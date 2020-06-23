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В ОАСК поступил иск относительно правдивости информации о военных биолабораториях США в Украине

В ОАСК поступил иск относительно правдивости информации о военных биолабораториях США в Украине

В Окружной административный суд Киева поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и Министерству обороны США в лице посольства США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИД и посольства США в Украине относительно отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле-мае инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие. В пресс-службе канала сообщили, что сюжет не имел целью подыгрывание российским оккупантам.

СБУ призвала политиков не распространять фейки об иностранных биолабораториях в Украине.

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Автор: 

иск (640) США (26672) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+8
Коломойский пытается гадить Америке через свой gовноканaл.
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23.06.2020 14:25
+7
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292 ВКонтакте


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsvidoma_ukraina%3Fw%3Daddress-4969405_2292&psig=AOvVaw0N5NTTT-107n8JeZ_n-cOv&ust=1592997817788000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDbrbvpl-oCFQAAAAAdAAAAABAP Свідома Україна- Сознательная Украина |

Всі згадки про данну "організацію".

Нахріна нам потрібні ці прожерливі дармоїди? Щоб розлядати фейкові кацапські позови за наші гроші?
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23.06.2020 14:31
+6
воєнная лабораторія СеШеА - це як савєцкій комфорт: і нє комфорт, і нє совєцкій...
чісто вброс нав'язаного дискурсу
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23.06.2020 14:19
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Правила форума Совет форумчан
воєнная лабораторія СеШеА - це як савєцкій комфорт: і нє комфорт, і нє совєцкій...
чісто вброс нав'язаного дискурсу
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23.06.2020 14:19 Ответить
Лабораторий не видно, значит их нет, как и коронавируса.
Да?
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23.06.2020 14:23 Ответить
Та немає в Україні жодних американських біолабораторій, а якщо і є - то вони супер-корисні.
Тому що США в першу чергу зацікавлені в процвітанні України і її демократії, а не у якихось власних інтересах.
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23.06.2020 14:21 Ответить
Самое удивительное то, что эти "супер-корисні" лаборатории запрещены в самих США.
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23.06.2020 14:24 Ответить
маячня якоїсь хворої на голову людини..

НЕ можуть біолабораторії,непідконтрольні законодавству Держави бути законними і корисними...
Навіть "тричі погресивні,демократичні і з "хорошими намірами"
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23.06.2020 14:28 Ответить
Ты не понял сарказма в его посте.
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23.06.2020 14:30 Ответить
Коломойский пытается гадить Америке через свой gовноканaл.
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23.06.2020 14:25 Ответить
15 біолабораторій США в Україні -це АБСУРД..

Є дані виключно про Львівську і Київську..

А біогенетичні лабораторії "Монсанто"(зараз "Байєр") не мають відношення до Держдепу..
БО це приватний бізнес..
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23.06.2020 14:26 Ответить
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292
https://vk.com/svidoma_ukraina?w=address-4969405_2292 ВКонтакте


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsvidoma_ukraina%3Fw%3Daddress-4969405_2292&psig=AOvVaw0N5NTTT-107n8JeZ_n-cOv&ust=1592997817788000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDbrbvpl-oCFQAAAAAdAAAAABAP Свідома Україна- Сознательная Украина |

Всі згадки про данну "організацію".

Нахріна нам потрібні ці прожерливі дармоїди? Щоб розлядати фейкові кацапські позови за наші гроші?
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23.06.2020 14:31 Ответить
О...альтернативщиной завоняло.
Напишите ещё в Конгресс США, пусть предоставят доказательство высадки астронавтов на луну. А с МКС предоставят фото шарообразной земли. За Нибиру вообще молчу. Говорят образование хорошее быдо....тьху.
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23.06.2020 14:35 Ответить
"1+1" - це не тільки коломойський, а і медведчук на паях. А медведчук = *****. Тому для них важливо прокукурікати, а там хоч і нехай ранок не настане. Нехай назвуть хоч одну адресу цієї американської біологічної лабораторії на нашій території. А між тим, нам така лабораторія потрібна для вирішення проблем зі створення вакцин у випадках аналогічних нинішній пандемії корона-вірусу.
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23.06.2020 14:39 Ответить
"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні. Топто це як дупа - дупа є, а слова не має. А що може зробити влада яка профукала і розікрала кредити МВФ і влізла в бргову яму в 82 млрд. доларів? Скаже дядько Сем - Треба роздути пандемію від Білла Гейтса і влада візьме під козірець і скаже -О єз!.
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23.06.2020 14:54 Ответить
Чем больше будет присутствия США, тем лучше Украине и плохо для раше!!!!
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23.06.2020 14:58 Ответить
Претензия абсурдная, и поэтому ОАД Киева обязательно примет к рассмотрению этот бред, вместо того, чтобы послать их куда подальше.
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23.06.2020 15:11 Ответить
Откуда берутся идиоты?
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23.06.2020 15:16 Ответить
Раніше були таємні тюрми,зараз таємні лабораторії.Працюють кацапські пропагандони,трудяться,не покладаючи рук...
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23.06.2020 15:22 Ответить
"Сознательная Украина", ОПЗЖ, "Партия Шария" - это все кремлевские технологии подрыва мирного порядка в Украине. И курируются эти технологии из ОПУ. Каму интересно посмотрите эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским,
где упоминается роль Ермака в украинской политике: https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs
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23.06.2020 17:10 Ответить
Головне, щоб можна було прив'язати до цього Порошенка. Тоді - чергова справа на радість зеленському
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23.06.2020 20:04 Ответить
 
 