Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член Президиума Боснии и Герцеговины

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал иностранных лидеров, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад Победы 24 июня.

Об этом пишет "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

В списке - всего семь руководителей стран-членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Также приедут лидеры сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Россия признает их самопровозглашенную "независимость" в то время, как подавляющее большинство стран мира считают эти регионы частью Грузии. Ожидается также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На парад, который сначала должен был состояться 9 мая, планировали приехать больше иностранных лидеров, в том числе президенты Франции, Чехии, Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, а иностранные гости отказались от визита.

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