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Новости Коронавирус и карантин
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Часть персонала харьковского диспансера отказалась работать с больными COVID-19 и увольняется: согласились лечить пациентов лишь 16 медиков, - директор

Часть персонала харьковского диспансера отказалась работать с больными COVID-19 и увольняется: согласились лечить пациентов лишь 16 медиков, - директор

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который с понедельника начал принимать на лечение больных с COVID-19, не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала, сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова.

"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - сказала Пирогова журналистам во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала подала заявления на увольнения, согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стычки против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере: задержан подозреваемый в нападении на полицейских

"К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16 ", - сказала Пирогова.

Она сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19 (из них 1 человек находится в реанимации).

Пирогова также отметила, что проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стычки против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере: задержан подозреваемый в нападении на полицейских

"Мы всех обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение - будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - сказала Пирогова.

В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

"Руководство Департамента здравоохранения ХОГА отслеживает ситуацию в диспансере радиационной защиты населения. С и.о. директора диспансера радиационной защиты населения облздрав в постоянном контакте. Заявления, которые уже написали некоторые сотрудники диспансера, изучают юристы. Также сейчас решается вопрос привлечения медиков из других лечебных заведений для работы с больными с COVID-19, поступающими в диспансер радиационной защиты", - сказали в пресс-службе ХОГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19. ФОТОрепортаж

Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка.

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) протест (5858) увольнение (2679) Харьков (7490) врачи (1515) чернобыльцы (485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
ну вот и все....

https://glavred.info/politics/reyting-zelenskogo-segodnya-zelenskomu-ne-doveryayut-50-ukraincev-poslednie-novosti-10181756.html

Зеленскому не доверяет половина украинцев - опрос
Баланс доверия к президенту за год снизился с +34,1% до -8,9%.

Часть персонала харьковского диспансера отказалась работать с больными COVID-19 и увольняется: согласились лечить пациентов лишь 16 медиков, - директор - Цензор.НЕТ 7252






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23.06.2020 14:46
+15
Сначала мародёры зеленского продают маски и защитные костюмы. Потом мародёры зеленского ложат то, чем сам зеленский играл на рояле, на снабжение врачей защитными средствами. А теперь они собрались расследовать смерть врачей.
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23.06.2020 14:56
+12
я тут почитал коменты возмущенных поступком врачей. а кто мешает тем кто возмущается пройти курсы и вперед в больницы , работать с коронавирусными.))))
только пиз*еть в интернете не лечить тяжелобольных.
запомните дебилы, никто , никому ничего не обязан, никто никому клятвы не давал.
за риск надо медработникам платить, страховать не языком а реально. создавать человеческие условия для работы. только правящие зеленые имбецилы могут вонь разводить и брать медработников на слабо))))
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23.06.2020 15:43
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ну вот и все....

https://glavred.info/politics/reyting-zelenskogo-segodnya-zelenskomu-ne-doveryayut-50-ukraincev-poslednie-novosti-10181756.html

Зеленскому не доверяет половина украинцев - опрос
Баланс доверия к президенту за год снизился с +34,1% до -8,9%.

Часть персонала харьковского диспансера отказалась работать с больными COVID-19 и увольняется: согласились лечить пациентов лишь 16 медиков, - директор - Цензор.НЕТ 7252






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23.06.2020 14:46 Ответить
ще циган не опитували. Барон Зе вже свій.
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23.06.2020 14:59 Ответить
ага...
да там вообще цифры - жах...

Также стало известно, что еще более негативными стали показатели баланса доверия/недоверия у Нацбанка (-44,6%), Кабмина (-54,3%) и Верховной Рады (-55,4%)

Кроме того, наименьший уровень доверия среди украинцев имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), его отрицательный баланс составляет -62,8%.
Баланс доверия к прокуратуре составляет -61%, к Государственному бюро расследований (ГБР) -58%, к Национальной полиции -42,8%, к Службе безопасности Украины (СБУ) -34,1%.
Стоит отметить, что позитивный баланс доверия имеют только Вооруженные силы Украины, этот показатель в отношении ВСУ составляет 32,4%.
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23.06.2020 15:03 Ответить
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23.06.2020 16:45 Ответить
Ниче, Зе , в таборе перекантуешься, там у тебя родня.
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23.06.2020 18:06 Ответить
Здається винуваті Поярков, Звіробій і Федина
https://www.youtube.com/watch?v=875yVsr0dwc https://www.youtube.com/watch?v=875yVsr0dwc
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23.06.2020 16:47 Ответить
Красавы!
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23.06.2020 14:47 Ответить
В чем они красавы, каждый из этих врачей клятву давал.
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23.06.2020 14:54 Ответить
дезертиры...
думали их работа будет бабло с пациентов трясти....
а тут эпидемия и риск...
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23.06.2020 14:57 Ответить
так и твой зебил клятву давал
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23.06.2020 14:58 Ответить
Открою вам секрет никакой клятвы никто давно не даёт
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23.06.2020 15:11 Ответить
А что, Гиппократ на них в суд подал? По статье "клятвопреступление"?
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23.06.2020 15:23 Ответить
Не более чем просто ритуал,какая нафиг клятва.за просто так никто и нигде не работает.у всех семьи, дети .если там так хорошо отправь детей в медицину
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23.06.2020 18:33 Ответить
Неблагодарные. Им пообещали золотые горы, а они взяли и уволились.
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23.06.2020 14:49 Ответить
И вообще! Этот вирус - выдумки Госдепа. Зачем увольняетесь? Рубайте капусту!
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23.06.2020 14:50 Ответить
Не госдепа, а китая. Только у китая есть возможность пережить созданную им экономическую разруху. Миллиарды инвестиций позволили довести эту истерию до вменяемого уровня правдоподобности. Самый обычный человек, даже не из власти, может сказать, что воздух отравлен (где то локально) вы же не побежите проверять? Скорее всего будет испуг и желание унести ноги, без аргументов.
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23.06.2020 14:56 Ответить
Не только у Китая. Ещё у Северной Кореи.
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23.06.2020 15:06 Ответить
Что правда? уморил. давай еще) зимбабве тоже? А мугабэ?)
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23.06.2020 15:08 Ответить
Точно, как я мог забить про Зимбабве? И как доказательство своей мысли предлагаю ответить на вопрос "как повлиял коронавирус на курс национальной валюты Зимбабве?" (Спойлер: никак)
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23.06.2020 15:11 Ответить
А решение простое.Дайте людям достойную оплату и всё.Я ушёл из медицины 20 лет назад (имея диплом среднего специалиста и проработав 5 лет на ССМП),с пониманием,что это может быть как хобби,но не средство к жизни.К существованию-да,к жизни-нет.
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23.06.2020 14:53 Ответить
Сначала мародёры зеленского продают маски и защитные костюмы. Потом мародёры зеленского ложат то, чем сам зеленский играл на рояле, на снабжение врачей защитными средствами. А теперь они собрались расследовать смерть врачей.
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23.06.2020 14:56 Ответить
Аннулировать дипломы, это первое что надо сделать.
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23.06.2020 15:02 Ответить
Полагаю у тебя нет никакого?) Раз такие предложения)
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23.06.2020 15:09 Ответить
И что это меняет в твоей жизни?
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23.06.2020 15:20 Ответить
Мне что бы стать успешным, мысль о необходимости диплома (писульки) не морочила мне голову. Куда хуже тем, кто при советах отучился, а союз взял и треснул, оставив свой народ без надзирательства. Вот уже 30 лет сидят ждут, когда назад склеят союз и начнут думать вместо них. Ты тоже ждешь, пока тебя пристроят и дадут обещанные 4000тыс. баксов?
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23.06.2020 15:25 Ответить
Нет, я тут сижу и ищу кого бы нахрен послать, ты удачно подвернулся.
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23.06.2020 16:44 Ответить
Ну вот и чудненько, можешь по этому поводу долбануться головой в стену. Дважды.
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23.06.2020 16:45 Ответить
Зачем? Ты послан и у меня от этого хорошее настроение.
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23.06.2020 17:15 Ответить
увы,я еще здесь.
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23.06.2020 17:16 Ответить
Ты решил предоставить мне удовольствие послать тебя ещё раз? Премного благодарен.
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23.06.2020 17:23 Ответить
Да почему же ,сейчас лицензии у всех,врачей америкос дипломированный ,благодаря Ульяне они все прошли аттестации и зарегистрированы в едином реестре.Так что не надо лишать диплома,просто вывести из реестра и не одна да же частная клиника не возьмет.
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23.06.2020 16:07 Ответить
Медицина пока единственная сфера, где действительно требуется диплом и не один желательно. Но мы не в америке. У нас пока что просто европейские цены.
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23.06.2020 16:09 Ответить
Может сразу расстрелять? А ещё всех инженеров,учителей,водителей и т.д.которые уволились и уехали в Польшу.ишь ты ,не хотят работать за 150 баксов.
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23.06.2020 18:37 Ответить
А ты, шут гороховый, как думал Родина строится? Потом и кровью, наперекор всему, и только те кому главное хавало салом набить пишут такие коменты как ты.
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23.06.2020 22:30 Ответить
А шо,надбавка мєнтам "за шкідливі умови праці" не допомогає ?
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23.06.2020 15:06 Ответить
Как не делали ничего так и не делают.Раньше хоть по городу с мигалками катались,пешеходов пропускали ,на переездах в очереди стояли ,а сейчас все вернулось ,вместе со старыми мусарами.
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23.06.2020 16:10 Ответить
Ватный менталитет. При любой опасности бежать. Тоже было и в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Все властные институты разбежались.
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23.06.2020 15:12 Ответить
Они думали, что навсегда хорошо устроились у в доме отдыха ликвдаторов. А тут пришлось работать...
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23.06.2020 15:14 Ответить
Я так понимаю, что Вы пишете из кареты скорой помощи, где работаете на минимальную зарплату?
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23.06.2020 15:47 Ответить
Зеля скаже то воні винні.. а сам же сидить на дачі в італії
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23.06.2020 15:23 Ответить
ЭТО! то самое если бы работники полиции ИЛИ военнослужащие отказались защищать граждан Украины, НАВЕРНОЕ ИМ ПЛОХО АПЛОДИРОВАЛИ ИМ БОЛЬШЕГО ЗАХОТЕЛОСЬ.
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23.06.2020 15:27 Ответить
тупорылый нарид повально ходит без масок и не соблюдают безопасной дистанции. Почему же мы должны требовать от медиков лечить этих тупарезов?
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23.06.2020 15:27 Ответить
вспомнилось..:
-дружище, ты устроился пожарником работать, ну как тебе, наравится?
- да зашибись...и оплата и на карман за огнетушители собирать...НО КАК ПОЖАР-ХОТЬ УВОЛЬНЯЙСЯ....))
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23.06.2020 15:30 Ответить
я тут почитал коменты возмущенных поступком врачей. а кто мешает тем кто возмущается пройти курсы и вперед в больницы , работать с коронавирусными.))))
только пиз*еть в интернете не лечить тяжелобольных.
запомните дебилы, никто , никому ничего не обязан, никто никому клятвы не давал.
за риск надо медработникам платить, страховать не языком а реально. создавать человеческие условия для работы. только правящие зеленые имбецилы могут вонь разводить и брать медработников на слабо))))
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23.06.2020 15:43 Ответить
Да нет, как раз эти люди не медики, а так работнички при медицине. Вы когда шли работать, знали и понимали, какая основная обязанность медика? Не, большинство за сало поступило, за сало училось и за сало типа "закончило" мед вуз. И основная задача их- иметь бабло с больных во время лечения. Остальноге их ни разу не волнует. Вот такие и отказываются, при малейшей опасности, работать. А это не чума, не тиф, не испанка н, ни Эбола, где смертность до 90% доходит. Это не медики, это педики от медицины.
И курсы не смогут подготовить быстро специалистов -эпидемиологов, так что не надо киздеть тут, грамотный ты наш. Не надо оправдывать поступки негодяев от медицины, в сложный момент предавших людей, лечить которых они обязались не жалея себя.
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23.06.2020 15:57 Ответить
Когда государство разваливается - первыми увольняются медики, военные и учителя.
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23.06.2020 16:02 Ответить
кацапсина, уже 6 лет надрачиваете тут на развал, но по закону жанра сами же и развалитесь.
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23.06.2020 16:24 Ответить
звільняють санітарки які без медосвіти
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23.06.2020 16:50 Ответить
Дивна позиція саме лікарів - людей з вищою освітою. Адже відомо, що смертність від ковіду19 нижча за дуже багатьох інфекційних хвороб, які все одно якісь лікарі лікують. В інфекційних відділеннях була якась доплата. Виправдана поведінка із звільненням лише для тих, хто має важкі хронічні захворювання та дуже старий. На лайнері " Діамантова Принцеса", що стояв на карантині біля берегів Японії (у лютому здається) реанімували навіть 90 літнього діда. Тож це кому як повезе, а не гарантійна погибель.
Якби влада не нагнітала паніку з політичною метою, то й не мали б такого стану. А так: як аукнеться, так і відгукнеться. Зелені не вміють прораховувати результат своїх дій на крок вперед. Або навпаки: все вони прекрасно розрахували і саме такий результат їм і потрібний.
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23.06.2020 16:19 Ответить
звільняються молодший мед персонал які є старшими жіночками тому і бояться наслідків
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23.06.2020 16:49 Ответить
Врачи бывают разные

Частина персоналу харківського диспансеру відмовилася працювати з хворими на COVID-19 і звільняється: погодилися лікувати пацієнтів лише 16 медиків, - директорка - Цензор.НЕТ 563
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23.06.2020 16:23 Ответить
А без неї не обійшлися б? Вчитися скільки на лікаря, щоб потім розносити продукти старим? Можливо, відчувала, що скоро - кінець. Але все одно так не можна. НЕ всі вмирають від раку. Недалеко від мене живе жінка, яку таки вилікували тієї хімією. У бідолашної з головою стало не все в порядку. Але вона вже стільки прибрала сміття в парку, що якось співчуваю її дивній поведінці.
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23.06.2020 16:32 Ответить
ua Іван Іванов e5235f76
История одной лжи. 19.06 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Естественно мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали ...
Результат - не 300%, а 70% и не с марта а с сентября и не выплачивают, а выплатят ...
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
21.06.2020 12:55
ВідповістиМені подобається 6
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23.06.2020 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=875yVsr0dwc
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23.06.2020 16:48 Ответить
Все эти "радиационные" конторы - давным давно блатные лавочки, перемывающие как бюджетные деньги, так и иностранные гранты. Это у них число "пацыентов-чирнобыльцев", вымагающих льготы, доплаты и повышенные пенсии растёт с кажым годом!
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23.06.2020 17:14 Ответить
Возможно.но я так понял что там настолько хорошо,что с 70 человек персонала осталось 15-16 .можете пойти как минимум санитаром.заработаете фуеву кучу бабла и стаж
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23.06.2020 18:41 Ответить
О светочь разума, блатные детки или родственнички не будут подвергать себя опасности, у них бабла и так хватает. А желающих там работать с короновирусной надбавкой - найдётся.
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24.06.2020 09:56 Ответить
Принять закон и лишить дипломов пожизненно. Сколько их понавыходило на пенсию в 40 лет по выслуге именно из инфекций? Не знаете? А я знаю. Им тогда хорошо было, инфекций, как таковых не было, просто отбывали там день за два. и на пенсию молодой и красивой. А когда понадобилось поработать, вот тут то жлобское из них и полезло. Еще раз. Примите закон и лишайте дипломов. Завтра все будут на работе. РРРР-аботнички, еди их маму. Вот это вы сейчас видите настоящих барыг... Калиброванных....
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23.06.2020 21:37 Ответить
Лишить дипломов их всех пожизненно и отправить тротуары подметать. Скоты тупые.
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23.06.2020 21:53 Ответить
 
 