Стычки против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере: задержан подозреваемый в нападении на полицейских

В Харькове полиция задержала 68-летнего жителя Полтавщины, подозреваемого в причастности к столкновениям возле Харьковского областного диспансера радиационной защиты из-за перевода сюда на лечение больных с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что полиция задержала 68-летнего жителя г. Лубны (Полтавская обл.).

"Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений и задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы... В настоящее время мужчина находится в больнице с диагнозом "гипертонический криз". Для обеспечения его охраны у палаты выставлен конвойный наряд", - сообщает полиция.

Отмечается, что указанный мужчина – ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка.