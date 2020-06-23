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Новости
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Из затонувшего в Одессе танкера снова вытекает топливо, пятно достигло пляжа, - СМИ

Из затонувшего в Одессе танкера снова вытекает топливо, пятно достигло пляжа, - СМИ

Из затонувшего в Одессе танкера "Делфи" снова вытекают нефтепродукты. Пятно уже достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание dumskaya.net.

Сообщается, что пятно от разлива нефтепродуктов продолжает увеличиваться. В то же время в одесской мэрии отмечают, что превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi мог быть причастен к контрабанде нефтепродуктов, - Госпогранслужба

Напомним, 20 июня из затонувшего танкера снова начали вытекать нефтепродукты, однако разлив оперативно локализовали сорбентами.

Отметим, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма танкер "Делфи", который находился в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Спасатели эвакуировали с танкера трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от эвакуации

Автор: 

Одесса (7888) нефтепродукты (148)


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Экологи хреновы. Кусок железа убрать не могут, стыдоба.
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23.06.2020 17:39 Ответить
Лето, люди отдыхать приезжают в Одессу, а там нефть плавает. За столько времени ничего не сделали, идиоты. Так они заботятся о здоровье и отдыхе украинцев, твари. За маски штраф, а за этот беспредел кому штраф? Кто будет отвечать, зеленое кодло, за экологическую катастрофу, за захаращивание страны, превращение ее в мусорную свалку?
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23.06.2020 18:19 Ответить
Це дрібничка в порівнянні з досягненями сусідів

Із затонулого в Одесі танкера знову витікає паливо, пляма досягла пляжу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3954
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23.06.2020 18:08 Ответить
Зачем сравнивать с лайном? Сравнил бы со Швецией, с ее экологией, как там люди живут.
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23.06.2020 18:22 Ответить
Должны пройти столетия, пока кто нибудь поднимет свой зад...
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23.06.2020 18:59 Ответить
Это плохо. Теперь там походу и купаться не стоит
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23.06.2020 20:29 Ответить
Одесити скажить слова подяки меру міста, він просрав сезон.
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23.06.2020 21:20 Ответить
 
 