С начала суток враг 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней своде отмечается:"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал наших защитников из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда враг активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Водяного. Против украинских защитников агрессор применил автоматические станковые гранатометы.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. Ведь ничто так не укрощает враждебную активность, как украинский оружие, всегда начеку.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет".

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