Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам с конфискацией имущества за коррупцию

Суд в Бишкеке признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек Каипов.

Суд также лишил Атамбаева государственных наград и конфисковал его имущество - 5 автомобилей, земельные участки, компании, счета и ценные бумаги.

Обвинение просило для бывшего президента 15 лет лишения свободы.

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Криминальный авторитет Азиз Батукаев отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья и выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал бывший омбудсмен Кыргызстана, а к выезду Батукаева были причастны высокопоставленные чиновники.

Атамбаев был задержан в августе 2019 года. Силовикам пришлось штурмовать резиденцию, которую защищали сторонники политика. При штурме погиб 1 человек и пострадали еще 70.

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