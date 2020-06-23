Командование оккупационных войск РФ начинает в ОРДЛО "новую волну" принудительной паспортизации, - разведка

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск восстанавливает меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства.

С начала июля с.г. командование оккупационных войск намерено восстановить организованные выезды указанной категории в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России, которые были приостановлены в апреле с.г.

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