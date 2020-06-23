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Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать пути для проезда с перегруженным транспортом по украинским дорогам, потому что их найдут и "будет больно".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в видеообращении в закрытой водительской Viber-группе, в которой передавалась информация о контроле веса грузовиков.

"Вы знаете, что мы делаем "Большую стройку" в стране, строим тысячи дорог, думаем, как построить, согласно плану, как в этом году всё успеть, где взять эти деньги. И уже строим, и уже много дорог построили. Не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Потому что едут разные машины, разные водители, перегруженные. У них своя работа, им все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог приблизительно $1 млн", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что существует договоренность с СБУ, Нацполицией, с Госавтоинспекцией, чтобы сделать пропускные пункты и не было перегруженности автомобилей.

"Но все равно не можем понять – как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут и разбивают дороги, то почему-то объезжают центральные дороги", - указал он.

Президент сообщил, что нашел в соцсетях группу под названием "ГВК "Весовой контроль", в которой 17 тыс. 864 человека, и подключился к ней.

"Посмотрел, как дальнобойщики друг другу говорят, куда ехать, куда не ехать, честно говоря, развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно", - предупредил он водителей крупногабаритного транспорта.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обращение (748) дальнобойщики (55)


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Топ комментарии
+106
ну слова дійсно великої людини- циганського барона а не президента
Гопота якась....
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23.06.2020 17:33
+88
Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения на дорогах: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно" - Цензор.НЕТ 1881
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23.06.2020 17:35
+84
Я ж казав, що воно не на ізоляції, а ширяється - навіть жінки здихався.
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23.06.2020 17:33
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Ошибаешься, поставили против Свыни!
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24.06.2020 14:41 Ответить
вот и весь сказ, заработал себе еще и дальнобойный гемор. А казалось бы выплати обещанные 4 000юсд да повысь оплату дальнобойщикам, то какой бы дурак так рисковал собою, а тем более, шо даже никто и не подумал бы, мол кто из нас виноват за уделанные дороги... Эх, жизнь прожить - не поле перейти, одному возмужать, набравшись жизненного опыта, хватает и 30 лет , а другому не то , шо 42 года , но и всей жизни не хватит.
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24.06.2020 14:25 Ответить
Он не знает жизни.
Это в Европе, нашим парням дают тягач Евро-6, напарника, перерывы для отдыха и отличные дороги, а в конце рабочей недели обязательные 48 часов непрерывного отдыха, да еще и платят минимум 2000 евро в месяц на каждого из двух напарников.

А в Украине пейсатые заказчики (а других практически не осталось, весь бизнес под ними) платят водителю за тоннаж, да копейки, так что максимум 25 000 грн в месяц, это если возить с перегрузами, и никакого напарника, и убитая Евро-3 и дороги, на которых мажорня не соблюдает ПДД, а снег зимой не убирается, а ухабам и ямам счета нет, и дай денежку на дорогах так и не переводятся, не смотря на пецыны 144 псевдореформы.

Так что не водил Вовану надо штрафовать, а конфисковывать груз, если есть превышение по весу, вот только тогда перегруза на дорогах не будет.
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24.06.2020 14:45 Ответить
не пейсатые - а совок тупой и жадный, ко всему еще и необразованный.
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24.06.2020 16:23 Ответить
ЯК ВИ ДУМАЄТЕ, ЦЕ ВІН ПІД КАЙФОМ ЧИ ГОТОВИЙ - ЗЕ-АЛКАШ? БУЛО Б СМІШНО ЯКБИ НЕ ТАК СУМНО...
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24.06.2020 14:54 Ответить
Нужно Бубочку на трассу поствить, фуры проверять. Заодно и пообщается с дальнобойщиками
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24.06.2020 15:52 Ответить
то тоді не хватить судів, щоб приймали заяви від зебубочки за аскарблєнія лічності )))
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24.06.2020 16:03 Ответить
Не наркоман Вовчик вирішив поділитися своїми "снами". Перевантажені автомобілі дороги об"їзджають не відомо кудою.... Повітрям, Вовчик, або морем.
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24.06.2020 16:16 Ответить
Тю, а я думал шо с женой в изоляторе - то понты, лишь бы уйти от публичности... Ан нет, очередной перл выдал нагора, теперь пусть идет с дальнобойщиками на мировую, мож шлепера и не переплюнет тогда.
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24.06.2020 16:26 Ответить
рівень... ну що тут додати?
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24.06.2020 16:50 Ответить
Зеленський закликав далекобійників дотримуватися вагових обмежень: "Ви, хлопці, засранці. Ми вас знайдемо, і буде боляче" - Цензор.НЕТ 868
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24.06.2020 17:32 Ответить
Бг-ггг... янелох еще не догадывается в какое лайно вiн вступив...ХЕХ... ЗЫ пока не замолчит , шо рыба об лед, за умного никто не посчитает... А его замы со своими сосновыми щоглами - НОНСЕНС В РАДЕ.
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24.06.2020 18:30 Ответить
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