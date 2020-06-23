В ОАСК поступил иск относительно правдивости информации о военных биолабораториях США в Украине
В Окружной административный суд Киева поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и Министерству обороны США в лице посольства США в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИД и посольства США в Украине относительно отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.
"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле-мае инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие. В пресс-службе канала сообщили, что сюжет не имел целью подыгрывание российским оккупантам.
СБУ призвала политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине.
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чісто вброс нав'язаного дискурсу
Да?
Тому що США в першу чергу зацікавлені в процвітанні України і її демократії, а не у якихось власних інтересах.
НЕ можуть біолабораторії,непідконтрольні законодавству Держави бути законними і корисними...
Навіть "тричі погресивні,демократичні і з "хорошими намірами"
Є дані виключно про Львівську і Київську..
А біогенетичні лабораторії "Монсанто"(зараз "Байєр") не мають відношення до Держдепу..
БО це приватний бізнес..
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Всі згадки про данну "організацію".
Нахріна нам потрібні ці прожерливі дармоїди? Щоб розлядати фейкові кацапські позови за наші гроші?
Напишите ещё в Конгресс США, пусть предоставят доказательство высадки астронавтов на луну. А с МКС предоставят фото шарообразной земли. За Нибиру вообще молчу. Говорят образование хорошее быдо....тьху.
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs