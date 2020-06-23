Стычки против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере: задержан подозреваемый в нападении на полицейских
В Харькове полиция задержала 68-летнего жителя Полтавщины, подозреваемого в причастности к столкновениям возле Харьковского областного диспансера радиационной защиты из-за перевода сюда на лечение больных с коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, что полиция задержала 68-летнего жителя г. Лубны (Полтавская обл.).
"Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений и задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы... В настоящее время мужчина находится в больнице с диагнозом "гипертонический криз". Для обеспечения его охраны у палаты выставлен конвойный наряд", - сообщает полиция.
Отмечается, что указанный мужчина – ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка.
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Американская писательница, медиум и экстрасенс Сильвия Браун (1936-2013) летом 2008 года выпустила книгу "Конец дней: предсказания и пророчества о конце света", в которой предрекала пандемию.
"Примерно в 2020 году тяжелое заболевание, похожее на пневмонию, распространится по всему земному шару, атакуя легкие и бронхи, а также оно будет устойчивым ко всем известным методам лечения. Почти более странным, чем сама болезнь, будет тот факт, что она вдруг исчезнет так же быстро, как и началась, а через десять лет снова нападет, а потом полностью исчезнет", - говорится в книге.
инвалида - чернобыльца ? Им шо, заняться чем - то общественно полезным нечем, чем баб насиловать в отделении и инвалидов гнобить?
ну а зеленые дегенераты это вообще запредельный дебилизм.
чернобыльцы это как минимум 58-60 лет. как правило там полный набор хронических заболеваний. заражение корона вирусом для ликвидаторов это 100% движение на кладбище.
только конченые правящие долбо*бы могли принять такое решение. и как всегда виновны граждане а не правящие дегенераты))))