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Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе

Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и безопасность в Черноморском регионе.

Порошенко выразил благодарность турецкой стороне, прежде всего президенту Эрдогану, за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Чавушоглу отметил определяющий вклад Порошенко как пятого президента Украины в развитие и укрепление стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Кроме того, была отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа, а также обсуждены международные усилия по деоккупации Крыма.

Во время разговора стороны обсудили также историческую важность создания единой поместной Православной Церкви Украины в соответствии с вековыми стремлениями украинского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу", - полиция в Турции отпустила российских пропагандистов

Автор: 

Крым (26389) Порошенко Петр (19602) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+25
Ну не с актеришком, бездарно играющим роль Президента Украины, Чавушоглу обсуждать подобные вопросы. Тот занят - пятую точку от злобного Ляшка прячет.
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23.06.2020 15:40
+24
Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе - Цензор.НЕТ 5648
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23.06.2020 15:41
+23
Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе - Цензор.НЕТ 561
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23.06.2020 15:39
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Страница 2 из 2
это ты расскажи герусу и зеленскому, закупающими у рашки э/э)
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23.06.2020 15:38 Ответить
Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе - Цензор.НЕТ 2659
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23.06.2020 15:39 Ответить
Эта женщина - Классический электорат клоуна!
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23.06.2020 16:48 Ответить
так и должно быть - моника - это ошибка Украинского народа ))
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23.06.2020 15:37 Ответить
зебатя с посадкой обосрались зелупонь не может не коментировать
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23.06.2020 15:39 Ответить
а де наше криворізьке напівшосте????
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23.06.2020 15:39 Ответить
Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе - Цензор.НЕТ 561
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23.06.2020 15:39 Ответить
Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе - Цензор.НЕТ 5648
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23.06.2020 15:41 Ответить
працюйте Петро Олексійович,окрім вас,нікому...
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23.06.2020 15:42 Ответить
Да у Порось еще и тупой, никак не дойдет что народ ему уже дал пинка под зад.
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23.06.2020 15:43 Ответить
ошибаешься, тупого министр иностранных дел Турции на этот разговор не позвал.
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23.06.2020 15:49 Ответить
а где сказано что взял трубку из вежливости?готовьтесь, зесрань с кацапьем ,в этот раз уже не пожалеем)
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23.06.2020 16:02 Ответить
https://censor.net/user/471056, ты решил, что ему нехр делать и он, от скуки, сидит всё время у телефона? Ты - зеб. что-ли?
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23.06.2020 16:26 Ответить
ОСТАНОВИТЕ психически больного мародера!!!..или посадите,его нужно оградить от общества.
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23.06.2020 15:44 Ответить
ты прав, только психически больной играет членом на рояле.
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23.06.2020 15:51 Ответить
ты не с той связался убоище
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23.06.2020 15:58 Ответить
что ты куришь, халамидник?
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23.06.2020 16:05 Ответить
чучело, вот скажи честно, когда Порох тебя снасильничал было больно или еще сильней обидно?
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23.06.2020 16:10 Ответить
не закрытый гештальт из детства? Можешь не отвечать и так все ясно...
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23.06.2020 19:58 Ответить
У таких справах, як Томос, картини, призначення на посаду у Службі зовнішньої розвідки.Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе - Цензор.НЕТ 474
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23.06.2020 15:45 Ответить
глава МИД Турции обсуждает с президентом Украины вопросы Крыма.
И в чем новость?
С кем еще Крым обсуждать, не с клоуном же...
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23.06.2020 15:45 Ответить
з баригою пєцею
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23.06.2020 16:31 Ответить
Франческа, ты перелогинилась?!
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23.06.2020 16:45 Ответить
За шесть лет свыня о Крыме вспомнила.
Позно пэтя пить боржоми,когда срок не за горами корячится.
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23.06.2020 17:11 Ответить
Во время разговора стороны обсудили также историческую важность создания единой поместной Православной Церкви Украины в соответствии с вековыми стремлениями украинского народа.

Очень интересна забота о вековых стремления украинского народа в создании ПЦУ турецкого чиновника-мусульманина. Может быть это потому, что эта церковь - ПСУ - подчинена другому чиновнику этого же государства, бывшему офицеру, давшему присягу на верность Турции.
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23.06.2020 18:07 Ответить
а ви касапи, хотіли, щоб Православна Церква була вся підпорядкована касапському полковнику
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23.06.2020 20:27 Ответить
Эрдоган продал Украине 8 дронов Байрактар,которыми Эрдоган мочит ИХТАМНЕТов Путьлера в Ливии.... Красиво мочит не жалея живота...
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23.06.2020 15:52 Ответить
если быть точным то Турция продала Украине - 6 штук Bayraktar TB2 ударных беспилотников.
Таких нужно ВСУ на много больше хотя бы штук 40. Это была бы ударная мощь в небе.
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23.06.2020 18:18 Ответить
А ещё точнее,совместная сборка.
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23.06.2020 20:30 Ответить
https://www.obozrevatel.com/politics/shenderovich-skepticheski-otsenil-shansyi-vernut-kryim-ukraine-rossiyu-pobedit-nevozmozhno.htm

вот же **** фигляр парашенка.
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23.06.2020 15:57 Ответить
Порошенко і глава МЗС Туреччини Чавушоглу обговорили зусилля з деокупації Криму і безпеку в Чорноморському регіоні - Цензор.НЕТ 4509
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23.06.2020 15:58 Ответить
Знают взрослые и дети,
Знают люди все на свете:

Порошенко -Президент,
А ЗЕльонкин - пипидент !
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23.06.2020 17:17 Ответить
крыса ********** , ты хоть иногда подмываешься?
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23.06.2020 16:12 Ответить
Єрмак вчора з турецьким аналогом Мендель тусив.
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23.06.2020 17:12 Ответить
Хотя и барыга не президент, но он же не такой нуль как шмаркля.
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23.06.2020 15:58 Ответить
Чем Порошенко - барыга?
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23.06.2020 16:31 Ответить
Так по телевизору сказали.
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23.06.2020 16:53 Ответить
Барыги
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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23.06.2020 16:57 Ответить
Хотя и барыга не президент, но он же не такой нуль как шмаркля.
Вопрос: кто и главное - зачем заменил весьма энергичного и б/м опытного Пороха на вяловатого и малоопытного Зе? Ответ - украинский народ в лице украинских избирателей - не предлагать.
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23.06.2020 18:11 Ответить
Турецкий поток почти закрыт,Северному потоку Трубец,а тот который Ямал-ЕС через Польшу ваще дохляк.Силу Сибири китайцам продают себе в убиток... Порошенко виноват с Эрдоганом...
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23.06.2020 16:00 Ответить
Турецкий поток почти закрыт,Северному потоку Трубец....
Цена амерской нефти WTI 41,19 дол, цена росс нефти Юралс - 45,29 долл.... Как страшно жить!!!!
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23.06.2020 18:29 Ответить
Респект Пороху!
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23.06.2020 16:02 Ответить
Простая и сухая арихметика.....
РАБссия 4 место в Мире 2012 год...4 триллиона долларов...
РАБссия 2019 год 18 место в мире и годовой бюджет 212 млрд долляров...
Крым и Донбасс боком вы\лезли....
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23.06.2020 16:05 Ответить
Простая и сухая арихметика.....
А сколько в ней э-э-э вр... недостаточно достоверной информации
РАБссия 4 место в Мире 2012 год...4 триллиона долларов...

РАБссия 2019 год 18 место в мире

ВВП по номиналу РФ в 2012 6 место в мире 2,087 трлн долл, в 2018 - 1,658 трн долл, 11-е место в мире. В 2019- незначит рост, 1,3% в рублях, в долларах лень пересчитывать

https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:RUSEU:ITA&hl=ru&dl=ru
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
и годовой бюджет 212 млрд долляров...

Ну и с какого будуна к ВВП приплетен годовой бюджет? он стал больше или меньше, с чем сравнивать?
Крым и Донбасс боком вы\лезли....
В основном боком вылезло РФ падение цены нефти с 110 дол в 2012 до 65 дол в 2019, санкции ест не добавили денег. Но по сравнению с нефтью санкции намного меньше влияют.
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23.06.2020 19:24 Ответить
О Боги, сколько же здесь зрадо"бов и зелебобов в падучей бьется!
Что случилось? Кто обидел?
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23.06.2020 16:07 Ответить
А бубочка 101-й раз на отдыхе: уставший, потерпевший недоросль.
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23.06.2020 16:09 Ответить
Зебилов корежит знатно!
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23.06.2020 16:19 Ответить
Порошенко продолжает строить из себя действующего президента. Чем бы ещё заняться, чтобы только на допросы не ходить
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23.06.2020 16:21 Ответить
Как чем ? Требовать от правительства денег по любому поводу , сегодня - на ликвидацию паводка в Карпатах , завтра -х.з. Без ПЕСа и Пеци ничего же не будет!
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23.06.2020 16:28 Ответить
Ему по фигу все паводки и Карпаты, как таковые. Все эти темы специально изыскиваются сугубо для раскачивания страны и переходу порошенко из мародеров в херувимы.
Его интересует только собственное эго и спасение своего зада от нависшей угрозы тюремного заключения.
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23.06.2020 17:07 Ответить
Его /Пороха/ интересует только собственное эго и спасение своего зада от нависшей угрозы тюремного заключения.
Зе проводит после Пороха следующий этап ликвидации независимости Украины в пользу "западных партнеров", управляем теми же "западными партнерами", потому не думаю, что Пороху что-то серьезно грозит. Похоже будут борьба нанайских мальчиков.

Разве что в связи внутриамерскими разборками, в которые Порох сдуру влез. Но в этом случае он после ноября станет неинтересен - до новых амерских выборов ))))

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23.06.2020 19:43 Ответить
Он УЖЕ никому неинтересен, только платные боты продолжают лить по нему слезы
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23.06.2020 19:47 Ответить
от ты дура. вот вас зебилов и мертвечуковских иногда даже жалко становится, но только иногда и обязательно не долго
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23.06.2020 16:28 Ответить
Для особо тупых особей сообщаю - Порошенко - лидер парламентской партии "Европейская солидарность" А с кем общаться главе МИД Турции - уж не зебелятам-подзаборникам решать. Увы.
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23.06.2020 16:32 Ответить
Єрмак вчора з турецьким аналогом Мендель тусив.
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23.06.2020 17:12 Ответить
А кто мешает зеленскому строить из себя действующего президента???
Где оно прячется, чем занимается кроме перестановки судей и глав ОГА?
Оно президент или кадровик у ермака?
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23.06.2020 17:20 Ответить
дядька шото решает, постоянные встречи, переговоры еще что то, короче занимается дипломатией на государственном уровне, а самий честный мало того что перестал быть рукопожатным, так походу вообще забил на это всё и матнулся куда то по тихому, бо не видно чертяки уже давненько
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23.06.2020 16:26 Ответить
дядька шото решает, постоянные встречи, переговоры еще что то,
Решать Порох не может - гос должностью не вышел. Это называется "тусуется".

короче занимается дипломатией на государственном уровне,
Это тусовка, что тоже часть дипломатии, но не на госуровне - укр оппозиция не имеет оф статуса. Полагаю, Порох мельтишит чтоб прикрыли если сажать будут - его резоны просты и понятны
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23.06.2020 19:52 Ответить
что прикрыли? что б помогли избежать сизо? не проще обьявить себя жертвой еще прошлой осенью и отправиться в Британию со статусом политических беженцев вместе с семьей? ну так он так не делает, не убегает.
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24.06.2020 09:32 Ответить
что прикрыли? что б помогли избежать сизо? не проще обьявить себя жертвой еще прошлой осенью

Полагаю, что Порох - не вполне самостоятельная фигура, он подвязан к вмешательству в штатовские выборы, потому и его телодвижения - часть танца, где он только один из участников. Но это - мои домыслы.
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24.06.2020 10:54 Ответить
Поклонник партии педофила предвкушает возможный слив информации его братухам из фсб. Как это мило
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23.06.2020 16:58 Ответить
пленки агента кремля Кгбиста Деркача...который получает методички из РФ. С этими лажевыми "пленками" можно сходить в унитаз и смыть.
Деркача давно пора арестовать за гос.измену.
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23.06.2020 18:23 Ответить
Порох - мой президент.
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23.06.2020 17:38 Ответить
Б..дь,кумира нашел!
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23.06.2020 19:22 Ответить
Чел ,порешал свои дела.
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23.06.2020 19:20 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/06/23/petro-poroshenko-zustrivsya-z-poslom-nimechchyny-v-********-ankoyu-feldguzen/ Петро Порошенко зустрівся з Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен

Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Сторони обговорили внутрішню ситуацію в Україні, передусім у контексті реформування системи правосуддя та забезпечення верховенства права.
Петро Порошенко подякував німецькій стороні за підтримку позиції щодо недопущення вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опонентів, захисту свободи слова в Україні.
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23.06.2020 20:23 Ответить
Встречаться то он может,только толку от этих встреч ноль.
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23.06.2020 20:32 Ответить
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