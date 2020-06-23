Взрыв в столичной многоэтажке: в результате трагедии погибли двое сотрудников "Укрзализныци" и двое членов семей железнодорожников

ГСЧС завершила поиск погибших, проживавших в доме в г. Киеве, в котором произошел взрыв. В результате трагедии погибли двое сотрудников "Укрзализныци" и двое членов семей железнодорожников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныця".

По данным ведомства, всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский. Для них организованы все бытовые условия.

В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавшим в результате взрыва в жилом доме в г. Киеве, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

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Кроме того, правление АО "Укрзализныци" рассмотрит вопрос предоставления одноразовой целевой финансовой помощи 11 семьям, пострадавшим в результате взрыва. Размер помощи составит от 100 до 500 тыс. грн на одну семью.

Также региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" возьмет на себя расходы на организацию захоронений погибших работников. Кроме того, будут обеспечены все выплаты, предусмотренные коллективным договором.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

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22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.