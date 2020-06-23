Денисова в КС о законе о люстрации: Политические принципы не могут быть основанием для люстрации

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова в Конституционной Суде Украины на слушании дела о конституционности закона "Об очищении власти" указала на ряд неконституционных, по ее мнению, положений закона о люстрации.

Уполномоченный Верховной Рады выступила в КС как привлеченный участник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Политические принципы не могут быть использованы в качестве основания (для люстрации)", - сказала Денисова, озвучивая свою позицию по конституционным ходатайствам.

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По ее словам, необходимо разграничивать в люстрации юридическую и политическую ответственность.

При этом Денисова отметила, что принципы презумпции невиновности в законе о люстрации от 2014 года не действуют - "все основано на факте занятия должности".

Она обратила внимание на то, что много люстрированных обратились в суды с требованиями сатисфакции, и суды становятся на сторону истцов.

"Некоторые суды приостанавливают рассмотрение, ждут решения Конституционного Суда", - добавила Денисова.

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"Норма коллективной ответственности противоречит Конституции", - заявила омбудсмен, отметив также, что нарушена защита приватности при проведении люстрационных процедур.