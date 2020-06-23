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Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член Президиума Боснии и Герцеговины

Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член Президиума Боснии и Герцеговины

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал иностранных лидеров, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад Победы 24 июня.

Об этом пишет "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

В списке - всего семь руководителей стран-членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Также приедут лидеры сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Россия признает их самопровозглашенную "независимость" в то время, как подавляющее большинство стран мира считают эти регионы частью Грузии. Ожидается также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На парад, который сначала должен был состояться 9 мая, планировали приехать больше иностранных лидеров, в том числе президенты Франции, Чехии, Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, а иностранные гости отказались от визита.

Читайте также: Президент Хорватии Миланович не приедет в Москву на парад: "У него сломался самолет"

Лукашенко Александр (3613) москва (3074) парад (634) Додон Игорь (137)


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Топ комментарии
+42
Только додики к ***** и едут.
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23.06.2020 17:34
+30
все додики в сборе...
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23.06.2020 17:35
+26
Лукашенко, Додон, Додик
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23.06.2020 17:35
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Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член Президиума Боснии и Герцеговины - Цензор.НЕТ 2747
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23.06.2020 17:34 Ответить
Только додики к ***** и едут.
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23.06.2020 17:34 Ответить
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23.06.2020 17:46 Ответить
З математии пам'ятаю термін-многочлен- а тут тобі на красній площі колективний член у ***** в гостях! Ніяка алгебра й геометрія не витримає таких гостей (член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик)
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23.06.2020 18:39 Ответить
Лукашенко, Додон, Додік: до Путіна на парад збираються лідери 7 країн і член Президії Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 9514
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23.06.2020 18:42 Ответить
Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член Президиума Боснии и Герцеговины - Цензор.НЕТ 216
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23.06.2020 17:34 Ответить
Лукашенко, Додон, Додик
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23.06.2020 17:35 Ответить
Звучить як собачі клички
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23.06.2020 18:14 Ответить
все додики в сборе...
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23.06.2020 17:35 Ответить
Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член...

Большая семёрка.
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23.06.2020 17:35 Ответить
))))))))))))))))
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23.06.2020 17:37 Ответить
А севкорея, как же без севкореи, список пиписок не полный
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23.06.2020 17:36 Ответить
...Да, если бы знал товарищ Сталин, если бы знал товарищ Путин…
Время идёт, поражения сменяются победами, победы - поражениями. Неизменным в РФ остаётся одно: ты - начальник, я - дурак, я - начальник, ты - дурак. Приказное начало в русской жизни. Свобода, самостоятельность мысли и дела, личный почин - всё это не приветствуется, не поощряется, если не под запретом. Бессмертное из русских выражений: инициатива наказуема. Приказного начала всегда и везде бывает ровно столько, сколько позволяют: данная эпоха, данное население, данная совокупность обстоятельств. Запад знает всё (вот и не любит его Восток), а чего не знает, то старается узнать. Так вот, он уже давно знает, что такое "коридор возможностей". Это объяснение всего действительного он изобрёл, чтобы лучше закрепить материал, пройденный им довольно давно, примерно в 5-м классе школы жизни. Тогда же он обставил свой коридор законами и неподкупными стражами при них. Сейчас он ходит в 9-й. Россия - в 3-й, она всё еще на пороге передовой современности. У неё своё крылатое: сколько бьёшь, столько едешь. Есть, правда, и такое: если остановилась телега, хватайся не за кнут, а за колесо, но до этой мудрости ей в её нынешних пределах и обстоятельствах, похоже, не доволочься.
Анатолий Стреляный, писатель и публицист - https://www.svoboda.org/a/30679654.html
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23.06.2020 17:36 Ответить
Прокаженный. Одни присмыкающиеся приедут. И кто то еще говорит о многополярном мире
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23.06.2020 17:43 Ответить
Для приглашенных, перед парадом обязательно вытирайте ноги.
Лукашенко, Додон, Додік: до Путіна на парад збираються лідери 7 країн і член Президії Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 8418
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23.06.2020 17:43 Ответить
Жалюгідне буде видовище... дадони, гандони,додіки. Тьху,пля...
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23.06.2020 17:44 Ответить
И домой вернутся с полными задницами коронавируса!
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23.06.2020 17:45 Ответить
Политические тяжеловесы,пля...
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23.06.2020 17:45 Ответить
тяжолороссы
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23.06.2020 18:23 Ответить
А шо маладые донбасятские республики?
Ах, да! Они ж еще не члены ООН....
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23.06.2020 17:45 Ответить
Лукашенко ещё может и не приехать - у него сломается поезд или самолёт.
А вот лидеры Мозамбика, Габона, Гваделупы и Гондураса будут анализировать
международную обстановку.
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23.06.2020 17:45 Ответить
А вот Гондурас, как раз не чіпати. То в Нікарагуа довбні Данькі Ортегі.
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23.06.2020 19:35 Ответить
Додон ...гандон...и усатый презерватив...гоп компания **************...
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23.06.2020 17:48 Ответить
даже не вся постсовецкая срать. )
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23.06.2020 17:48 Ответить
Президент Израиля сказал что не может приехать на парад потому что шабат.--"Так шабат же в субботу а это будет среда!"--" То есть вам можно переносить парад с 9 мая на 24 июня а нам перенести шабат с субботы на среду уже и нельзя????????")))))
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23.06.2020 17:49 Ответить
Чтобы выказать свое глубочайшее уважение Путину 24го июня 2020 года в Москве соберутся сливки мировой политической выгребной ямы.
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23.06.2020 17:50 Ответить
пенка (не сливки)))))))
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23.06.2020 18:46 Ответить
а как жиж лугандонцы?
и шо, даже Асад не приедет?
где Куба, Науру и Венесуэла?

фсьо величие сколеновстана в свисток...
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23.06.2020 17:51 Ответить
Про Кубу ***** уже надо забывать...Куба уже уплыла...
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23.06.2020 17:56 Ответить
Додик.........это диагноз))
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23.06.2020 17:56 Ответить
Лукашенко, Додон, Додік: до Путіна на парад збираються лідери 7 країн і член Президії Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 5835
а шо такое, в этом году не приедут на празнех пабеды лепшие друзяки ху...ла, союзники в барьбе с фошызмам, представители чорнава кантинента. притставители зимбабвэ, мозамбик, сомали....
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23.06.2020 18:03 Ответить
даже эти не едут у ху..лу на туссовку
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23.06.2020 18:12 Ответить
😀А це вже наш додик. "За результатами цього дизайну дослідження" "Будуть визначатися вибіркові групи громадян", - Ляшко про нововведення в тестуванні на коронавірус . Будуть визначені вибіркові групи і вибіркові контингенти людей. Їм будуть телефонувати і просити прийти здати кров в певну точку, пункт здачі крові для того, щоб забрати і провести імуноферментний аналіз", - пояснив головний санітарний лікар.

"За результатами цього дизайну дослідження, яке буде проведене на території всієї країни з певними акцентами на населених пунктах та групах ризику, будемо ретроспективно розглядати кількість хворих, яка була пропущена нашою системою під наглядом під час роботи у вогнищах під час епідемії. ВООЗ також зацікавлена. І погодження нашого дизайну дослідження входить в загальносвітову базу і буде використання іншими країнами", - відзначив Ляшко
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23.06.2020 18:08 Ответить
Додіки і додОни...
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23.06.2020 18:08 Ответить
Приїдуть самі розвинуті країни світу - Узбекистан, Туркменистан і додіки.. А що там робить Сербія? Буде стояти із сепаратистами поруч, яких не визнає світ?
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23.06.2020 18:13 Ответить
Насчёт додика. Я каждый год, езжу в Хорватию, на Макарскую ривьеру. И там в разговорах с местными ругаю русню, объясняю, шо это за ******. Думал хорваты нас понимают, а они в ответ начинают нести муи́ню, типа это всё политика и т. д. А потом я выяснил, что в той части Хорватии, живут боснийцы. Вот и разгадка.
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23.06.2020 18:19 Ответить
И чеПушилы не будет... А ведь как уверял свое стадо что Донецкая Нарядная Резервация становится ближе к Орде...
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23.06.2020 18:21 Ответить
Босния и Герцеговина основной член антигитлеровской коалиции.
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23.06.2020 18:21 Ответить
Не, главный член антигитлеровской коалиции был Роберт Мугабе. Раньше приезжал, но завтра у него более важное мероприятие - концерт Кобзона и хора Александрова.
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23.06.2020 18:27 Ответить
...и поехала к пуйлу кампашка:
один лукашка,
с ним два додика- барашка,
рашист-фетишист- малибу
совкодрочер б/у ... и
ещё какая-то какашка
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23.06.2020 18:48 Ответить
Господи дай камень с неба по этим долбо-бам Да так что бы и скрепы репнули.
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23.06.2020 18:54 Ответить
Саша Таракан 3%, c димойвитейколей уже улетели в Мордор на золотом унитазе.
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23.06.2020 18:55 Ответить
L-7
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23.06.2020 18:59 Ответить
ты зеля поехал бы на порад дидоносов-то, глядишь и ...пуйло бы сдохло
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23.06.2020 19:07 Ответить
Уже и круглый Ын брезгует компанией окурка...А картофельный барон только на камеру, в период оппозицыонных митингов рассказывает, какая расися нехорошая страна, а при первой представившейся возможности - к вове без мыла в зад.
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23.06.2020 19:33 Ответить
додон, гондон, додик, лёлил и болик
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23.06.2020 20:34 Ответить
Да шо вы все такие нервные!? Ну бабла чуть дадут, покормят до отвала по богатому, рюмашку от пуза! Та пусть поедят хоть добра барского! Царь слово скажет---что попало конечно. Та пусть!
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23.06.2020 21:27 Ответить
Вам стаду дурачков, оторванных от жизни, палец показать, то вы будете смеяться.
Поймите, дурачки. Если Лукашенко проиграет выборы, то кто бы ни стал президентом Беларуси, то он с Додоном и Додиком будет ездить на парад к Путину еще с бОльшим удовольствием чем Лукашенко. Во первых, потому что беларусы народ скрепный, поэтому президент должен вести себя соответственно чаяниям народа. Иначе долго не продержится, на майдан выйдет миллион.
Во вторых, например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС?
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24.06.2020 00:41 Ответить
Украина очень заинтересована, чтобы государственность Беларуси оставалась навсегда. Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Хотя возможно и поедет на парад в моСКОВИЮ.Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет. Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
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24.06.2020 00:50 Ответить
Как же так?А как же представители восставшего народа Дамбаца?Критически не хватает Моторолы:ща как бы стал рядом с ****** на мавзолее,как расправил бы сутулую грудинку,облепленную медальками,как вытер бы белой перчаточкой слезу со щеки,потекшей от торжественной сентиментальности...И ***** был бы доволен:хоть раз ощутил бы себя выше кого-то...
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24.06.2020 09:16 Ответить
Все гости - путинозависимые ,коленопреклонённые.
Видимо надеются ,что путин не будет отбирать у них "законно-русские " земли.
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24.06.2020 09:23 Ответить
 
 