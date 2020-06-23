В ОАСК поступил иск относительно правдивости информации о военных биолабораториях США в Украине

В Окружной административный суд Киева поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и Министерству обороны США в лице посольства США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИД и посольства США в Украине относительно отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле-мае инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие. В пресс-службе канала сообщили, что сюжет не имел целью подыгрывание российским оккупантам.

СБУ призвала политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине.

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