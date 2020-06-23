Часть персонала харьковского диспансера отказалась работать с больными COVID-19 и увольняется: согласились лечить пациентов лишь 16 медиков, - директор
В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который с понедельника начал принимать на лечение больных с COVID-19, не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала, сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова.
"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - сказала Пирогова журналистам во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала подала заявления на увольнения, согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.
"К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16 ", - сказала Пирогова.
Она сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19 (из них 1 человек находится в реанимации).
Пирогова также отметила, что проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.
"Мы всех обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение - будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - сказала Пирогова.
В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.
"Руководство Департамента здравоохранения ХОГА отслеживает ситуацию в диспансере радиационной защиты населения. С и.о. директора диспансера радиационной защиты населения облздрав в постоянном контакте. Заявления, которые уже написали некоторые сотрудники диспансера, изучают юристы. Также сейчас решается вопрос привлечения медиков из других лечебных заведений для работы с больными с COVID-19, поступающими в диспансер радиационной защиты", - сказали в пресс-службе ХОГА.
Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка.
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https://glavred.info/politics/reyting-zelenskogo-segodnya-zelenskomu-ne-doveryayut-50-ukraincev-poslednie-novosti-10181756.html
Зеленскому не доверяет половина украинцев - опрос
Баланс доверия к президенту за год снизился с +34,1% до -8,9%.
да там вообще цифры - жах...
Также стало известно, что еще более негативными стали показатели баланса доверия/недоверия у Нацбанка (-44,6%), Кабмина (-54,3%) и Верховной Рады (-55,4%)
Кроме того, наименьший уровень доверия среди украинцев имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), его отрицательный баланс составляет -62,8%.
Баланс доверия к прокуратуре составляет -61%, к Государственному бюро расследований (ГБР) -58%, к Национальной полиции -42,8%, к Службе безопасности Украины (СБУ) -34,1%.
Стоит отметить, что позитивный баланс доверия имеют только Вооруженные силы Украины, этот показатель в отношении ВСУ составляет 32,4%.
https://www.youtube.com/watch?v=875yVsr0dwc https://www.youtube.com/watch?v=875yVsr0dwc
думали их работа будет бабло с пациентов трясти....
а тут эпидемия и риск...
-дружище, ты устроился пожарником работать, ну как тебе, наравится?
- да зашибись...и оплата и на карман за огнетушители собирать...НО КАК ПОЖАР-ХОТЬ УВОЛЬНЯЙСЯ....))
только пиз*еть в интернете не лечить тяжелобольных.
запомните дебилы, никто , никому ничего не обязан, никто никому клятвы не давал.
за риск надо медработникам платить, страховать не языком а реально. создавать человеческие условия для работы. только правящие зеленые имбецилы могут вонь разводить и брать медработников на слабо))))
И курсы не смогут подготовить быстро специалистов -эпидемиологов, так что не надо киздеть тут, грамотный ты наш. Не надо оправдывать поступки негодяев от медицины, в сложный момент предавших людей, лечить которых они обязались не жалея себя.
Якби влада не нагнітала паніку з політичною метою, то й не мали б такого стану. А так: як аукнеться, так і відгукнеться. Зелені не вміють прораховувати результат своїх дій на крок вперед. Або навпаки: все вони прекрасно розрахували і саме такий результат їм і потрібний.
История одной лжи. 19.06 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Естественно мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали ...
Результат - не 300%, а 70% и не с марта а с сентября и не выплачивают, а выплатят ...
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
21.06.2020 12:55
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