Рассмотрение дела о вымогательстве у итальянского бизнесмена в Ривном более $100 тысяч откладывалось судом пять раз, - Марчук

Дело в отношении двух членов преступной группировки, подозреваемых в вымогательстве более 100 тысяч долларов США у итальянского бизнесмена, сейчас находится в суде.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслан Марчук.

"В марте текущего года досудебное расследование было завершено и дело было направлено в Ривненский городской суд", - сообщил Марчук. Он так же уточнил, что рассмотрение этого дела откладывали пять раз по заявлениям адвокатов подсудимых в связи с пандемией и введенным карантином.

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Напомним, в феврале прошлого года Вячеслав Аброськин, который на тот момент занимал должность первого заместителя главы Нацполиции, сообщил, что в Ривном работники Департамента стратегических расследований задержали лидера преступной группировки, которая действовала на территории Ровенской области с 2011 года и его сообщника. Позднее он обнародовал информацию о том, что гражданин Италии Джоржио Морана согласился давать свидетельские показания против ривненского криминального авторитета "Федора".