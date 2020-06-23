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Новости Коронавирус и карантин
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Каждый вор в законе имеет определенное влияние в том или ином регионе. Бывает, что и в нескольких, - Марчук

Каждый вор в законе имеет определенное влияние в том или ином регионе. Бывает, что и в нескольких, - Марчук

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины вместе со следственными органами работает над новым алгоритмом документирования организованных групп и их лидеров, в связи с принятием нового закона об ответственности за преступления, совершенные преступными сообществами.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук.

"Законопроект дает определение понятию "вор в законе" и вводит уголовную ответственность для таких лиц, определяет ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом и организацию или участие в сходке", - отметил Марчук.

По его словам, закон позволит ввести адекватные правовые механизмы противодействия организованной преступности, исключить избежание уголовной ответственности представителями высшего звена, а соответственно и продолжение их преступной практики, предотвратить въезд в Украину воров в законе и криминальных авторитетов из постсоветских государств, где с ними существенно усилена борьба.

"В этом году правоохранительными подразделениями было задержано 5 воров в законе. Из них один находился в розыске по уголовному преступлению, совершенному на территории другого государства, остальные были задержаны за нарушение правил пребывания в Украине. Да, они помещены в пункты временного пребывания иностранцев и их, по сути, как-то купировали. Но это не решает проблему. Мы же понимаем, что они приехали по поддельным документам не для того, чтобы устроиться на работу", - подчеркнул начальник ДСР.

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Он также добавил, что в данный момент на территории Украины постоянно находится примерно 15 воров в законе.

"Говорить, что Украина разделена между ворами в законе, нельзя. Однако каждый вор в законе имеет определенное влияние в том или ином регионе. Бывает, что и в нескольких. Он назначает своих доверенных лиц, которые контролируют криминальные процессы и преступные группы, функционирующие в регионе с целью получения преступного дохода и перечисления части средств в так называемый общак, - рассказал он. - Но эти процессы перераспределения сфер влияния происходят постоянно, что приводит зачастую к конфликтам. На это мы тоже реагируем, чтобы не допускать ситуаций, в которых могут быть пострадавшие.

Он также добавил, что еще в период разработки законопроекта отменилось большое количество запланированных "сходок" и сейчас часть воров в законе готовится к выезду из Украины.

карантин (16729) Нацполиция (16468) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Марчук Руслан (6)


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Топ комментарии
+1
а не вор - не имеет - а еще - они не одни управляют - капитаны очевидности - не более
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23.06.2020 14:34
+1
Имеют влияние на воров, делайте выводы. То есть у нас везде воры, во всех отраслях.
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23.06.2020 14:42
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а бывает что и в государстве имеет влияние )
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23.06.2020 14:33 Ответить
а бывает и не имеет)))))))
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23.06.2020 14:34 Ответить
) одно з обох двох.
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23.06.2020 14:36 Ответить
а не вор - не имеет - а еще - они не одни управляют - капитаны очевидности - не более
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23.06.2020 14:34 Ответить
Своих бизнеспартнеров кинуть решили..?
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23.06.2020 14:41 Ответить
Имеют влияние на воров, делайте выводы. То есть у нас везде воры, во всех отраслях.
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23.06.2020 14:42 Ответить
"вори" в законі у нас це ті що в ТОПових та ВІПових кабінетах- а більшість інших , у них на підтанцовке та разом мутять бабло, та тероризують непокірних...
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23.06.2020 14:47 Ответить
Дожили. Уже в некоторых районах воров нехватает...
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23.06.2020 14:50 Ответить
со слов марчука , следует понимать , что вор ( или авторитет ) совершивший любое преступление неподсуден ( как суддя или депутат ) , не страна , а отстойник и малина
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23.06.2020 19:35 Ответить
 
 