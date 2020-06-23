Каждый вор в законе имеет определенное влияние в том или ином регионе. Бывает, что и в нескольких, - Марчук

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины вместе со следственными органами работает над новым алгоритмом документирования организованных групп и их лидеров, в связи с принятием нового закона об ответственности за преступления, совершенные преступными сообществами.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук.

"Законопроект дает определение понятию "вор в законе" и вводит уголовную ответственность для таких лиц, определяет ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом и организацию или участие в сходке", - отметил Марчук.

По его словам, закон позволит ввести адекватные правовые механизмы противодействия организованной преступности, исключить избежание уголовной ответственности представителями высшего звена, а соответственно и продолжение их преступной практики, предотвратить въезд в Украину воров в законе и криминальных авторитетов из постсоветских государств, где с ними существенно усилена борьба.

"В этом году правоохранительными подразделениями было задержано 5 воров в законе. Из них один находился в розыске по уголовному преступлению, совершенному на территории другого государства, остальные были задержаны за нарушение правил пребывания в Украине. Да, они помещены в пункты временного пребывания иностранцев и их, по сути, как-то купировали. Но это не решает проблему. Мы же понимаем, что они приехали по поддельным документам не для того, чтобы устроиться на работу", - подчеркнул начальник ДСР.

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Он также добавил, что в данный момент на территории Украины постоянно находится примерно 15 воров в законе.

"Говорить, что Украина разделена между ворами в законе, нельзя. Однако каждый вор в законе имеет определенное влияние в том или ином регионе. Бывает, что и в нескольких. Он назначает своих доверенных лиц, которые контролируют криминальные процессы и преступные группы, функционирующие в регионе с целью получения преступного дохода и перечисления части средств в так называемый общак, - рассказал он. - Но эти процессы перераспределения сфер влияния происходят постоянно, что приводит зачастую к конфликтам. На это мы тоже реагируем, чтобы не допускать ситуаций, в которых могут быть пострадавшие.

Он также добавил, что еще в период разработки законопроекта отменилось большое количество запланированных "сходок" и сейчас часть воров в законе готовится к выезду из Украины.