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Новости Паводки на Западной Украине
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Фракция "ЕС" требует от Кабмина немедленно выделить средства на борьбу с последствиями паводка в западных областях Украины

Фракция

Фракция "Европейская Солидарность" требует немедленно провести внеочередное заседание Кабмина и выделить из резервного фонда бюджета средства для борьбы с наводнением и ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Власть допустила очередной кризис - масштабное стихийное бедствие охватило уже 8 областей Украины. В частности, Ивано-Франковская и Черновицкая области страдают от наводнения: разрушены десятки километров дорог, уничтожены дамбы и мосты, затоплены десятки сел, повреждены сотни домов, пострадали домохозяйства тысяч украинцев. Целые деревни остались отрезанными от цивилизации", - говорится в сообщении.

Фракция отмечает, что до сих пор не выделены средства для борьбы с масштабными наводнениями, которые угрожают всему региону.

"В начале весны Верховная Рада выделила более 64 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусной болезнью, однако за три месяца власть использовала лишь 1% от этой суммы. Зато, в разгар эпидемии они выделяют десятки миллиардов из фонда противодействия коронавирусу якобы "на ремонт дорог", - подчеркивают в политсиле.

Фракция партии "Европейская Солидарность" требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийному бедствию в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии.

"Кроме того, средства, которые власть безосновательно изъяла из фонда борьбы COVID-19 и передала на "ремонт дорог", должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями", - подытожили в "Еровпейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство будет удерживать баланс между экономической стабильностью и борьбой с коронавирусом, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14027) паводок (294) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+8
А де вони були, коли бурштин мили та ліс вирубували? Популісти недолугі!
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23.06.2020 16:25
+7
Вовік, хто наживається на війні?
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23.06.2020 16:27
+6
Судя по каментам, лучше вместо помощи туда видосик запилят. За помощь нарид спасибо не скажет, а видосик заметно дешевле.
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23.06.2020 16:29
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А де вони були, коли бурштин мили та ліс вирубували? Популісти недолугі!
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23.06.2020 16:25 Ответить
Коли Франц рубав їх ще не було.
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23.06.2020 16:28 Ответить
Ніяких грошей місцевим бандитам не виділяти, вони всі будуть вкрадені! Навпаки потрібно посадити всіх хто не укріплював дамби та береги, які позмивало під час повені, що нансесло збитків державі та призвело до людських жертв! ДСНС, НГУ та ЗСУ мають приїхати і своїми силами усунути всі наслідки повені, щоб місцеві бандити не отримали жодної копійки державних грошей на подолання наслідків повені!
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23.06.2020 16:34 Ответить
От все правильно ти все пишеш, але для твоїх забаганок треба щоб кожен селянин мав дохід як в султану Брунея, давай ти до кожного свого геніального плану будеш додавати кошторис.
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23.06.2020 16:36 Ответить
Точно... Не потрібно "додавати до кутті меду"... Так "ЄС" буде скоро вимагати, щоб Сонце вставало та дощ йшов! Свої "косяки" - суддів продажних, ОПЗЖ-шників - вимагайте викорінити!
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23.06.2020 16:51 Ответить
Сейчас они не у власти и подобные правонарушения усугубились в 7 раз. И ты зробыло це разом.
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23.06.2020 16:28 Ответить
Посилання про сім разів, або балабол!
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23.06.2020 16:34 Ответить
Тогда ты скажи, если "балабол" не ответит - во сколько раз при твоём Зелемойском уменьшилась добыча янтаря и вырубка леса? За что-то же ты его ценишь, как Президента и Верховного главнокомандующего.
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23.06.2020 16:43 Ответить
https://lmgtfy.com/?q=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B2+7+%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Специально для тебя
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23.06.2020 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gtVy1otwD_0 і осьо тібє чуть-чуть
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23.06.2020 16:59 Ответить
Нууу, тогда они БПП были, им не положено было
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23.06.2020 16:30 Ответить
А вы где были когда у вас из под носа леса увозили?
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23.06.2020 16:34 Ответить
Фракция ес требует от власти срочно их пропиарить
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23.06.2020 16:35 Ответить
Мабуть там-же і були - бурштин мили та ліс вирубали ..
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23.06.2020 17:20 Ответить
Дэбилы пиарщики!
Уже считается размер ущерба!
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23.06.2020 16:26 Ответить
Вовік, хто наживається на війні?
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23.06.2020 16:27 Ответить
Хто?
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23.06.2020 16:28 Ответить
Дірєктар ліпєцкай фабрікі шакаладних іздєлій знає хто
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23.06.2020 16:29 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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23.06.2020 16:44 Ответить
Интересно, долго провисит твой комментарий в этой теме?
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23.06.2020 16:29 Ответить
Фрікція ЄС може тільки благати.. Вимагають сильні!!
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23.06.2020 16:27 Ответить
все бабки зиленые ********
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23.06.2020 16:27 Ответить
От Порошенко... Як квапиться, як квапиться зайняти нішу рятівника - спасителя... Навіть саму Юлю випередив...
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23.06.2020 16:27 Ответить
Взагалі то повінь ще не закінчилась, може треба щось зробити для попередження прориву дамб?
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23.06.2020 16:28 Ответить
так і допоможіть,благо грошей у пєці кури не клюють
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23.06.2020 16:29 Ответить
Зебка, так это Порошенко украл в 2019 году 300 Миллиардов Гривен?
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23.06.2020 16:46 Ответить
То нехай виділяють місцеві бюджети, коли до різних лісорубів і бурштинокопачів залізуть в кишеню - може в наступний раз зникне бажання так нівечити природу.
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23.06.2020 16:29 Ответить
Судя по каментам, лучше вместо помощи туда видосик запилят. За помощь нарид спасибо не скажет, а видосик заметно дешевле.
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23.06.2020 16:29 Ответить
Они требуют ? А кто они ?
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23.06.2020 16:30 Ответить
третья по численности фракция украинского парламента
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23.06.2020 16:39 Ответить
))))
Аж 25 воров)))
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23.06.2020 16:44 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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23.06.2020 16:47 Ответить
Выделить средства из дохода по продаже леса. Кто продавал, тот пусть и платит.
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23.06.2020 16:30 Ответить
Фракция "ЕС" требует от Кабмина немедленно выделить средства на борьбу с последствиями паводка в западных областях Украины - Цензор.НЕТ 1679
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23.06.2020 16:30 Ответить
Так правильна вимога.
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23.06.2020 16:31 Ответить
Якщо вимає фракція Порошенка, то, точно, не дадуть. У них такий зелений принцип не піддаватися вимогам Пороха.
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23.06.2020 16:33 Ответить
Кто лес в Карпатах вырубал,тот пусть и даёт.Бюджет не резиновый.Каждый год бывают наводнения там.Пусть страхуют имущество,залесяют горы,укрепляют дамбы заранее местные власти.В Украине война.бюджет не резиновый!
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23.06.2020 16:35 Ответить
Так він помер.
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23.06.2020 16:37 Ответить
Да им каждый раз выделяют на укрепления берегов и на ликвидацию последствий паводков, только как делается это берегоукрепление (и делается ли вообще).
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23.06.2020 16:38 Ответить
Там справа зовсім не в лісі, там пісок і гравій добувають чим пришвидчують течію.
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23.06.2020 16:40 Ответить
Власть допустила очередной кризис©
Ну да, обратились в небесную канцелярию, чтобы те устроили дожди))))
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23.06.2020 16:37 Ответить
хто наживается на паводках?
чому від вибухів газу гибнуть нащі громадяни?
хто продав захистні маски?
як ви серите?
чому після кінця епохи бідності закінчились усі гроші?
хто малював вам бюджет?
хотіли бі ви взяти участь у експерименті та прожити місяц на зарплату котра вже "небідність"
чому нові обличча так схожі на стари пики поплічників януковича?
скільки ще бюджетних коштів ви маєте злити коломойському?
чому ви нівелювали закон про імпічмент, чого ви боїтесь?
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23.06.2020 16:37 Ответить
Прошёл дождь.
Партия песиков требует прекратить это безобразие, а-то оно само прекратится.
Главное гавкнуть...
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23.06.2020 16:38 Ответить
Ну и комментарии. Жители востока сими виноваты, звали путина. Жители запада, сами виноваты вырубили лес. Единство нации на лицо.
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23.06.2020 16:38 Ответить
Це меми, не так сильно тут ліс рубають, та й не всі мешканці сходу кликали московитів.
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23.06.2020 16:41 Ответить
где были
когда засоряли обводные стоки мусором
не поддерживались стоки и прочее
все застроили без учёта чп
теперь жалуетесь
как львов с мусором
ни в одном городе нет генерального плана
в г.сумы на месте планируемого стадиона на заливной ул
построили жилой дом круто
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23.06.2020 16:47 Ответить
Петя, пожертвуй денег
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23.06.2020 16:50 Ответить
Фракція "ЄС" вимагає від Кабміну негайно виділити кошти на боротьбу з наслідками повені в західних областях України - Цензор.НЕТ 2850
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23.06.2020 16:57 Ответить
у вас требовалка не полрасла - 8%)))))
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23.06.2020 17:01 Ответить
Как уже надоели все эти ЕС, ОПЗЖ, ЗЕ, красные, зелёные, голубые, как вы все надоели!!!!!
Одни требуют регулярно что то от других. А потом ********. Как вы все надоели!!!
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23.06.2020 17:03 Ответить
коли введуть тест на громадянство, яким надається право голосу (обирати і бути обраним) - нині, вважай, ти його не здав.
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23.06.2020 17:06 Ответить
Ложил я х@р на всякие тесты. Ты сам не понял в какую категорию громадян попал своим измышлением.
Из-за таких 73% на нас смотрят и ржут.
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23.06.2020 18:10 Ответить
Хто ліс вирізав і продав нехай з своїх прибутків і допоможе лісорубам.
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23.06.2020 17:59 Ответить
Взагалі-то "ллє як з відра"..
ТОбто "ліквідовувати наслідки" просто зарано..

Але піарщики Пєті вже волають -"ЗЕ,П...ЄЦ,ДАвай бабло!!! ))
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23.06.2020 18:06 Ответить
А хто такі люди із Західної України для "слуг"? Це захисники держави зі зброєю в руках, це платники податків і заробітчани, які приносили в Україну щорічно до 12 млрд.доларів США. То ж обійдуться. А от даунбасята, батьки яких вбивають батьків із тієї частини, та іншої частини України мають право займати місце сиріт українців у вишах на держбюджеті без екзаменів і безкоштовно. Ці для нової влади цінність.
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23.06.2020 18:23 Ответить
Берите пецю за ноги и трусите как грушу, он вам забашляет.
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23.06.2020 18:58 Ответить
Во фракции ""Слуг народа" наверное сидят одни воры и болваны, раз они так легковерно готовы отдать местным ворюгам в регионы миллионы грн из бюджета!!! вы сначала притяните к ответу виновных за не подготовку к пропуску ежегодного паводка, на местах! Затем узнайте использовали ли они свои финансы и материальные резервы!! И может быть потом... Может быть потом дать им немного денег для поддержки штанов, в самых опасных местах!! А так пусть крутится местная власть на местах!! Не хрен яйца отсиживать в чиновничьих креслах!! Кто не способен.. вон на хрен!!! Иначе вы через месяц всю Украину оставитеь без госрезервов!! А чем коронавирус будете встречать и побеждать в сентябре -декабре!! лозунгами рабиновича, медведчука и прочей пророссийской швали!!! Осенью вам уже не удасться так легко оболванить народ Украины!!! Не будет денег- Ждите протестов!!!
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23.06.2020 19:26 Ответить
 
 