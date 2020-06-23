Начальник ДСР Нацполиции Марчук о перестрелке в Броварах: Не было никакой информации о том, что готовится вооруженное противостояние. Это произошло спонтанно
Оперативные сотрудники Департамента стратегических расследований знали о конфликте между перевозчиками в Броварах, но предотвратить перестрелку не могли, поскольку вооруженное противостояние заранее преступными группами не планировалось.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента стратегических расследований Руслан Марчук.
"К сожалению, мы не можем понимать все, что происходит и не можем перехватывать всю информацию. Часть какой-то информации у оперативников была. Знали о конфликте. Но не понимали способы его развития, - отметил он. - Не было никакой информации о том, что готовится вооруженное противостояние. Это произошло спонтанно. Очевидно, при переговорах что-то пошло не так и они перешли в активную фазу".
Он также подчеркнул, что многие из конфликтных ситуаций все же предотвратить удается. "Практически ежедневно мы перехватываем информацию о противостоянии криминальных группировок, которые делят сферы влияния в регионах Украины, и соответственно реагируем".
Напомним, 29 мая в Броварах вооруженные люди устроили стрельбу. Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
С полным текстом интервью начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслана Марчука: "Сейчас часть воров в законе готовятся к выезду из страны" можно ознакомится здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шо он заливает?
Откуда вы знаете что не планировалось?
Они у вас разрешение спрашивали или они под вами ходят а вы не разрешали? Откуда тогда оружие? До хованки сбегали?!!!!
В Киеве разоблачили группировку пророссийских провокаторов, которые призывали к разделу Украины и образованию в ряде ее регионов псевдореспублик вроде террористических "Л/ДНР".
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины, уточнив, что один из злоумышленников имеет российский паспорт.
В частности, деятельность пропагандистской сети была направлена на съемку и распространение в интернете сепаратистских материалов. Кроме того, она способствовала разжиганию межнациональной розни."Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах. Инициированная СБУ экспертиза показала, что отснятые видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.
Больше тут: https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/sbu-razoblachila-v-kieve-prorossijskih-provokatorov-prizyivavshih-k-razdelu-ukrainyi.htm
.
.
А вообще гнусно наделать дебильных воровских законов и заставлять людей им следовать.