Фракция "ЕС" требует от Кабмина немедленно выделить средства на борьбу с последствиями паводка в западных областях Украины
Фракция "Европейская Солидарность" требует немедленно провести внеочередное заседание Кабмина и выделить из резервного фонда бюджета средства для борьбы с наводнением и ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Власть допустила очередной кризис - масштабное стихийное бедствие охватило уже 8 областей Украины. В частности, Ивано-Франковская и Черновицкая области страдают от наводнения: разрушены десятки километров дорог, уничтожены дамбы и мосты, затоплены десятки сел, повреждены сотни домов, пострадали домохозяйства тысяч украинцев. Целые деревни остались отрезанными от цивилизации", - говорится в сообщении.
Фракция отмечает, что до сих пор не выделены средства для борьбы с масштабными наводнениями, которые угрожают всему региону.
"В начале весны Верховная Рада выделила более 64 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусной болезнью, однако за три месяца власть использовала лишь 1% от этой суммы. Зато, в разгар эпидемии они выделяют десятки миллиардов из фонда противодействия коронавирусу якобы "на ремонт дорог", - подчеркивают в политсиле.
Фракция партии "Европейская Солидарность" требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийному бедствию в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии.
"Кроме того, средства, которые власть безосновательно изъяла из фонда борьбы COVID-19 и передала на "ремонт дорог", должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями", - подытожили в "Еровпейской Солидарности".
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Уже считается размер ущерба!
Аж 25 воров)))
Ну да, обратились в небесную канцелярию, чтобы те устроили дожди))))
чому від вибухів газу гибнуть нащі громадяни?
хто продав захистні маски?
як ви серите?
чому після кінця епохи бідності закінчились усі гроші?
хто малював вам бюджет?
хотіли бі ви взяти участь у експерименті та прожити місяц на зарплату котра вже "небідність"
чому нові обличча так схожі на стари пики поплічників януковича?
скільки ще бюджетних коштів ви маєте злити коломойському?
чому ви нівелювали закон про імпічмент, чого ви боїтесь?
Партия песиков требует прекратить это безобразие, а-то оно само прекратится.
Главное гавкнуть...
когда засоряли обводные стоки мусором
не поддерживались стоки и прочее
все застроили без учёта чп
теперь жалуетесь
как львов с мусором
ни в одном городе нет генерального плана
в г.сумы на месте планируемого стадиона на заливной ул
построили жилой дом круто
Одни требуют регулярно что то от других. А потом ********. Как вы все надоели!!!
Из-за таких 73% на нас смотрят и ржут.
ТОбто "ліквідовувати наслідки" просто зарано..
Але піарщики Пєті вже волають -"ЗЕ,П...ЄЦ,ДАвай бабло!!! ))