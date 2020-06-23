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Новости Коронавирус и карантин
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Мы сегодня не видим причин и возможностей для переноса местных выборов: они будут, - Шмыгаль

Мы сегодня не видим причин и возможностей для переноса местных выборов: они будут, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас нет оснований говорить, что местные выборы в Украине осенью не состоятся.

"Мы сегодня не видим причин и возможностей для переноса местных выборов. Я настаиваю на том, что они будут", – сказал премьер в интервью телеканалу "Перший західний", передает Цензор.НЕТ.

С другой стороны, продолжил он, эпидемическая ситуация во всем мире непрогнозируемая, нельзя исключать никаких сценариев.

"Вероятность, что в нашей жизни будут изменения, в том числе связанные с выборами, существует. Ни одно правительство в мире сегодня не прогнозирует дольше, чем на 100 дней. Но сегодня мы полноценно готовимся к выборам, средства выделены, с Центральной избирательной комиссией мы постоянно работаем", – сказал он.

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Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, на проведение выборов необходимо 2,252 млрд грн, тогда как в бюджете на избирательный процесс запланировано 1 млрд грн. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование в размере 1,252 млрд грн.

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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23.06.2020 14:28 Ответить
Воєнний стан унеможливлює будь які вибори, а ситуація на фронті наближається до критичної і потребує негайної реакції з боку Президента та Верховної Ради України! Бійці на фронті не можуть постійно перебувати під обстрілами без права відкривати вогонь зі всіх видів зброї! У нас є потужна зброя і солдати та офіцери ЗСУ мають конституційне право бути захищеними в окопах всією потужністю наявних сил та засобів ЗСУ! Штучне стримування ЗСУ від нанесення масштабних ударів по ворогу призводить до того що бійці в окопах перебувають в смертельній небезпеці без будь якого зрозумілого пояснення для чого і як довго це все буде продовжуватись! Затягування війни це смерть для країни, про це писав ще Сунь Цзи! Тому влада України має зробити все можливе щоб в максимально короткий термін звільнити окуповані території, або перевести бойові дії на територію агресора!
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23.06.2020 14:39 Ответить
Не будут!
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23.06.2020 14:30 Ответить
вопрос - ну для выборов конечно - кто за этот год стал лучше жить и шо у него конкретно изменилось в лучшую сторону - просто интересно - может мы индейцы, смотрим на жизнь, со скепсисом ?
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23.06.2020 14:31 Ответить
мертветчуку стало жить лучше и веселее - скорешался с фекаломойским и моникой!
шмарий и прочая опзж-братия расцвела пышным цветом при монике, судя по всему шмарий бабло нашел под свою секту... а вы говорите, ничего конкретно не изменилось в лучшую сторону
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23.06.2020 14:43 Ответить
500 тищ нових робочих місць вже було
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23.06.2020 14:37 Ответить
да кому нах нужны эти выборы?))))
говно зеленое хочет еще и на местах рулить, бардак разводить еще и на местном уровне.
интересно, какой дебил будет голосовать зеленых шмарклей?))))
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23.06.2020 15:19 Ответить
слАга народу к выборам готов !!! )))))
Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1447

...
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23.06.2020 15:23 Ответить
Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів: вони будуть, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9555
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23.06.2020 15:24 Ответить
 
 