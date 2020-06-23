Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам с конфискацией имущества за коррупцию
Суд в Бишкеке признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек Каипов.
Суд также лишил Атамбаева государственных наград и конфисковал его имущество - 5 автомобилей, земельные участки, компании, счета и ценные бумаги.
Обвинение просило для бывшего президента 15 лет лишения свободы.
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Криминальный авторитет Азиз Батукаев отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья и выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал бывший омбудсмен Кыргызстана, а к выезду Батукаева были причастны высокопоставленные чиновники.
Атамбаев был задержан в августе 2019 года. Силовикам пришлось штурмовать резиденцию, которую защищали сторонники политика. При штурме погиб 1 человек и пострадали еще 70.
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Браво!
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На "нет" и суда нет.
У тебя, ещё и галюны...
Сажать коррупционеров поголовно с конфискацией и запретом пожизненно на госслужбу.
А ещё с Узбекистана и Таджикистана!
И тогда - если будет на воля всемилостивого и всемогущщего Аллаха - заживём как таджики.
Ну или хотя бы как кыргызы.
Янелох идет по его стопам..
точ в точ как уже сейчас в самом начале срока поступает янелох..