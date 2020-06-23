Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать пути для проезда с перегруженным транспортом по украинским дорогам, потому что их найдут и "будет больно".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в видеообращении в закрытой водительской Viber-группе, в которой передавалась информация о контроле веса грузовиков.
"Вы знаете, что мы делаем "Большую стройку" в стране, строим тысячи дорог, думаем, как построить, согласно плану, как в этом году всё успеть, где взять эти деньги. И уже строим, и уже много дорог построили. Не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Потому что едут разные машины, разные водители, перегруженные. У них своя работа, им все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог приблизительно $1 млн", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что существует договоренность с СБУ, Нацполицией, с Госавтоинспекцией, чтобы сделать пропускные пункты и не было перегруженности автомобилей.
"Но все равно не можем понять – как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут и разбивают дороги, то почему-то объезжают центральные дороги", - указал он.
Президент сообщил, что нашел в соцсетях группу под названием "ГВК "Весовой контроль", в которой 17 тыс. 864 человека, и подключился к ней.
"Посмотрел, как дальнобойщики друг другу говорят, куда ехать, куда не ехать, честно говоря, развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно", - предупредил он водителей крупногабаритного транспорта.
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Это в Европе, нашим парням дают тягач Евро-6, напарника, перерывы для отдыха и отличные дороги, а в конце рабочей недели обязательные 48 часов непрерывного отдыха, да еще и платят минимум 2000 евро в месяц на каждого из двух напарников.
А в Украине пейсатые заказчики (а других практически не осталось, весь бизнес под ними) платят водителю за тоннаж, да копейки, так что максимум 25 000 грн в месяц, это если возить с перегрузами, и никакого напарника, и убитая Евро-3 и дороги, на которых мажорня не соблюдает ПДД, а снег зимой не убирается, а ухабам и ямам счета нет, и дай денежку на дорогах так и не переводятся, не смотря на пецыны 144 псевдореформы.
Так что не водил Вовану надо штрафовать, а конфисковывать груз, если есть превышение по весу, вот только тогда перегруза на дорогах не будет.