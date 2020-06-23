Украина и Венгрия проведут под председательством Кулебы и Сийярто первое за семь лет заседание совместной комиссии, - МИД
В Киеве в четверг, 25 июня, состоится четвертое заседание совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Это будет первое заседание комиссии за почти семь лет.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
Заседание пройдет под председательством министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто.
"Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды", - сообщили в МИД.
Отметим, между Украиной и Венгрией сохраняются непростые политические отношения. В частности, Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в НАТО, требуя от украинского правительства решения вопроса языка и образования венгерского нацменьшинства.
Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.
В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".
Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.
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ви це вмієте краще
де там про зближення з ЄС?
чья партия были наблюдателем на оккупендуме в Крыму?
тут гурілки нема
Не напомните, а какое из этих двух государств воевало на территории другого в качестве союзника Гитлера?
Не отдельные добровольческие роты, дивизии, а ГОСУДАРСТВО?
В акті Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників у Корюківці від 17 грудня 1943 року вказано, що 1 і 2 березня 1943 року вбито 6700 осіб (понад 700 дітей), спалено 1290 будинків, вціліло лише 10 цегляних. Донині вдалося встановити поіменно тільки 1893 жертвиКерівництво Українського інституту національної пам'яті зробило запит щодо відомостей про безпосередніх винуватців Корюківської трагедії до архіву Федеральної служби безпеки Росії. В офіційному листі ФСБ Росії зазначається, що масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців.
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь.
Причина замовчування - в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян. У них була уніформа, яка нагадувала одяг донських козак
1. Почему открыт только один переход с Венгрией- ЧОП?
все другие переходы на замке - у меня ребята на днях объехали все переходы
Очередь на ЧОП - 3 км
При чем много подрабатывают- занимают очередь , а потом вместо себя ставят машины за 60 евро
Я так понимаю , что и погранцы вместе с Аваковым оттуда получают 😀😳😳
Бо я понимаю , что Кулеба не в курсе цирка на границах - а он выглядит так - словаки и венгры требуют справки- тесты на венгерском и словацком и потому половину авто заворачивает под предлогами неправильно оформленных справок
Где в интернете ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ?
Почему закрыто переход на ЛУЖАНКЕ- БЕРЕГОВО ? Венграм Украины ЧОП не удобен для перехода
І ні на крок від цієї ахінєї, правда, гімно зелене?