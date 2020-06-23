Начальник ДСР Нацполиции Марчук о перестрелке в Броварах: Не было никакой информации о том, что готовится вооруженное противостояние. Это произошло спонтанно

Оперативные сотрудники Департамента стратегических расследований знали о конфликте между перевозчиками в Броварах, но предотвратить перестрелку не могли, поскольку вооруженное противостояние заранее преступными группами не планировалось.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента стратегических расследований Руслан Марчук.

"К сожалению, мы не можем понимать все, что происходит и не можем перехватывать всю информацию. Часть какой-то информации у оперативников была. Знали о конфликте. Но не понимали способы его развития, - отметил он. - Не было никакой информации о том, что готовится вооруженное противостояние. Это произошло спонтанно. Очевидно, при переговорах что-то пошло не так и они перешли в активную фазу".

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Он также подчеркнул, что многие из конфликтных ситуаций все же предотвратить удается. "Практически ежедневно мы перехватываем информацию о противостоянии криминальных группировок, которые делят сферы влияния в регионах Украины, и соответственно реагируем".

Напомним, 29 мая в Броварах вооруженные люди устроили стрельбу. Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

С полным текстом интервью начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслана Марчука: "Сейчас часть воров в законе готовятся к выезду из страны" можно ознакомится здесь.