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24.06.2020 06:07 Ответить
 
 