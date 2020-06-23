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Новости Коронавирус и карантин
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Мы проводим оперативный анализ по использованию средств, выделенных на борьбу с короновирусом, - Марчук

Мы проводим оперативный анализ по использованию средств, выделенных на борьбу с короновирусом, - Марчук

Департамент стратегических расследований Нацполиции проводит оперативный анализ относительного того, как чиновниками распределяются средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, чтобы упредить факты хищений и нецелевого использования.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук.

"Мы проводим оперативный анализ. В случае появления рисковых действий чиновников, где мы будем усматривать нецелевое использование, хищение этих средств, конечно, будем реагировать. Если мы получим такую информацию, мы в установленном порядке проинформируем органы досудебного расследования. Пусть принимают соответствующее решение и расследуют. Пока таких фактов нет", - сказал Марчук.

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карантин (16729) Нацполиция (16468) расследование (3041) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Марчук Руслан (6)


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Топ комментарии
+2
И как? В Эпицентре масочки продаются как планировали или херовато идут таки?
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23.06.2020 14:14
+2
Ну да, за 300% надбавки можно и анализы с исследованиями.
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23.06.2020 14:16
+1
Ищите деньги в дорогах. С вирусом борются путем закапывания ресурсов в дороги. Вот там и надо искать.
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23.06.2020 14:25
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И как? В Эпицентре масочки продаются как планировали или херовато идут таки?
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23.06.2020 14:14 Ответить
херовато )))) жлобье либо одну уже третий месяц таскает, либо понашивали себе прикольных и покупать в э-пи-центнер ))) не спешат ))))
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23.06.2020 14:16 Ответить
Ну да, за 300% надбавки можно и анализы с исследованиями.
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23.06.2020 14:16 Ответить
Кто покупает маски в Эпицентре, лохи.
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23.06.2020 14:24 Ответить
Ищите деньги в дорогах. С вирусом борются путем закапывания ресурсов в дороги. Вот там и надо искать.
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23.06.2020 14:25 Ответить
Мы проводим оперативный анализ по использованию средств, выделенных на борьбу с короновирусом, - Марчук - Цензор.НЕТ 6019
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23.06.2020 14:27 Ответить
Мы проводим оперативный анализ по использованию средств, выделенных на борьбу с короновирусом, - Марчук - Цензор.НЕТ 9784
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23.06.2020 14:29 Ответить
совещание

Мы проводим оперативный анализ по использованию средств, выделенных на борьбу с короновирусом, - Марчук - Цензор.НЕТ 7162
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23.06.2020 14:31 Ответить
О ! Так один клієнт уже є !
https://hromadske.ua/posts/27-mlrd-grn-na-rahunki-policiyi-chomu-groshi-z-fondu-borotbi-z-koronavirusom-peredayut-mvs 2,7 млрд грн на рахунки поліції: чому гроші з фонду боротьби з коронавірусом передають МВС?

"У квітні 2020 року Верховна Рада переписала бюджет на поточний рік, створивши у ньому фонд боротьби з коронавірусом. Очікувалося, що гроші з фонду мають спрямувати на медичні закупівлі та доплати медпрацівникам. Сьогодні, 19 червня, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення 2,7 млрд гривень з цього фонду на Міністерство внутрішніх справ.

Додаткове фінансування потреб МВС, пов'язане з коронавірусом, виділяється вже не вперше. У квітні 2020 року, коли Рада створювала фонд боротьби з коронавірусом, МВС стало єдиним правоохоронним відомством, фінансування якого вирішили збільшити. Зростання видатків на МВС загалом склало близько 195,2 мільйона гривень або 0,2% від загального обсягу видатків на відомство. Водночас, видатки на решту правоохоронних органів скоротили на сотні мільйонів гривень....Навесні збільшення видатків на МВС пояснювали тим, що працівники відомства, як і лікарі, постійно взаємодіють з людьми, тому потребують додаткових засобів захисту. Зараз так само."

Мы проводим оперативный анализ по использованию средств, выделенных на борьбу с короновирусом, - Марчук - Цензор.НЕТ 1880
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23.06.2020 14:34 Ответить
Это наглая сцанина в глаза, уши и рот зебилов.
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23.06.2020 14:44 Ответить
 
 