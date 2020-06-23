Паводок в Ивано-Франковской области: подтоплены 73 населенных пункта, разрушены шесть мостов, - полиция. ФОТОрепортаж

На Ивано-Франковщине по состоянию на 12:30 23 июня из-за непогоды подтоплены 73 населенных пункта, в 11 районах затоплены 450 домохозяйств.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:30 23 июня подтоплены 73 населенных пункта, в одиннадцати районах затоплены 450 домохозяйств, а также разрушено 6 деревянных мостов и частично размыты дороги", - говорится в сообщении.

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Больше всего от осадков пострадали Верховинский район, Коломыйский, Калушский, Тысменицкий, Долинский, Рожнятивский и Косивский.

Кроме того, 3 села остались без света в Тисменицком районе.

Полицейские со спасателями продолжают ликвидировать последствия стихии на Ивано-Франковщине.

















