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До конца дня экспертиза определит, какие из секций обрушенной многоэтажки в Киеве окончательно непригодны для жилья, - замглавы КГГА Пантелеев

До конца дня экспертиза определит, какие из секций обрушенной многоэтажки в Киеве окончательно непригодны для жилья, - замглавы КГГА Пантелеев

Заместитель главы Киевской государственной городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в течение текущего дня будет завершена экспертиза по результатам которой будет определено, какие из секций столичной многоэтажки, в которой произошел взрыв, окончательно непригодны для жилья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Пантелеев в эфире "Украина 24".

"В первую очередь здание будет взято под круглосуточную охрану, чтобы не допустить возможное мародерство… Уже началось обследование, которое мы планируем завершить до конца суток - обследование состояния пятой секции пострадавшего здания (шестая была разрушена взрывом. – Ред.) и здания по ул.Григоренко, 41. Предварительно мы можем говорить, что их состояние удовлетворительное. Есть вероятность того, что жильцов пятой секции возвратят домой, будет восстановлено водоснабжение. Относительно шестой секции также будут выводы комиссии, которые киевские власти будут выполнять. Есть вероятность того, что она непригодна для дальнейшего проживания и потребуется ее демонтаж", - сказал он в эфире "Украина 24" во вторник днем.

В свою очередь глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что спасательная операция завершена, и вопросы о дальнейшей судьбе здания будут решать киевские власти.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Взрывчатки в частично обрушившемся на Позняках доме не было, - полиция

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

Также на Цензор.НЕТ: "Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Автор: 

взрыв (6749) КГГА (2983) обрушение (179) Пантелеев Петр (73)


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а что, педалик еще может какими то пригодными назвать?)
вот пусть сам туда переезжает на велосипеде
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23.06.2020 14:45 Ответить
це шо??? розгуйарєний дом залишуть обітайємим з такою от діркою?! Нєожиданнойє архітєктурнойє рєшенійє!!! Гауді нєрвно куріт в под'єздє (С)
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23.06.2020 14:58 Ответить
Блин, идиоты
ВЕСЬ ДОМ НАДО СНОСИТЬ , т к у него уже нет стоимости

Как люди продадут квартиры в жтом доме? Кто им оплатить потери стоимости недвижимости ? МОЖЕТ ХОЗЯИН КИЕВГАЗА - БОЙКО ?
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23.06.2020 15:02 Ответить
В смысле "весь дом"? Если в доме 8 секций, к примеру, все сносить? А зачем? Скорей всего пострадала только одна секция. Допускаю, что могли пострадать и соседние. Но зачем сносить весь дом? Возможно, даже и эта секция подлежит восстановлению. Фундамент, и нижние этажы вряд ли пострадали. Было бы желание - восстановить можно. Другое дело, что могут захотеть снести дом и построить на его месте высотку в 20 этажей.
Кстати, вчера слушал какого-то юриста. Ситуация очень интересная. Получается, что если не найдут крайнего, то людям никто ничего не должен. Компенсации от правительства или из городского бюджета могут быть жестом доброй воли, а не обязанностью.
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23.06.2020 18:06 Ответить
Этот дом потерял свою нормальную рыночную стоимость
В жтом доме квартиры не будут покупать

ТО ЕСТЬ УЩЕРБ НАНЕСЁН ВСЕМ ЖИЛЬЦАМ
ВЫВОД - предоставить равноценное жильё жильцам , а дом оставить для государственных или муниципальных квартир или отселенческих
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23.06.2020 18:27 Ответить
Поверьте, никто оттуда выезжать не будет. Ничего этот дом в стоимости не потерял. Чем этот дом отличается от соседних? Там Эпицентр и Метро через дорогу, рынок, торговые центры, супермаркеты и метро в 10 минутах ходьбы. Единственное, что временно будут доставлять неудобство работы по разборке поврежденной секции.
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23.06.2020 18:39 Ответить
Ну да. Якщо бубачка не захоче з власного фонду виділити грошей - то люди можуть нічого і не отримати. Зараз ніхто нікому нічого не винен.
Тіки податки треба сплачувати
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23.06.2020 20:05 Ответить
Справедливости ради, оказывается это не сейчас придумали. После приватизации мы являемся собственниками жилья и сами несем за него ответственность, как сказал эксперт на радио.
Ну а фонд под такие цели в стране уже создали. "Для борьбы с коронавирусом" называется . Какая разница, что строить: дорогу или дом? Главное деньги осваивать.
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23.06.2020 20:19 Ответить
 
 