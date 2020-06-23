Из затонувшего в Одессе танкера снова вытекает топливо, пятно достигло пляжа, - СМИ

Из затонувшего в Одессе танкера "Делфи" снова вытекают нефтепродукты. Пятно уже достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание dumskaya.net.

Сообщается, что пятно от разлива нефтепродуктов продолжает увеличиваться. В то же время в одесской мэрии отмечают, что превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено.

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Напомним, 20 июня из затонувшего танкера снова начали вытекать нефтепродукты, однако разлив оперативно локализовали сорбентами.

Отметим, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма танкер "Делфи", который находился в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Спасатели эвакуировали с танкера трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от эвакуации