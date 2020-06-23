Фракция "ЕС" требует от Кабмина немедленно выделить средства на борьбу с последствиями паводка в западных областях Украины

Фракция "Европейская Солидарность" требует немедленно провести внеочередное заседание Кабмина и выделить из резервного фонда бюджета средства для борьбы с наводнением и ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Власть допустила очередной кризис - масштабное стихийное бедствие охватило уже 8 областей Украины. В частности, Ивано-Франковская и Черновицкая области страдают от наводнения: разрушены десятки километров дорог, уничтожены дамбы и мосты, затоплены десятки сел, повреждены сотни домов, пострадали домохозяйства тысяч украинцев. Целые деревни остались отрезанными от цивилизации", - говорится в сообщении.

Фракция отмечает, что до сих пор не выделены средства для борьбы с масштабными наводнениями, которые угрожают всему региону.

"В начале весны Верховная Рада выделила более 64 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусной болезнью, однако за три месяца власть использовала лишь 1% от этой суммы. Зато, в разгар эпидемии они выделяют десятки миллиардов из фонда противодействия коронавирусу якобы "на ремонт дорог", - подчеркивают в политсиле.

Фракция партии "Европейская Солидарность" требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийному бедствию в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии.

"Кроме того, средства, которые власть безосновательно изъяла из фонда борьбы COVID-19 и передала на "ремонт дорог", должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями", - подытожили в "Еровпейской Солидарности".

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