Денисова в КС о законе о люстрации: Политические принципы не могут быть основанием для люстрации
Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова в Конституционной Суде Украины на слушании дела о конституционности закона "Об очищении власти" указала на ряд неконституционных, по ее мнению, положений закона о люстрации.
Уполномоченный Верховной Рады выступила в КС как привлеченный участник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Политические принципы не могут быть использованы в качестве основания (для люстрации)", - сказала Денисова, озвучивая свою позицию по конституционным ходатайствам.
По ее словам, необходимо разграничивать в люстрации юридическую и политическую ответственность.
При этом Денисова отметила, что принципы презумпции невиновности в законе о люстрации от 2014 года не действуют - "все основано на факте занятия должности".
Она обратила внимание на то, что много люстрированных обратились в суды с требованиями сатисфакции, и суды становятся на сторону истцов.
"Некоторые суды приостанавливают рассмотрение, ждут решения Конституционного Суда", - добавила Денисова.
"Норма коллективной ответственности противоречит Конституции", - заявила омбудсмен, отметив также, что нарушена защита приватности при проведении люстрационных процедур.
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фашизма,
рассовой ненависти,
антисеметизма,
убийства физических и умственных инвалидов и т.д. и т.п.
они что, тоже могут быть чиновниками и президентами ?
Украина удивительная страна !!!!!!!!!!!!!!
Тому звинувачуваних в убивствах українських патріотів відпускають на волю поодинці...
Термін «люстрація» (lustratio, piacula, piamenla, caerimoniae) в греко-римській міфології означав ритуали очищення від моральної скверни.
Что тебе, женщина, не ясно?!
Він не зпрацювався с ним, пішов значно раніше.
чехи заборонили комунякам посідати певні посади і професії
і подивіться на Чехію
2. Виконати за допомогою мусорів, прокуратури, судів,
3. Получити Майдан,
4. Скасувати закони,
5. "Простити та забути" тих хто приймав і виконував або спробувати "люстранути"
6. Знову вибрати і призначити тих саміх підорів в вр, суди, прокуратуру, мусарню.
7. Чекати Майдану(((
6.
тяжело обвинить в национализме,УКРАИНЦЫ БУДЬТЕ НЕМНОЖКО ЕВРЕЯМИ,ведь у вас больше еврейской крови чем ордынской.