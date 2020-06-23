Украина и Венгрия проведут под председательством Кулебы и Сийярто первое за семь лет заседание совместной комиссии, - МИД

В Киеве в четверг, 25 июня, состоится четвертое заседание совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Это будет первое заседание комиссии за почти семь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

Заседание пройдет под председательством министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто.

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"Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды", - сообщили в МИД.

Отметим, между Украиной и Венгрией сохраняются непростые политические отношения. В частности, Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в НАТО, требуя от украинского правительства решения вопроса языка и образования венгерского нацменьшинства.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.