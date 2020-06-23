Омелян не имел права уменьшать портовые сборы приказом. Он нарушил требования Бюджетного кодекса, - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро дали разъяснения относительно подозрения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну из-за снижения портовых сборов в декабре 2017 года, что привело к недополучению 30,4 млн в бюджет.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Административный сбор, размер которого определен в Законе Украины "О государственном бюджете на 2018 год", нельзя было менять приказом министра, а только путем внесения изменений в закон о бюджете. Это - не прихоть НАБУ, а требование Бюджетного кодекса, которое министр проигнорировал. И именно этот факт стал основанием для расследования детективов", - сообщили в бюро.

Следствие уверено, что экс-министр понимал последствия своих действий.

"Ведь Министерство финансов 4 раза предупреждало его о нарушении бюджетного законодательства, а также о негативных последствиях. Однако приказ бывший министр издал. Что в сухом остатке? Уменьшение портовых сборов, включая административный, не стало фактором увеличения количества судозаходов и количества перегруженных грузов в украинских портах в течение 2018 года. В конце концов, это признало и Мининфраструктуры, зафиксировав соответствующие факты в своем отчете, который подписал сам министр-автор приказа, сейчас подозреваемый", - резюмировали в НАБУ

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Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.



До этого Федерация работодателей транспорта Украины обращалась к премьер-министру Украины о возможности снижения на 20% размеров портовых сборов в Украине до уровня сравнимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Комментируя эту инициативу, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.