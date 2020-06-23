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Новости Коронавирус и карантин
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Стычки против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере: задержан подозреваемый в нападении на полицейских

Стычки против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере: задержан подозреваемый в нападении на полицейских

В Харькове полиция задержала 68-летнего жителя Полтавщины, подозреваемого в причастности к столкновениям возле Харьковского областного диспансера радиационной защиты из-за перевода сюда на лечение больных с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что полиция задержала 68-летнего жителя г. Лубны (Полтавская обл.).

"Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений и задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы... В настоящее время мужчина находится в больнице с диагнозом "гипертонический криз". Для обеспечения его охраны у палаты выставлен конвойный наряд", - сообщает полиция.

Отмечается, что указанный мужчина – ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере, начато три уголовных производства, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка.

Автор: 

карантин (16729) протест (5858) Харьков (7490) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Они смогли догнать только инвалида - чернобыльца с гипертоническим кризом, и навешали на него все преступления? У нас здоровые жеребцы в форме гнобят
инвалида - чернобыльца ? Им шо, заняться чем - то общественно полезным нечем, чем баб насиловать в отделении и инвалидов гнобить?
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23.06.2020 14:39
+3
Мусора что то не болеют вообще этой короной, минимум сводок было. Чисто пару раз упоминалось, а при описанных симптомах, покашливание было бы как пулеметные одиночные в разных местах. Так нет, у них видать маски волшебные, как одеяло у насирова.
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23.06.2020 14:45
+2
Виходить так,що цьому дядьку з Лубен можна лікуватись,а інші нехай подихають. А от якщо цей дядько в своїх Лубнах теж підхопить ковід, його повезуть в лікарню,а там інший такий же дядько,який вирішив,що йому все дозволено,скаже- пішов нахєр звідсіля! І що тоді він буде робити?
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23.06.2020 14:41
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аваківськи шакали,подонки..садисти, вбивці..
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23.06.2020 14:30 Ответить
Пророчество о короновирусе.
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=tkZByNc2EujHsX2zz1-Mcz_mpYV8MTU5Mjk5NzA1OEAxNTkyOTEwNjU4&stzid=Ugy42C0-Djubc-gHhYx4AaABAg&q=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Ftsikavinki%2Famerikanskaya-pisatelnica-esche-v-2008-godu-predskazala-koronavirus-i-rasskazala-kak-on-ischeznet-1512666.html&event=comments https://tsn.ua/ru/tsikavinki/amerikanskaya-pisatelnica-esche-v-2008-godu-predskazala-koronavirus-i-rasskazala-kak-on-ischeznet-1512666.html
Американская писательница, медиум и экстрасенс Сильвия Браун (1936-2013) летом 2008 года выпустила книгу "Конец дней: предсказания и пророчества о конце света", в которой предрекала пандемию.
"Примерно в 2020 году тяжелое заболевание, похожее на пневмонию, распространится по всему земному шару, атакуя легкие и бронхи, а также оно будет устойчивым ко всем известным методам лечения. Почти более странным, чем сама болезнь, будет тот факт, что она вдруг исчезнет так же быстро, как и началась, а через десять лет снова нападет, а потом полностью исчезнет", - говорится в книге.
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23.06.2020 14:34 Ответить
в 1992 г признана виновной в мошенничестве и хищениях . чё ванга уже не в почёте ?
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23.06.2020 15:20 Ответить
Они смогли догнать только инвалида - чернобыльца с гипертоническим кризом, и навешали на него все преступления? У нас здоровые жеребцы в форме гнобят
инвалида - чернобыльца ? Им шо, заняться чем - то общественно полезным нечем, чем баб насиловать в отделении и инвалидов гнобить?
показать весь комментарий
23.06.2020 14:39 Ответить
Виходить так,що цьому дядьку з Лубен можна лікуватись,а інші нехай подихають. А от якщо цей дядько в своїх Лубнах теж підхопить ковід, його повезуть в лікарню,а там інший такий же дядько,який вирішив,що йому все дозволено,скаже- пішов нахєр звідсіля! І що тоді він буде робити?
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23.06.2020 14:41 Ответить
У тих онкохворих.хто проходить опромінення. імунітету майже немає. Що буде з ними.якщо прибуватимуть пацієнти з Ковідом? Дебільне рішення вгорі зіткнуло людей лобами...
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23.06.2020 15:18 Ответить
Ви зовсім не в темі.Спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення- це лікарня,де лікуються виключно чорнобильці (терапія,кардіологія,хірургія,неврологія,та супутні хвороби).Онкохворих там немає і близько.
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23.06.2020 15:40 Ответить
Мусора что то не болеют вообще этой короной, минимум сводок было. Чисто пару раз упоминалось, а при описанных симптомах, покашливание было бы как пулеметные одиночные в разных местах. Так нет, у них видать маски волшебные, как одеяло у насирова.
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23.06.2020 14:45 Ответить
Заражение коронавирусом онкобольных это 100% убийство этих больных.Это ужасное решение властей.Абсолютно невменяемое.
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23.06.2020 15:31 Ответить
харьковские областные правящие имбецилы отличаются редкостной долбо*бностью ))))
ну а зеленые дегенераты это вообще запредельный дебилизм.
чернобыльцы это как минимум 58-60 лет. как правило там полный набор хронических заболеваний. заражение корона вирусом для ликвидаторов это 100% движение на кладбище.
только конченые правящие долбо*бы могли принять такое решение. и как всегда виновны граждане а не правящие дегенераты))))
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23.06.2020 16:14 Ответить
 
 