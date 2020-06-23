Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма
По состоянию на 22 июня Украина попала в список стран "красной зоны", показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Госагентства развития туризма.
"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.
В то же время Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в "зеленой зоне".
Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня – международные авиаперевозки.
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В них з математикою погано?
40 випадків на 100 тисяч - це 16000 на 40 млн.
Навіть на 10 млн це 4000 на добу.
Имеется ввиду число активных случаев на 100 тыс населения в среднем за прошедшие сутки, проще - количество больных/зараженных на 100 тыс чел в данный день.
брехня?
ех!..
..
Угораздило же меня родиться в Украине, а не в Швеции или хотя бы в Беларуси.
охренезный героизм: получить орден непонятно за что, и сказать что у жены президента нашли коронавирус
https://112.ua/glavnye-novosti/zhenu-zelenskogo-gospitalizirovali-v-bolnicu-539589.html
https://t.me/OP_UA/2195
https://www.bbc.com/russian/news-53062367
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53704060