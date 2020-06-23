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С начала июля надеемся возобновить авиасообщение между Польшей и Украиной, - посол Цихоцкий

С начала июля надеемся возобновить авиасообщение между Польшей и Украиной, - посол Цихоцкий

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий выразил надежду, что авиасообщение между Польшей и Украиной возобновится в начале июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом посол заявил на брифинге по итогам заседания Парламентской ассамблеи.

"Идут разговоры о железнодорожном сообщении, но здесь приоритет - это безопасность. И сейчас, к сожалению, в приграничных областях Украины ситуация с COVID-19 такова, что мне сложно представить, что железнодорожное сообщение будет работать. С начала июля надеемся восстановить сообщение самолетами. Это может облегчить ситуацию на границе", - отметил Цихоцкий.

При этом посол добавил, что есть проблемы в пункте пропуска "Медика-Шегини", которые требуют координации работы польских и украинских пограничников.

"Параллельно коммуникации, диалогу парламентариев идет интенсивный диалог между правительствами по различным аспектам. Надеемся на следующей неделе - по образованию. Есть диалог между министерствами внутренних дел", - сказал Цихоцкий.

Также читайте: Польша решила до июля не принимать авиарейсы из Украины

Автор: 

Польша (8412) авиасообщение (793) Цихоцкий Бартош (41)


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шоб кайло не заіржавіло...
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23.06.2020 17:27 Ответить
Польща по короновірусу в зеленій зоні, Україна - в червоній. Прилетіли значить, на тиждень в Гданьськ морем подихати (або по Кракову і прилеглих парках погуляти) - аж тут раз - і на 2 тижні на обсервацію...
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23.06.2020 17:32 Ответить
 
 