До конца дня экспертиза определит, какие из секций обрушенной многоэтажки в Киеве окончательно непригодны для жилья, - замглавы КГГА Пантелеев

Заместитель главы Киевской государственной городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в течение текущего дня будет завершена экспертиза по результатам которой будет определено, какие из секций столичной многоэтажки, в которой произошел взрыв, окончательно непригодны для жилья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Пантелеев в эфире "Украина 24".

"В первую очередь здание будет взято под круглосуточную охрану, чтобы не допустить возможное мародерство… Уже началось обследование, которое мы планируем завершить до конца суток - обследование состояния пятой секции пострадавшего здания (шестая была разрушена взрывом. – Ред.) и здания по ул.Григоренко, 41. Предварительно мы можем говорить, что их состояние удовлетворительное. Есть вероятность того, что жильцов пятой секции возвратят домой, будет восстановлено водоснабжение. Относительно шестой секции также будут выводы комиссии, которые киевские власти будут выполнять. Есть вероятность того, что она непригодна для дальнейшего проживания и потребуется ее демонтаж", - сказал он в эфире "Украина 24" во вторник днем.

В свою очередь глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что спасательная операция завершена, и вопросы о дальнейшей судьбе здания будут решать киевские власти.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

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22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.