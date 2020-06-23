Зеленский не сформулировал свою позицию относительно закона о люстрации, - представитель президента в КС Вениславский
В Офисе президента не сформулировали собственную позицию по закону о люстрации.
Сегодня Большая палата Конституционного суда продолжила рассмотрение дела о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти". Судьи заслушали представителей правительства, Верховной Рады и президента в Конституционном суде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, у представителя президента Федора Вениславского судьи спросили, какова позиция президента Владимира Зеленского по закону о люстрации. На это Вениславский ответил, что "позиция президента не была сформулирована", но выразил свое личное мнение.
Он отметил, что Венецианская комиссия и Европейский суд по правам человека отметили, что люстрация является допустимой в демократическом обществе. Поэтому он считает, что допускается отстранение от власти лиц, которые в свое время допустили действия или бездействие в пользу режима бывшего президента Виктора Януковича. В то же время Вениславский считает, что ответственность в данном случае должна быть индивидуальной.
"Если человек по своей должности имел полномочия для выработки государственной политики в конкретной сфере, то соответственно, эта государственная политика не могла диссонировать с политикой тогдашнего президента Януковича. Речь идет о политических должностях, перечисленных в статье 3 обжалуемого закона. Я считаю, что такие люди по самому факту занятия должностей должны быть люстрированы, и это практика демократического общества", - подчеркнул Вениславский.
Напомним, Конституционный суд в форме письменного слушания приступил к рассмотрению дела о конституционности положения закона "Об очищении власти" 6 июля 2017 года. Законом "Об очищении власти" запрещено назначать на государственные должности должностных лиц среднего и высшего звена, которые занимали руководящие должности во время президентства Виктора Януковича. Закон вступил в силу 16 октября 2014 года и применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.
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Цікаво, а Боженька Пеці за Томос помстився, чи може ще за щось?
Не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його, ані всякої худоби його, ані всього, що у ближнього твого.
Ви кацапи так легко палитесь...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Зуївська ТЕС , може не завод, але це на справу не впливає.
Відео із Хомчаком, де він у бій маршеву колону кинув, а потім ховався у лісосмузі і втік із ночником із поля бою, теж Пеця знімав?
Ну там липецкую фабрику, базу "Ивушка" или томос?
Не бойся, говори!
Під час обшуків спецслужба вилучила вісім саморобних вибухових пристроїв, чотири кілограми тротилу, автоматичну зброю, понад сорок гранат і близько двох тисяч патронів, а також компоненти вибухових пристроїв і засобів ураження.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-61 [61] .
или это нормально ?
- Завтра пойдем попрошайничать. Барон упорно называет это инвестфорумом.
- С соседнего табора приезжали инвестняни. Пропали три курицы и лошадь.
- Пропало три килограмма золотых зубов. Барон говорит мыши съели.
- Прибился к табору какой-то блуждающий грузин. Считает себя Карлсоном и все время бебекает.
- Решили, если Коля не выиграет выборы главы центральной кибитки, закроем все его харчевни. Выдали ещё пакет лимонов.
- Приезжала бабушка. Странно, почему-то у нее борода.
- Бабушка все время просила чтобы ей вернули какую-то банку
...
И если карантин,так Карантин
Но возникает как всегда преграда
Везде найдется идиот,да не один....
Голобородька наш ты рулевой
Эпоху бедности разрушил одной ты левой
И это было круто,Мировое Диво...
Ян Миколайович Азиров...
Вот это поворот.....,значит что то нашли более серьезное....