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Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам с конфискацией имущества за коррупцию

Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам с конфискацией имущества за коррупцию

Суд в Бишкеке признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Первомайского суда Бишкека Эмильбек Каипов.

Суд также лишил Атамбаева государственных наград и конфисковал его имущество - 5 автомобилей, земельные участки, компании, счета и ценные бумаги.

Обвинение просило для бывшего президента 15 лет лишения свободы.

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Криминальный авторитет Азиз Батукаев отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья и выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал бывший омбудсмен Кыргызстана, а к выезду Батукаева были причастны высокопоставленные чиновники.

Атамбаев был задержан в августе 2019 года. Силовикам пришлось штурмовать резиденцию, которую защищали сторонники политика. При штурме погиб 1 человек и пострадали еще 70.

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Автор: 

Кыргызстан (260) Атамбаев Алмазбек (6)


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Топ комментарии
+8
вот после следующих выборов и будет, никто про политический заказ и не вякнет, разве что кацапня.
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23.06.2020 15:43
+7
Когда уже у нас такое будет? А то чуть- что - сразу 'политический заказ'
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23.06.2020 15:41
+6
За коррупцию.
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23.06.2020 15:42
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Атымбаєв був не самим гіршим Президентом, але путіну він не сподобався і його посадили путінські агенти!
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23.06.2020 15:41 Ответить
За коррупцию.
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23.06.2020 15:42 Ответить
у нас пять лет орали, потом ещё год искали, в итоге придолбались к Томосу.
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23.06.2020 15:46 Ответить
Атамбаєв був найменш корумпованим Президентом Киргизстану, але він проводив незалежну і чесну політику і був сам одним з найчесніших Президентів пострадянських країн! Атамбаєва досі поважають і не тільки в Киргизстані! Але потрібно розуміти що таке Киргизстан, це оплот путіна, там знаходяться табори підготовки терористів путіна. Нагадаю що підривати розвідника в Україну приїхали не росіяни а громадяни Киргизстану і приїхали не вперше! Киргизстан для путіна це повністю підконтрольна країна, яка голосує в ООН проти України і фактично має зараз до України ворожу позицію контрольовану путіним! Тому Україна має надати Атамбаєву посильну підтримку та допомогу, профінансувати його адвокатів для звільнення Атамбаєва з тюрми і його виїзд в Україну. Якщо ми хочемо щоб Киргизстан перестав бути донором терористів для путіна, ми маємо підтримати політичну опозицію путінським агентам в Киргизстані і Атамбаєв це унікальний шанс для України почати реальну дипломатію а не імітацію дипломатичної діяльності! Крім Атамбаєва потрібно буде почати підтримувати опозицію і в інших країнах Середньої Азії, які займають зараз чітку антиукраїнську позицію! Це буде інструмент тиску на владу середньоазійських країни, які під час голосування в ООН орієнтуються на путіна а не на здоровий глузд!
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23.06.2020 15:54 Ответить
Брехня. То тамошние зелёные, опять политические преследования реформатора. Зеленский и там нагадил))
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23.06.2020 16:05 Ответить
Вчора ти був експертом по армії Туркменистану, сьогодні під ліжком фуйла взнав про його відношення до бувшого главкиргиза.
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23.06.2020 15:46 Ответить
Для того щоб вбити путіна потрібно розуміти як заблокувати росію зі всіх сторін, як позбавти путіна можливості бути регіональним центром! А для цього приходиться збирати інформацію.
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23.06.2020 15:57 Ответить
Когда уже у нас такое будет? А то чуть- что - сразу 'политический заказ'
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23.06.2020 15:41 Ответить
вот после следующих выборов и будет, никто про политический заказ и не вякнет, разве что кацапня.
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23.06.2020 15:43 Ответить
Как раз Зе не замешан ни в какой коррупции. Так что мимо
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23.06.2020 15:45 Ответить
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23.06.2020 15:47 Ответить
Взагалі то особисто в корупції не задіяні ні Порох ні Зеля, тільки незрозуміло чому Свинарчук це погано, а брат Єрмака і Богдан з Вавришем це добре.
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23.06.2020 15:49 Ответить
Бывшего президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам с конфискацией имущества за коррупцию - Цензор.НЕТ 5316
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23.06.2020 15:47 Ответить
***** всплакнет на камеру: такой хороший был, в глаза смотрел так преданно...
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23.06.2020 15:46 Ответить
Я думал такой комментарий будет первым на ветке. Но Таня опоздала, день насмарку
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23.06.2020 15:43 Ответить
Я только зашла на Цензор. В отличие от вас , днюющих здесь и ночующих.
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23.06.2020 15:47 Ответить
Что значит - женская интуиция!
Браво!
+
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23.06.2020 15:55 Ответить
Та я знаю. Как только на ЦН требуется выдавить гнилое про Пороха, таня в числе первых. А если очередной зашквар Потерпевшего, Таня на Цензоре "не днюет и не ночует".
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23.06.2020 15:55 Ответить
Что ты называешь зашкваром? То, что 12 июня Украина членом Программы расширенных возможностей НАТО?
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23.06.2020 16:17 Ответить
стала
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23.06.2020 16:17 Ответить
А на какое июня обещанный референдум по НАТО твой интегратор запланировал?
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23.06.2020 17:30 Ответить
будешь передачки бубочке на зону носить?
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23.06.2020 15:44 Ответить
У вас-никогда. путлер-вечен.
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23.06.2020 15:45 Ответить
Не переживайте: и за коррупцию, и за многократное нарушение законов, и за превышение полномочий, и за неуплату налогов - всё будет.
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23.06.2020 15:45 Ответить
если я поставлю за цель дожить до этого "все будет" - то думаю мне придется стать бессмертным
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23.06.2020 17:09 Ответить
Хочу объяснить лайфам и иже. После того, как на Пороха завели дело за разжигание межрелигиознной вражды, уже последнему кретину должно быть понятно, что у зелёной банды ни хрена нет на него Все обвинения валятся одно за другим, вранье за враньем на грани фола "убийства брата", но вы, упоротые, продолжаете хавать г@вно из офиса потерпевшего
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23.06.2020 15:50 Ответить
"На него ничего нет" и порядочный человек - не одно и тоже
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23.06.2020 15:52 Ответить
А чего ты так волнуешься?
На "нет" и суда нет.
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23.06.2020 15:56 Ответить
Я спокоен, бо не представляю ряды зелёной дегенерации. Это ж вы мечете "Пороха в турму" на каждой ветке, вам и пить успокаивающее.
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23.06.2020 15:59 Ответить
На каждой?
У тебя, ещё и галюны...
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23.06.2020 16:02 Ответить
по сути сказать нечего. понятно.
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23.06.2020 16:09 Ответить
А зачем сажать? Достаточно остального перечисленного
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23.06.2020 15:50 Ответить
Хороший пример для Украины, в борьбе с коррупцией Кыргызстан не обращает внимание на мнение западных политиков.
Сажать коррупционеров поголовно с конфискацией и запретом пожизненно на госслужбу.
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23.06.2020 15:54 Ответить
Да, надо послать западных политиков, и брать пример с Кыргызтана!
А ещё с Узбекистана и Таджикистана!
И тогда - если будет на воля всемилостивого и всемогущщего Аллаха - заживём как таджики.
Ну или хотя бы как кыргызы.
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23.06.2020 16:59 Ответить
Так мы живём хуже их, что не понятно?
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23.06.2020 17:11 Ответить
Следующий будет Порох, которому нужно дать пожизненное, но и 10 лет с конфискацией достаточно.
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23.06.2020 15:55 Ответить
С нетерпением жду глубокой обеспокоенности послов большой семерки политическими преследованиями.
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23.06.2020 15:59 Ответить
Президентский срок Атамбаева ознаменован скандалами, Источником зачастую служили кадровые назначения на высокие государственные должности лиц из круга личного обслуживания Атамбаева - его водителей, телохранителей и так далее

Янелох идет по его стопам..
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23.06.2020 15:59 Ответить
Завершающая фаза президентства Атамбаева ознаменована многочисленными гражданскими и уголовными судебными процессами против журналистов, активистов оппозиционных политиков и правозащитников со стороны власти. В некоторых судебных процессах истцом выступал лично Атамбаев, представлял его интересы Генеральный прокурор Киргизской Республики.

точ в точ как уже сейчас в самом начале срока поступает янелох..
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23.06.2020 16:02 Ответить
А у нас мародер свободно шастает по стране, мутит народ.
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23.06.2020 21:41 Ответить
 
 