РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15232 посетителя онлайн
Новости
2 365 3

Рассмотрение дела о вымогательстве у итальянского бизнесмена в Ривном более $100 тысяч откладывалось судом пять раз, - Марчук

Рассмотрение дела о вымогательстве у итальянского бизнесмена в Ривном более $100 тысяч откладывалось судом пять раз, - Марчук

Дело в отношении двух членов преступной группировки, подозреваемых в вымогательстве более 100 тысяч долларов США у итальянского бизнесмена, сейчас находится в суде.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук.

"В марте текущего года досудебное расследование было завершено и дело было направлено в Ривненский городской суд", - сообщил Марчук. Он так же уточнил, что рассмотрение этого дела откладывали пять раз по заявлениям адвокатов подсудимых в связи с пандемией и введенным карантином.

Читайте также: Каждый вор в законе имеет определенное влияние в том или ином регионе. Бывает, что и в нескольких, - Марчук

Напомним, в феврале прошлого года Вячеслав Аброськин, который на тот момент занимал должность первого заместителя главы Нацполиции, сообщил, что в Ривном работники Департамента стратегических расследований задержали лидера преступной группировки, которая действовала на территории Ровенской области с 2011 года и его сообщника. Позднее он обнародовал информацию о том, что гражданин Италии Джоржио Морана согласился давать свидетельские показания против ривненского криминального авторитета "Федора".

вымогательство (428) Ровно (529) Марчук Руслан (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бедный итальянец столкнулся с ривенской коза нострой, во главе с доном Федором
показать весь комментарий
23.06.2020 15:07 Ответить
Такого в Италии уже 70 лет нет.
показать весь комментарий
23.06.2020 15:20 Ответить
Мне кажется что вы можете многое не знать про Италию) там мафиози такие кланы выстроили, что Федор и не знает такого)
показать весь комментарий
23.06.2020 16:54 Ответить
 
 