В соцсетях появились мошенники, "собирающие средства" для помощи пострадавшим в результате обрушения дома на Позняках

В сети активизировались мошенники, которые собирают средства якобы для пострадавших в результате обрушения дома на Позняках в Киеве.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила спикер ГСЧС Светлана Водолага, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в наше время встречаются случаи, когда на человеческом горе наживаются другие. ... В социальных сетях, время от времени, начали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи", - говорится в сообщении.

По словам Водолаги, в сети собирают средства для помощи девушке Анастасии, которая потеряла всю семью в результате трагедии. Анастасия же не знает, кто занимается сбором средств для нее.

"Для тех, кто решит использовать трагедию Анастасии для собственной наживы, предупреждаю: у нас есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девочке", - подытожила спикер ГСЧС.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

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Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

Вечером 22 июня стало известно, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего, а утром 23 июня спасатели обнаружили тело пятого погибшего.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

23 июня ГСЧС сообщила, что по оперативной информации, под завалами частично обрушенного в результате взрыва дома на Позняка в Киеве погибших больше нет.

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