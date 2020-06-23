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Кличко: "Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин"

Кличко:

Вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте мэр Киева Виталий Кличко вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, во время совместного совещания в Кабинете Министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Во время встречи с ветеранами АТО Кличко заявил: "Город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрированы в столице могут оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять, как несправедливое отношение. Потому льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но сегодня большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет Министров".

Кличко отметил, что город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, власти Киева обратились в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их громад, имеющих льготы.

По словам мэра столицы, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20% средств при предоставлении населению льготы. А в этом году - ничего.

"Средства эти нужны для функционирования общественного транспорта. Сейчас он - убыточен. Город ежегодно предоставляет дотации коммунальному общественному транспорту, чтобы он не остановился. Мы должны платить зарплаты работникам транспортных предприятий. Покупать новый транспорт. Осуществлять ремонты. И на это все нужны средства", - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте он вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, во время совместного совещания в Кабинете Министров.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников.

Также читайте: Водитель маршрутки - дочери погибшего ветерана: "Где такое написано, что я должен тебя возить?"

Автор: 

Киев (25524) Кличко Виталий (4640) льготы (547) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+6
Этот вопрос давно и однозначно решен законодательно. Боксер до сих пор этого не знает?
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23.06.2020 16:25
+5
этинзон, воровать надо меньше, тогда и денег на зарплату работягам - хватать будет..
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23.06.2020 16:15
+4
Треба винести на всенародний референдум зарплатню і пенсії суддів, прокурорів, парламентарів і всіх можновладців, і клерків, а не продаж паїв зароблених горбом селянина який не має права розпоряджатись на свій погляд.
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23.06.2020 16:28
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этинзон, воровать надо меньше, тогда и денег на зарплату работягам - хватать будет..
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23.06.2020 16:15 Ответить
Частнинки устраивают перестрелки за маршруты, снижают цены по сравнени с городским транспортом, а этот упырь с подельниками никак не нажрется.
Когда ты уже подавишься, ворюга?
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23.06.2020 16:20 Ответить
Коли Верховна рада приймала закон про пільги ,кабмін разом зі шмигалем у носі колупались.
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23.06.2020 16:22 Ответить
Усе вірно. За великим рахунком, той, хто надає пільгу, повинен за неї і платити.
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23.06.2020 16:23 Ответить
Пільги надала Верховна Рада,а кабмін зі шмигалем повинен виконувать і сплачувати ці пільги а не щось там вирішувать.
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23.06.2020 16:32 Ответить
Этот вопрос давно и однозначно решен законодательно. Боксер до сих пор этого не знает?
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23.06.2020 16:25 Ответить
Этот вопрос нужно пересматривать. Никаких бесплатных проездов и услуг быть не должно. Хотите помочь льготникам? Помогите деньгами. А они пусть сами определяют на чем им добираться.
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23.06.2020 17:56 Ответить
По этому поводу есть решение КС Украины - любые отмены или ущемление прав на пользованием льгот - НЕ ЗАКОННО и отмененено или уменьшено даже через закон не может !
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23.06.2020 22:35 Ответить
Не слышал о подобном решении. Но скорей всего Вы путаете. Естественно КС посчитает антиконституционным отмену льгот в отдельно взятом регионе. Но льготные категории определяются законами. Ими же они и отменяются. Так что на законодательном уровне решается все. Кроме того ни КС, ни сами льготники уж точно не будут против монетизации льгот. Это нормальная практика развитых стран.
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24.06.2020 00:29 Ответить
Вы СОВЕРШЕНО НЕ ПРАВЫ.
"Указанными положениями Закона № 3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие Закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).
Суд подчеркнул, что государство не может отказаться от обязательства относительно социальной защиты лиц, которые уже исполнили свой долг перед государством по защите его суверенитета и территориальной целостности."

Льготы УЖЕ ДАНЫ, они даны ЗА УЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ "ДОЛГ" - государство уже НИКАК НЕ МОЖЕТ их отменить или ограничить !!! ДАЖЕ через законы !!!!
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24.06.2020 16:23 Ответить
Треба винести на всенародний референдум зарплатню і пенсії суддів, прокурорів, парламентарів і всіх можновладців, і клерків, а не продаж паїв зароблених горбом селянина який не має права розпоряджатись на свій погляд.
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23.06.2020 16:28 Ответить
Ніхто не заважає віталі разом зі шмигалем піти в ООС і отримати пільги.
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23.06.2020 16:40 Ответить
Оне не могут........ Оне правят....... Оне облечины "Высоким доверием народа".... Твари((((((
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23.06.2020 17:20 Ответить
Шмигалю ніхто ніякого довір"я не давав.Навіть самокатчику ніхто не дозволяв відміняти пільги.
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23.06.2020 18:04 Ответить
Овощебаза повторяет 1 в 1 историю Овоща 1, при Юле ввели учёт пенсов на УЗ выдавая 0грн. талоны и компенсируя проезд, но пришёл Овощ 1 и через год долг КабМина перед УЗ был больще 1 Лярда.
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23.06.2020 17:12 Ответить
Укрзализныця- согласен) Автобус-троллейбус-трамвай-метро - тоже согласен. Технически возможно)) Но?????????? Как реализовать проезд "льготников" в маршрутках????? У них нет "учтенных билетов"! и оне не могут адекватно посчитать льготы(((((((((((
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины....
На Законы Украины, принятые ВР Украины НИ ОДИН "МЕСТНЫЙ" (городской, областной, сельский и т.д.) Царек посягнуть НЕ ИМЕЕТ ПРАВА............. О чем еще может идти разговор???
Виталя хочет "компенсацию"??? Хай идет в ВР и утрясает этот вопрос в бюджетном комитете) При чаем здесь ветераны, пенсионеры, инвалиды и т.д ?????????????????
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23.06.2020 17:30 Ответить
Как Вы далеки от народа. ********* в своём Киеве, А ведь за Русановскими дачами тоже жизнь идёт.
Безоплатный проезд льготников передусмотрен ( и в маршрутках) ЗАКОНАМИ Украины..
"Ежели теперича мы одна семья - все долАри поровну, на то мы и родня"
Меняю ВСЕ льготы которыми я имею право пользоваться на 50, нет мало, 100 гривен.
Если Вас везёт безоплатно маршрутка - где то такой же самый льготник едет на велосипеде. Льгота есть Кличко: "Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабмін" - Цензор.НЕТ 7521 общественного транспорта нет. Кличко: "Питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті має вирішити Кабмін" - Цензор.НЕТ 7521 Такси и велик.
Право на субсидию есть коммунальных платежей нет.
Не страдайте за всех ветеранов, пенсионеров, инвалидов.
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23.06.2020 22:18 Ответить
Ок. Может Вы и правы) Но "страдать" за Виталика, и ему подобных, я тоже не буду.
В данном случае я не "страдаю", как Вы написали, а просто ссылаюсь на действующие Законы Украины)) Если я не прав, всегда готов выслушать Ваше мнение)))
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24.06.2020 10:32 Ответить
P.S. Для Черниговской области (...за Русановскими садами....) у Вас очень интересный флаг)))
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24.06.2020 10:36 Ответить
Насправді безкоштовного проїзду не повинно бути, а повинна бути монетизація пільг.
Тобто гроші треба давати не перевізникам за с пальця висосані цифри перевезених пасажирів, а пільговикам, а вони вже самі будуть вирішувати - заплатити за проїзд, чи пройтись пішки.
Інакше нам не побороти "мертві души" в паперах.
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23.06.2020 17:30 Ответить
одне не зрозуміло - нафіга ж в збитковому транспорті безкоштовний Wi-Fi працює?
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23.06.2020 17:39 Ответить
Ты не понял. От киевских АТОшников он не отказывается. К тому же требует решения этого вопроса на государственном уровне. Что не так?
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24.06.2020 00:35 Ответить
Все я нормально понял. Вопрос-же не о Киевских, Черниговских, Николаевских, Одесских и т.п..... АТОшниках, а о ВСЕХ Гражданах Украины, которым это право дано ЗАКОНАМИ Украины............
Вопрос его решен (законодательно) уже достаточно давно. А он хочет денюжек. И получить их под "благовидным" предлогом. Типа-это не я, это народ требует............
А Вы возьмите "убыточный" коммунальный транспорт и, хотя-бы прикидочно, посчитайте рекламу на машинах и остановках-станциях. И прикиньте ежемесячную цену этой рекламы))) Где эти денежки деваються????????? Расходяться по различным "прокладкам" ((((( Как-то так
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24.06.2020 10:50 Ответить
Да причем здесь, что хочет он? Если государство предусмотрело льготы, то оно на них и деньги должно выделять. А так получается, что они хотят быть красивыми за чужой счет. Реклама рекламой, а транспорт транспортом. Бюджет города абсолютно ничего не потеряет (даже заработает), если вообще отменит городские автобусы. Зачем гонят автобус, если там всего пару человек платит за проезд. Городу дешевле им такси вызвать. Какой в этом смысл? Должна быть монетизация льгот. Положен тебе бесплатный проезд, пусть государство выделяет на это деньги, а ты сам решишь, нужно ли тебе ехать в другой конец города купить колбасу на 10 грн дешевле (образно) или купить ее по месту, тем самым сэкономив время и деньги. И транспорт разгрузится, и у пенсов денег больше останется.
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25.06.2020 01:44 Ответить
 
 