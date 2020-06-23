Кличко: "Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин"
Вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте мэр Киева Виталий Кличко вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, во время совместного совещания в Кабинете Министров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Во время встречи с ветеранами АТО Кличко заявил: "Город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрированы в столице могут оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять, как несправедливое отношение. Потому льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров".
Кличко отметил, что город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, власти Киева обратились в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы.
По словам мэра столицы, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20% средств при предоставлении населению льготы. А в этом году - ничего.
"Средства эти нужны для функционирования общественного транспорта. Сейчас он - убыточен. Город ежегодно предоставляет дотации коммунальному общественному транспорту, чтобы он не остановился. Мы должны платить зарплаты работникам транспортных предприятий. Покупать новый транспорт. Осуществлять ремонты. И на это все нужны средства", - отметил Кличко.
Мэр столицы отметил, что вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте он вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, во время совместного совещания в Кабинете Министров.
Ранее сообщалось, что с 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников.
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Когда ты уже подавишься, ворюга?
"Указанными положениями Закона № 3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие Закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).
Суд подчеркнул, что государство не может отказаться от обязательства относительно социальной защиты лиц, которые уже исполнили свой долг перед государством по защите его суверенитета и территориальной целостности."
Льготы УЖЕ ДАНЫ, они даны ЗА УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ "ДОЛГ" - государство уже НИКАК НЕ МОЖЕТ их отменить или ограничить !!! ДАЖЕ через законы !!!!
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины....
На Законы Украины, принятые ВР Украины НИ ОДИН "МЕСТНЫЙ" (городской, областной, сельский и т.д.) Царек посягнуть НЕ ИМЕЕТ ПРАВА............. О чем еще может идти разговор???
Виталя хочет "компенсацию"??? Хай идет в ВР и утрясает этот вопрос в бюджетном комитете) При чаем здесь ветераны, пенсионеры, инвалиды и т.д ?????????????????
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины..
"Ежели теперича мы одна семья - все долАри поровну, на то мы и родня"
Меняю ВСЕ льготы которыми я имею право пользоваться на 50, нет мало, 100 гривен.
Если Вас везёт безоплатно маршрутка - где то такой же самый льготник едет на велосипеде. Льгота есть общественного транспорта нет. Такси и велик.
Право на субсидию есть коммунальных платежей нет.
Не страдайте за всех ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
В данном случае я не "страдаю", как Вы написали, а просто ссылаюсь на действующие Законы Украины)) Если я не прав, всегда готов выслушать Ваше мнение)))
Тобто гроші треба давати не перевізникам за с пальця висосані цифри перевезених пасажирів, а пільговикам, а вони вже самі будуть вирішувати - заплатити за проїзд, чи пройтись пішки.
Інакше нам не побороти "мертві души" в паперах.
Вопрос его решен (законодательно) уже достаточно давно. А он хочет денюжек. И получить их под "благовидным" предлогом. Типа-это не я, это народ требует............
А Вы возьмите "убыточный" коммунальный транспорт и, хотя-бы прикидочно, посчитайте рекламу на машинах и остановках-станциях. И прикиньте ежемесячную цену этой рекламы))) Где эти денежки деваються????????? Расходяться по различным "прокладкам" ((((( Как-то так