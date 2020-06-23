С начала июля надеемся возобновить авиасообщение между Польшей и Украиной, - посол Цихоцкий
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выразил надежду, что авиасообщение между Польшей и Украиной возобновится в начале июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом посол заявил на брифинге по итогам заседания Парламентской ассамблеи.
"Идут разговоры о железнодорожном сообщении, но здесь приоритет - это безопасность. И сейчас, к сожалению, в приграничных областях Украины ситуация с COVID-19 такова, что мне сложно представить, что железнодорожное сообщение будет работать. С начала июля надеемся восстановить сообщение самолетами. Это может облегчить ситуацию на границе", - отметил Цихоцкий.
При этом посол добавил, что есть проблемы в пункте пропуска "Медика-Шегини", которые требуют координации работы польских и украинских пограничников.
"Параллельно коммуникации, диалогу парламентариев идет интенсивный диалог между правительствами по различным аспектам. Надеемся на следующей неделе - по образованию. Есть диалог между министерствами внутренних дел", - сказал Цихоцкий.
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