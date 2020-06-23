Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма

По состоянию на 22 июня Украина попала в список стран "красной зоны", показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Госагентства развития туризма.

"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

В то же время Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в "зеленой зоне".

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня – международные авиаперевозки.

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