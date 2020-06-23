Кличко: "Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин"

Вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте мэр Киева Виталий Кличко вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, во время совместного совещания в Кабинете Министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Во время встречи с ветеранами АТО Кличко заявил: "Город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрированы в столице могут оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять, как несправедливое отношение. Потому льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров".

Кличко отметил, что город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, власти Киева обратились в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы.

По словам мэра столицы, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20% средств при предоставлении населению льготы. А в этом году - ничего.

"Средства эти нужны для функционирования общественного транспорта. Сейчас он - убыточен. Город ежегодно предоставляет дотации коммунальному общественному транспорту, чтобы он не остановился. Мы должны платить зарплаты работникам транспортных предприятий. Покупать новый транспорт. Осуществлять ремонты. И на это все нужны средства", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте он вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, во время совместного совещания в Кабинете Министров.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников.

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