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Новости Паводки на Западной Украине
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Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ивано-Франковщине по состоянию на 12:30 23 июня из-за непогоды подтоплены 73 населенных пункта, в 11 районах затоплены 450 домохозяйств.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:30 23 июня подтоплены 73 населенных пункта, в одиннадцати районах затоплены 450 домохозяйств, а также разрушено 6 деревянных мостов и частично размыты дороги", - говорится в сообщении.

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Больше всего от осадков пострадали Верховинский район, Коломыйский, Калушский, Тысменицкий, Долинский, Рожнятивский и Косивский.

Кроме того, 3 села остались без света в Тисменицком районе.

Полицейские со спасателями продолжают ликвидировать последствия стихии на Ивано-Франковщине.

Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 01
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 02
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 03
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 04
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 05
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 06
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 07
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 08
Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция 09

Автор: 

непогода (816) паводок (294) Нацполиция (16468) потоп (336) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+14
- Шерлок, как вы думаете что это?
- Это причинно-следственная связь, Ватсон!
- В смысле, Шерлок?
- где рубят лес, там и паводок, Ватсон!
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23.06.2020 15:53
+9
треба більше лісу вирубувати
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23.06.2020 15:59
+6
Все в порівнянні, за часів СРСР чи Австро-Угорщини рубали більше. А там як з Косова заходиш, до Яремче суцільний ліс, а далі на захід тупо немає дорог. Років 20 під Верховину і Ворохту на гриби катаюсь.
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23.06.2020 16:26
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Беда у людей (
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23.06.2020 15:52 Ответить
Під найбільшим ударом - Чернівецька та Івано-Франківська області, де оголошений червоний рівень небезпеки, але підтоплення фіксують також на Львівщині та Закарпатті.
Один із найбільш постраждалих регіонів - Верховинський район на Івано-Франківщині. Щоб доставляти продовольство в деякі населені пункти, які виявилися заблокованими стихією, рятувальники використовують гелікоптер.
Тим часом у Вижницькому районі Чернівецької області порвало дамбу, вода затопила майже три десятки домогосподарств.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що надалі ситуація може погіршитися, адже дощі тривають і рівень води в річці Прут підвищується до критичного рівня. Він закликав усіх бути готовими до евакуації.
Влада Львівщини також повідомляє про підтоплення близько 100 житлових будинків у Стрийському районі.
В понеділок стало відомо про прорив 100-метрової ділянки дамби у Снятинському районі Івано-Франківщини - влада зайнялася оперативним укріпленням споруди.

На Закарпатті наслідки негоди поки що не такі серйозні, але влада очікує, що пік опадів припаде на найближчі дві доби.
В районах Мукачева та Хуста поліція зупиняє автомобілі і намагається скерувати їх в інших напрямках. На деяких ділянках автошляхів рух повністю перекрито, розповів Віктор Буришин, начальник управління оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської ОДА.
Синоптики прогнозують, що упродовж найближчої доби сильні зливи на Західній Україні триватимуть. - https://www.bbc.com/ukrainian/news-53154558?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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23.06.2020 19:43 Ответить
але топить не тільки західні області...

Сильні зливи накрили майже всі області України. Багато регіонів пішли під воду через рекордні опади. Зокрема, постраждав і Подільський район Одеської області.
Напередодні там пройшла сильна злива, за три години випала рекордна кількість опадів. Внаслідок цього з берегів вийшла річка Великий Куяльник, частково затопленими виявилися три села - Поплавка, Качурівка і Оброчне. Про це https://dumskaya.net/news/na-severe-odesskoy-oblasti-vypalo-rekordnoe-koli-118573/ повідомляє місцеве видання «Думская».
Через паводок постраждали десятки домогосподарств, залило поля і городи, загинула худоба. Також рекордна кількість опадів розмила багато доріг і зруйнувала міст, який з'єднує Поплавку з центром Куяльницької ОТГ.
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23.06.2020 20:06 Ответить
Надо было не евробляхи с Польши гонять, а моторные лодки, телепни!
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23.06.2020 15:53 Ответить
Ты просто ******* !!!
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23.06.2020 16:55 Ответить
що евробляхери кинул вас зеленский
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23.06.2020 20:17 Ответить
- Шерлок, как вы думаете что это?
- Это причинно-следственная связь, Ватсон!
- В смысле, Шерлок?
- где рубят лес, там и паводок, Ватсон!
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23.06.2020 15:53 Ответить
Шреклок, а за вашої пам'яті така кількість опадів без повені була?
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23.06.2020 16:56 Ответить
ну коли ліс сплявляли по руслам річок, ніякі опади не робили такого лиха.
а дощів і справді занадто багато, вже місяць погода ніяка
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23.06.2020 17:07 Ответить
так коли ліс сплавляли? Здивуйте?
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23.06.2020 17:26 Ответить
Поїдь глянь, там повно лісу... Повені із-за опадів, а не відсутність чи наявність лісів. Ще в на початку 80-х приймав участь у ліквідації наслудків повені на Буковині.. І діди розповідали, що до після світової там були ще більші...
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23.06.2020 20:58 Ответить
А кто,интересно, наживался на порубке и продаже леса? Не потому ли там теперь такие паводки???
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23.06.2020 15:54 Ответить
Франківськ мало рубає.
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23.06.2020 15:59 Ответить
Ви в цьому впевнені? Вибачте розачарую Вас....
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23.06.2020 16:09 Ответить
Все в порівнянні, за часів СРСР чи Австро-Угорщини рубали більше. А там як з Косова заходиш, до Яремче суцільний ліс, а далі на захід тупо немає дорог. Років 20 під Верховину і Ворохту на гриби катаюсь.
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23.06.2020 16:26 Ответить
рубали карпати совети після війни так що лисі стояли, та потім заліснили, от цей ліс і рубають зараз місцеві цярьки.
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23.06.2020 16:31 Ответить
Місцеві не мають доступу до лісорубних квитків, так де не де гуцул з коником притягне стовбур.
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23.06.2020 16:42 Ответить
ці гуцули з кониками санітарно рубають тихенько, ще б за собою прибирали в лісі...
а ліси як я зрозумів рубають одесити чи сумчани, ну місцеві ж доступу до квитків не мають
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23.06.2020 17:04 Ответить
Спробуй там порубати... Лісу там валом, падає, гниє, а дістати тяжко. Круті гори..
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23.06.2020 21:00 Ответить
Например, бенины шавки, расширяющие его Буковель и окресности.
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23.06.2020 16:00 Ответить
треба більше лісу вирубувати
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23.06.2020 15:59 Ответить
Подивись по бокам, сьогодні усіх ко-ко-ко, що щойно вилупились у тему з паводком направили? На дощечці під крихтами, слово ліс написано?
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23.06.2020 16:53 Ответить
похоже плавать будут все по всей стране ,и люди и посевы, природа решила в этом году доконать людей за все пакости что они с ней делали
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23.06.2020 16:05 Ответить
быд в карпатах, в старой гуте, есть горы с полностью вырубленом лесом, ужас
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23.06.2020 17:33 Ответить
Не Зеленский а Осел Апокалипсиса какой то
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23.06.2020 17:47 Ответить
Не роби ваві нерви, а то на хрестинах ще обдовбається і Дьобйоша не побачить або в купелі притопить.
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23.06.2020 18:37 Ответить
Зато в европе кухни красивые.
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23.06.2020 19:11 Ответить
Так, файні меблі.
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24.06.2020 16:31 Ответить
нужно еще лес подрубить,бурштина намыть, евробляху купить и сибатся в италию.
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23.06.2020 19:36 Ответить
головне коли зійде вода беріть сокиру і рубайте Карпати далі БОВДУРИ ТУПІ!!!!
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23.06.2020 20:05 Ответить
Лісу там вдосталь. Рубали раніше більше . Річкам сплавляли. Зараз рубають мізер. Більше кричать про рубки.. Тепер ліс- то політика...Як і екологія..
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23.06.2020 21:03 Ответить
можно фото: "Лісу там вдосталь."
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24.06.2020 21:24 Ответить
Мне интересно когда у нас начнут нормальные строительные нормы внедрять? Нормы учитывающие условия местности? Ну и страхование, естественно.
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23.06.2020 21:20 Ответить
Паводок в Івано-Франківській області: підтоплено 73 населені пункти, зруйновано шість мостів, - поліція - Цензор.НЕТ 2240

Паводок в Івано-Франківській області: підтоплено 73 населені пункти, зруйновано шість мостів, - поліція - Цензор.НЕТ 1065

Паводок в Івано-Франківській області: підтоплено 73 населені пункти, зруйновано шість мостів, - поліція - Цензор.НЕТ 8780

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"Лисі" гори. В мережі показали наслідки масштабної вирубки лісів у Карпатах: фото
20/06/2020 15:13ЗА ОДИН РІК ОБСЯГИ НЕЗАКОННИХ РУБОК В УКРАЇНІ ЗРОСЛИ В СІМ РАЗІВ І ДОСЯГЛИ МАЙЖЕ 120 ТИСЯЧ КУБОМЕТРІВ!
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23.06.2020 21:23 Ответить
Наступного року можна планувати етап Кубка світу з рафтінгу.
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24.06.2020 16:30 Ответить
 
 