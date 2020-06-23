Порошенко и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили усилия по деоккупации Крыма и безопасность в Черноморском регионе

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и безопасность в Черноморском регионе.

Порошенко выразил благодарность турецкой стороне, прежде всего президенту Эрдогану, за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Чавушоглу отметил определяющий вклад Порошенко как пятого президента Украины в развитие и укрепление стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Кроме того, была отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа, а также обсуждены международные усилия по деоккупации Крыма.

Во время разговора стороны обсудили также историческую важность создания единой поместной Православной Церкви Украины в соответствии с вековыми стремлениями украинского народа.

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