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Новости Агрессия России против Украины Паспорта РФ для ОРДЛО
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Командование оккупационных войск РФ начинает в ОРДЛО "новую волну" принудительной паспортизации, - разведка

Командование оккупационных войск РФ начинает в ОРДЛО

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск восстанавливает меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства.

С начала июля с.г. командование оккупационных войск намерено восстановить организованные выезды указанной категории в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России, которые были приостановлены в апреле с.г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе активно применяют на передовых позициях и в "серой зоне" прибывших из РФ снайперов, - разведка

Минобороны (9333) паспорт (1180) разведка (4175)


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Командование оккупационных войск РФ начинает в ОРДЛО "новую волну" принудительной паспортизации, - разведка - Цензор.НЕТ 8224
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23.06.2020 14:31 Ответить
тільки український хай забируть, і туди вам дорога
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23.06.2020 14:38 Ответить
То нічого. Вава все порЕшаєт. Кацапи ЗАдоволені.
"Двойное гражданство от Зеленского. Шаг в нужную сторону, но скрытые угрозы для Донбасса остаются"
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23.06.2020 15:19 Ответить
Вот на які мені цей туалетний папір?
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23.06.2020 16:01 Ответить
Пока Вова будет надеяться заглянуть в глаза ***** на очередном Нормандском формате, ***** завершит паспортизацию Лугандона и быстренько организует там "референдум" по типу крымского. На этом в истории с ОРДЛО будет поставлена точка и этот вопрос исчезнет из украинской и мировой политики к удовольствию обоих Вов и их коллег по этому самому формату
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23.06.2020 16:16 Ответить
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 16:29 Ответить
Можу вам сказати, що не треба забагато зусиль, щоб ці нашилюді побігли за кацапськими аусвайсами. Моя знайома з Донецька, щоб підти на пенсію у 55 років одержала цей клятий пачпорт з дохлою куркой, але український заникала. По ньому й займається "продуктовим туризмом". Те ж саме творять з номерними знаками на авто. На дірявих доїзжають до КПВВ, потім чіпляють наші і пруть далі. Отакий він непростий і винахідливий "народ Донбаса"!
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23.06.2020 17:28 Ответить
 
 