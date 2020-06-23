Мы проводим оперативный анализ по использованию средств, выделенных на борьбу с короновирусом, - Марчук
Департамент стратегических расследований Нацполиции проводит оперативный анализ относительного того, как чиновниками распределяются средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, чтобы упредить факты хищений и нецелевого использования.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук.
"Мы проводим оперативный анализ. В случае появления рисковых действий чиновников, где мы будем усматривать нецелевое использование, хищение этих средств, конечно, будем реагировать. Если мы получим такую информацию, мы в установленном порядке проинформируем органы досудебного расследования. Пусть принимают соответствующее решение и расследуют. Пока таких фактов нет", - сказал Марчук.
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https://hromadske.ua/posts/27-mlrd-grn-na-rahunki-policiyi-chomu-groshi-z-fondu-borotbi-z-koronavirusom-peredayut-mvs 2,7 млрд грн на рахунки поліції: чому гроші з фонду боротьби з коронавірусом передають МВС?
"У квітні 2020 року Верховна Рада переписала бюджет на поточний рік, створивши у ньому фонд боротьби з коронавірусом. Очікувалося, що гроші з фонду мають спрямувати на медичні закупівлі та доплати медпрацівникам. Сьогодні, 19 червня, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення 2,7 млрд гривень з цього фонду на Міністерство внутрішніх справ.
Додаткове фінансування потреб МВС, пов'язане з коронавірусом, виділяється вже не вперше. У квітні 2020 року, коли Рада створювала фонд боротьби з коронавірусом, МВС стало єдиним правоохоронним відомством, фінансування якого вирішили збільшити. Зростання видатків на МВС загалом склало близько 195,2 мільйона гривень або 0,2% від загального обсягу видатків на відомство. Водночас, видатки на решту правоохоронних органів скоротили на сотні мільйонів гривень....Навесні збільшення видатків на МВС пояснювали тим, що працівники відомства, як і лікарі, постійно взаємодіють з людьми, тому потребують додаткових засобів захисту. Зараз так само."