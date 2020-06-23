Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ
Детали службы Путина в Дрездене в 80-х до сих пор неясны из-за того, что КГБ очень эффективно уничтожал и вывозил документы перед крахом ГДР. Но член террористической группы "Фракция Красной армии" (RAF) рассказал, что Путин поддерживал их и поставлял им оружие.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Владимир Путин впервые прибыл в Дрезден в 1985 году в роли офицера КГБ среднего звена. Много лет спустя начальник внешней разведки Штази (тайной спецслужбы ГДР, сотрудничавшей с КГБ) Маркус Вольф уверял, что в Дрездене Путин был "никем". По его словам, даже "уборщицы" получали такие бронзовые медали, как Путин.
Но бывший левой террористической группы "Фракция Красной армии" (RAF) рассказал, что встречался с Путиным в Дрездене, утверждает Politico. По его словам, Путин поддерживал членов группы, которая сеяла террор в Западной Германии в 70-х и 80-х годах.
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RAF известна с конца 60-х рядом взрывов, убийств, похищений и ограблений банков. Во имя свержения "империализма и монопольного капитализма" ФРГ члены террористической группы убили видных западногерманских промышленников и банкиров включительно с председателем Dresdner Bank в 1977 году. RAF подкладывала бомбы на военных базах США, убивая и нанося ранения десяткам солдат.
С конца 70-х, когда Западная Германия начала арестовывать членов RAF, Штази предоставляла им убежище в Восточной Германии. Спецслужбы ГДР тренировали террористов и выдавали им фальшивые паспорта.
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По словам бывшего члена RAF, в годы, когда Путин работал в Восточной Германии, Дрезден стал местом встречи террористов и их кураторов. Он и его приспешники поездом ехали в Восточную Германию, где их встречали агенты Штази. Они садились в советский автомобиль "ЗИЛ" и отправлялись в Дрезден, где в безопасном доме встречались с Путиным и его коллегами из КГБ.
"Они никогда не давали нам инструкции напрямую. Они говорили: "Мы слышали, что вы планируете вот это. Как вы собираетесь это сделать?". А потом озвучивали предложения. Они предлагали другие цели, спрашивали, что нам нужно. Нам всегда были нужны оружие и наличные", - рассказал экс-член RAF.
Террористам было сложно купить оружие в Западной Германии. Поэтому они вручали Путину и его коллегам список. Определенным образом этот список позже оказывался в руках агента на Западе. И нужное оружие появлялось в тайном условленном месте, чтобы террористы RAF могли его забрать.
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"Мы были лишь полезными идиотами для СССР", - сказал бывший член RAF.
Politico пишет, что историю бывшего террориста почти невозможно проверить на достоверность. Большинство его бывших "товарищей" либо в тюрьме, либо мертвы. Другие участники встреч в Дрездене пропали без вести. Но близкий союзник Путина из бывшего КГБ сказал, что обвинения чрезвычайно чувствительны, утверждает издание. Он подчеркнул, что связь между КГБ и RAF или любой другой террористической группой в Европе никогда не была доказана.
"И вам тоже не стоит пытаться сделать это!" - отрезал он.
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компромат нині краще за "гради" вражає і є універсальним повідцем з намордником
Наверное без билетов в клуб пускал. Теперь сам про себя геройское фуфло раздувает.
Или лаптеногим кремлеботам не доходит, что путин аннексировал Крым, поставляет террористов на Донбасс, сбили не один украинский самолёт, сбили еще МН 17!
Сейчас он это делает в Украине, Грузии, Молдавии, Сирии!
от яка гидота про ***** вас здивувала б?
Ты не один такой, виски чивас стоит 25 летнее) жду)
Відповідне відеозвернення Володимир Зеленський записав до далекобійників.
"Ми тут робимо велике будівництво - будуємо тисячу доріг, думаємо, як усе в цьому році встигнути, де взяти гроші. І вже багато доріг побудували", - зазначив Зеленський.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!