РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13840 посетителей онлайн
Новости
2 959 14

Начальник ДСР Нацполиции Марчук о перестрелке в Броварах: Не было никакой информации о том, что готовится вооруженное противостояние. Это произошло спонтанно

Начальник ДСР Нацполиции Марчук о перестрелке в Броварах: Не было никакой информации о том, что готовится вооруженное противостояние. Это произошло спонтанно

Оперативные сотрудники Департамента стратегических расследований знали о конфликте между перевозчиками в Броварах, но предотвратить перестрелку не могли, поскольку вооруженное противостояние заранее преступными группами не планировалось.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента стратегических расследований Руслан Марчук.

"К сожалению, мы не можем понимать все, что происходит и не можем перехватывать всю информацию. Часть какой-то информации у оперативников была. Знали о конфликте. Но не понимали способы его развития, - отметил он. - Не было никакой информации о том, что готовится вооруженное противостояние. Это произошло спонтанно. Очевидно, при переговорах что-то пошло не так и они перешли в активную фазу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также подчеркнул, что многие из конфликтных ситуаций все же предотвратить удается. "Практически ежедневно мы перехватываем информацию о противостоянии криминальных группировок, которые делят сферы влияния в регионах Украины, и соответственно реагируем".

Напомним, 29 мая в Броварах вооруженные люди устроили стрельбу. Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

С полным текстом интервью начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Руслана Марчука: "Сейчас часть воров в законе готовятся к выезду из страны" можно ознакомится здесь.

Автор: 

Бровары (338) Нацполиция (16468) стрельба (3254) Марчук Руслан (6)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
совершенно спонтанно собралась толпа народа, спонтанно они взяли от куда-то кучу калашей и психанув поехали разбираться..
шо он заливает?
показать весь комментарий
23.06.2020 16:32
+4
О намерении устроить перестрелку пожалуйста предупреждайте за два дня, письменно, в трё экземплярах
показать весь комментарий
23.06.2020 16:34
+3
Количній заступник Авакова, Чеботарь, який досі незаконно має кабінет в будівлі МВС, організував цю бійню і привіз тітушок, щоб перерозподілити на свою маршруточну фірму пасажирський потік! Авакова потрібно знімати і саджати, а Чеботаря саджати і вже давно, ще після відео про рюкзаки!
показать весь комментарий
23.06.2020 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Количній заступник Авакова, Чеботарь, який досі незаконно має кабінет в будівлі МВС, організував цю бійню і привіз тітушок, щоб перерозподілити на свою маршруточну фірму пасажирський потік! Авакова потрібно знімати і саджати, а Чеботаря саджати і вже давно, ще після відео про рюкзаки!
показать весь комментарий
23.06.2020 16:36 Ответить
совершенно спонтанно собралась толпа народа, спонтанно они взяли от куда-то кучу калашей и психанув поехали разбираться..
шо он заливает?
показать весь комментарий
23.06.2020 16:32 Ответить
О намерении устроить перестрелку пожалуйста предупреждайте за два дня, письменно, в трё экземплярах
показать весь комментарий
23.06.2020 16:34 Ответить
Ой ржу не могу.......
Откуда вы знаете что не планировалось?
Они у вас разрешение спрашивали или они под вами ходят а вы не разрешали? Откуда тогда оружие? До хованки сбегали?!!!!
показать весь комментарий
23.06.2020 16:34 Ответить
СБУ разоблачила в Киеве пророссийских провокаторов, призывавших к разделу Украины

В Киеве разоблачили группировку пророссийских провокаторов, которые призывали к разделу Украины и образованию в ряде ее регионов псевдореспублик вроде террористических "Л/ДНР".
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины, уточнив, что один из злоумышленников имеет российский паспорт.
В частности, деятельность пропагандистской сети была направлена на съемку и распространение в интернете сепаратистских материалов. Кроме того, она способствовала разжиганию межнациональной розни."Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах. Инициированная СБУ экспертиза показала, что отснятые видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

Больше тут: https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/sbu-razoblachila-v-kieve-prorossijskih-provokatorov-prizyivavshih-k-razdelu-ukrainyi.htm
показать весь комментарий
23.06.2020 16:34 Ответить
Не позвали зеленого рєшалу. Он бы усё порешал.
.
.
А вообще гнусно наделать дебильных воровских законов и заставлять людей им следовать.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:34 Ответить
Лжешь, ментяра, все вы знали.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:43 Ответить
Це їх рівень. У старих, таких ненависних мусарів, жодна плять без відома під забором не гадила, а не те, що розборки у центрі міста влаштовувала. Маємо "нових" фахівців, звикайте, за реформи потрібно платити!
показать весь комментарий
23.06.2020 16:46 Ответить
Шел с помпой, споткнулся, выстрел и так 10 раз.
показать весь комментарий
23.06.2020 16:52 Ответить
а как же жалобы жильцов домов накануне про скопление неизвестных людей спортивной внешности??????????????
показать весь комментарий
23.06.2020 16:56 Ответить
Просто встретились на районе
показать весь комментарий
23.06.2020 16:56 Ответить
во заліваєт!!
показать весь комментарий
23.06.2020 17:08 Ответить
Не було ніякої інформації про те, що готується збройне протистояння. Це сталося спонтанно. Це нагадує пісню Аркадія Сєверного "Я тебе шубы воровал! Ой, а я ж не знала...
показать весь комментарий
23.06.2020 19:20 Ответить
 
 