Из затонувшего в Одессе танкера снова вытекает топливо, пятно достигло пляжа, - СМИ
Из затонувшего в Одессе танкера "Делфи" снова вытекают нефтепродукты. Пятно уже достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание dumskaya.net.
Сообщается, что пятно от разлива нефтепродуктов продолжает увеличиваться. В то же время в одесской мэрии отмечают, что превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено.
Напомним, 20 июня из затонувшего танкера снова начали вытекать нефтепродукты, однако разлив оперативно локализовали сорбентами.
Отметим, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма танкер "Делфи", который находился в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Спасатели эвакуировали с танкера трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от эвакуации
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