Лукашенко, Додон, Додик: к Путину на парад собираются лидеры 7 стран и член Президиума Боснии и Герцеговины
Представитель президента России Дмитрий Песков назвал иностранных лидеров, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад Победы 24 июня.
Об этом пишет "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
В списке - всего семь руководителей стран-членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
Также приедут лидеры сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Россия признает их самопровозглашенную "независимость" в то время, как подавляющее большинство стран мира считают эти регионы частью Грузии. Ожидается также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На парад, который сначала должен был состояться 9 мая, планировали приехать больше иностранных лидеров, в том числе президенты Франции, Чехии, Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, а иностранные гости отказались от визита.
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Большая семёрка.
Время идёт, поражения сменяются победами, победы - поражениями. Неизменным в РФ остаётся одно: ты - начальник, я - дурак, я - начальник, ты - дурак. Приказное начало в русской жизни. Свобода, самостоятельность мысли и дела, личный почин - всё это не приветствуется, не поощряется, если не под запретом. Бессмертное из русских выражений: инициатива наказуема. Приказного начала всегда и везде бывает ровно столько, сколько позволяют: данная эпоха, данное население, данная совокупность обстоятельств. Запад знает всё (вот и не любит его Восток), а чего не знает, то старается узнать. Так вот, он уже давно знает, что такое "коридор возможностей". Это объяснение всего действительного он изобрёл, чтобы лучше закрепить материал, пройденный им довольно давно, примерно в 5-м классе школы жизни. Тогда же он обставил свой коридор законами и неподкупными стражами при них. Сейчас он ходит в 9-й. Россия - в 3-й, она всё еще на пороге передовой современности. У неё своё крылатое: сколько бьёшь, столько едешь. Есть, правда, и такое: если остановилась телега, хватайся не за кнут, а за колесо, но до этой мудрости ей в её нынешних пределах и обстоятельствах, похоже, не доволочься.
Анатолий Стреляный, писатель и публицист - https://www.svoboda.org/a/30679654.html
Ах, да! Они ж еще не члены ООН....
А вот лидеры Мозамбика, Габона, Гваделупы и Гондураса будут анализировать
международную обстановку.
и шо, даже Асад не приедет?
где Куба, Науру и Венесуэла?
фсьо величие сколеновстана в свисток...
а шо такое, в этом году не приедут на празнех пабеды лепшие друзяки ху...ла, союзники в барьбе с фошызмам, представители чорнава кантинента. притставители зимбабвэ, мозамбик, сомали....
"За результатами цього дизайну дослідження, яке буде проведене на території всієї країни з певними акцентами на населених пунктах та групах ризику, будемо ретроспективно розглядати кількість хворих, яка була пропущена нашою системою під наглядом під час роботи у вогнищах під час епідемії. ВООЗ також зацікавлена. І погодження нашого дизайну дослідження входить в загальносвітову базу і буде використання іншими країнами", - відзначив Ляшко
один лукашка,
с ним два додика- барашка,
рашист-фетишист- малибу
совкодрочер б/у ... и
ещё какая-то какашка
Поймите, дурачки. Если Лукашенко проиграет выборы, то кто бы ни стал президентом Беларуси, то он с Додоном и Додиком будет ездить на парад к Путину еще с бОльшим удовольствием чем Лукашенко. Во первых, потому что беларусы народ скрепный, поэтому президент должен вести себя соответственно чаяниям народа. Иначе долго не продержится, на майдан выйдет миллион.
Во вторых, например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС?
Видимо надеются ,что путин не будет отбирать у них "законно-русские " земли.