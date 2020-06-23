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Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция. ФОТОрепортаж
На Ивано-Франковщине по состоянию на 12:30 23 июня из-за непогоды подтоплены 73 населенных пункта, в 11 районах затоплены 450 домохозяйств.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12:30 23 июня подтоплены 73 населенных пункта, в одиннадцати районах затоплены 450 домохозяйств, а также разрушено 6 деревянных мостов и частично размыты дороги", - говорится в сообщении.
Больше всего от осадков пострадали Верховинский район, Коломыйский, Калушский, Тысменицкий, Долинский, Рожнятивский и Косивский.
Кроме того, 3 села остались без света в Тисменицком районе.
Полицейские со спасателями продолжают ликвидировать последствия стихии на Ивано-Франковщине.
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Один із найбільш постраждалих регіонів - Верховинський район на Івано-Франківщині. Щоб доставляти продовольство в деякі населені пункти, які виявилися заблокованими стихією, рятувальники використовують гелікоптер.
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Через паводок постраждали десятки домогосподарств, залило поля і городи, загинула худоба. Також рекордна кількість опадів розмила багато доріг і зруйнувала міст, який з'єднує Поплавку з центром Куяльницької ОТГ.
- Это причинно-следственная связь, Ватсон!
- В смысле, Шерлок?
- где рубят лес, там и паводок, Ватсон!
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