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Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ

Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ

Детали службы Путина в Дрездене в 80-х до сих пор неясны из-за того, что КГБ очень эффективно уничтожал и вывозил документы перед крахом ГДР. Но член террористической группы "Фракция Красной армии" (RAF) рассказал, что Путин поддерживал их и поставлял им оружие.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Владимир Путин впервые прибыл в Дрезден в 1985 году в роли офицера КГБ среднего звена. Много лет спустя начальник внешней разведки Штази (тайной спецслужбы ГДР, сотрудничавшей с КГБ) Маркус Вольф уверял, что в Дрездене Путин был "никем". По его словам, даже "уборщицы" получали такие бронзовые медали, как Путин.

Но бывший левой террористической группы "Фракция Красной армии" (RAF) рассказал, что встречался с Путиным в Дрездене, утверждает Politico. По его словам, Путин поддерживал членов группы, которая сеяла террор в Западной Германии в 70-х и 80-х годах.

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RAF известна с конца 60-х рядом взрывов, убийств, похищений и ограблений банков. Во имя свержения "империализма и монопольного капитализма" ФРГ члены террористической группы убили видных западногерманских промышленников и банкиров включительно с председателем Dresdner Bank в 1977 году. RAF подкладывала бомбы на военных базах США, убивая и нанося ранения десяткам солдат.

С конца 70-х, когда Западная Германия начала арестовывать членов RAF, Штази предоставляла им убежище в Восточной Германии. Спецслужбы ГДР тренировали террористов и выдавали им фальшивые паспорта.

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По словам бывшего члена RAF, в годы, когда Путин работал в Восточной Германии, Дрезден стал местом встречи террористов и их кураторов. Он и его приспешники поездом ехали в Восточную Германию, где их встречали агенты Штази. Они садились в советский автомобиль "ЗИЛ" и отправлялись в Дрезден, где в безопасном доме встречались с Путиным и его коллегами из КГБ.

"Они никогда не давали нам инструкции напрямую. Они говорили: "Мы слышали, что вы планируете вот это. Как вы собираетесь это сделать?". А потом озвучивали предложения. Они предлагали другие цели, спрашивали, что нам нужно. Нам всегда были нужны оружие и наличные", - рассказал экс-член RAF.

Террористам было сложно купить оружие в Западной Германии. Поэтому они вручали Путину и его коллегам список. Определенным образом этот список позже оказывался в руках агента на Западе. И нужное оружие появлялось в тайном условленном месте, чтобы террористы RAF могли его забрать.

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"Мы были лишь полезными идиотами для СССР", - сказал бывший член RAF.

Politico пишет, что историю бывшего террориста почти невозможно проверить на достоверность. Большинство его бывших "товарищей" либо в тюрьме, либо мертвы. Другие участники встреч в Дрездене пропали без вести. Но близкий союзник Путина из бывшего КГБ сказал, что обвинения чрезвычайно чувствительны, утверждает издание. Он подчеркнул, что связь между КГБ и RAF или любой другой террористической группой в Европе никогда не была доказана.

"И вам тоже не стоит пытаться сделать это!" - отрезал он.

Автор: 

Германия (6959) история (2017) путин владимир (31270) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+41
***** и сейчас его террористам поставляет, только в государственных масштабах.
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23.06.2020 17:39
+20
Что,кто то удивлен.Коммунистические режимы во все времена-финансировали и вооружали,человеконенавистнических руководителей.
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23.06.2020 17:44
+16
Ничего не поменялось за пол века.
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23.06.2020 17:40
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Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

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...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ - Цензор.НЕТ 5438
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23.06.2020 17:36 Ответить
***** и сейчас его террористам поставляет, только в государственных масштабах.
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23.06.2020 17:39 Ответить
Та нет, как вы можете так наговаривать, он сейчас только гумконвои поставляет.
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23.06.2020 17:46 Ответить
Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4290
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23.06.2020 20:14 Ответить
чем комуняки с плешивым педофилом расчитывались?
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23.06.2020 17:39 Ответить
та ж компромати він збирав на товаріщєй поза угламі
компромат нині краще за "гради" вражає і є універсальним повідцем з намордником
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23.06.2020 17:39 Ответить
Ничего не поменялось за пол века.
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23.06.2020 17:40 Ответить
По его словам, Путин поддерживал членов группы, которая сеяла террор в Западной Германии в 70-х и 80-х годах.

Наверное без билетов в клуб пускал. Теперь сам про себя геройское фуфло раздувает.
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23.06.2020 17:40 Ответить
А,что не так? Чем сегодняшний ***** отличается от вчерашнего?
Или лаптеногим кремлеботам не доходит, что путин аннексировал Крым, поставляет террористов на Донбасс, сбили не один украинский самолёт, сбили еще МН 17!
Сейчас он это делает в Украине, Грузии, Молдавии, Сирии!
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23.06.2020 18:48 Ответить
Что,кто то удивлен.Коммунистические режимы во все времена-финансировали и вооружали,человеконенавистнических руководителей.
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23.06.2020 17:44 Ответить
кацапы фашисты/террористы 21 века.во главе с ******-гитлером 21 века
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23.06.2020 17:45 Ответить
***** Гитлеру и в подметки не годится! Нашел с кем ***** сравнивать. С хусейном ,каддафи то да.Манагер среднего звена.
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23.06.2020 20:31 Ответить
Абсолютна більшість тих,хто р"яно рве свої прдаки за зе,це не українці. Це ольгінськи боти. Зараз на підтримку Зека і спроби зіграти на старих кремлеметодічках,кинуті мацквою великі ресурси. Мацкві дуже потрібен зе,потрібна його перемога на місцевих виборах,щоб отримати Україну.
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23.06.2020 17:51 Ответить
А кто ж тогда год назад за него голосовал? Тоже ольгинские боты? Или уставший ат вайны мудрый нарид?
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23.06.2020 17:59 Ответить
Скажи спасибо пригожинским методичкам, 1+1 коломойский + медведчук и нашим полезным идиотам!
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23.06.2020 18:50 Ответить
Не надо оправданий. Нарид сделал свой выбор. Свой сознательный выбор. Сейчас у каждого есть полный доступ к информации, в интернетах хрен что закроешь и заблокируешь. А есть или не есть говно - это личное решение каждого.
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24.06.2020 11:46 Ответить
Да ты шо?) Это где ты у бабки видел интернет? Ты пойди это бабкам расскажи, мечтающим о колбасе по 2.20 и совкодрочерам, которые смотрят зомбиящик 24 часа в сутки.
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24.06.2020 11:53 Ответить
Если бы проблема только в бабках была, то это была бы не проблема. Или ты утверждаешь, что в Украине 73% населения - бабки без интернета?
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24.06.2020 12:48 Ответить
То так! запитай будь-якого, хто тут за зеленку топить та на Пороха серить, в якому він місті, або номер запитай, або свій дай, відразу з'ясовується, что кацап смердючий на завданні. А нарід-Зебіли на Цензорі не сидять, вони яшик дивляться.
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23.06.2020 18:04 Ответить
я давно кажу, що в світі немає такої гидоти, на яку була б не здатна гебня
от яка гидота про ***** вас здивувала б?
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23.06.2020 17:53 Ответить
теж мені секрет
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23.06.2020 17:58 Ответить
Но только сейчас это объявили всем в открытую)
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23.06.2020 18:21 Ответить
Он и сейчас поставляет оружие террористам и что?
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23.06.2020 18:00 Ответить
Не просто ж так впихнули ГДР вместе с армией агентов КГБ в Европу.
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23.06.2020 18:01 Ответить
*****...такое фото...как с надгробного памятника....я уже за баяном в кладовку полез...а тут опять облом...
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23.06.2020 18:09 Ответить
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23.06.2020 18:51 Ответить
Ппц) ржу)))
Ты не один такой, виски чивас стоит 25 летнее) жду)
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23.06.2020 18:52 Ответить
😀😀😂😂всё аут.😀😀. Зеленський знайшов чат далекобійників та пригрозив "засранцям" через "перегрузи". Президент Володимир Зеленський пригрозив наслідками далекобійникам і власникам вантажівок, які намагаються обійти зважування машин і руйнують нові дороги
Відповідне відеозвернення Володимир Зеленський записав до далекобійників.

"Ми тут робимо велике будівництво - будуємо тисячу доріг, думаємо, як усе в цьому році встигнути, де взяти гроші. І вже багато доріг побудували", - зазначив Зеленський.
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23.06.2020 18:13 Ответить
Путин, оружие, террористы... Бред! Он там был завклубом, обеспечивал покупку сервизов "Мадонна" для членов советских делегаций, организовывал им банкеты, а пом пьяных и зарыганых запихивал их в самолет.
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23.06.2020 18:17 Ответить
Шо такое "путин"?
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23.06.2020 18:21 Ответить
Зраду говоришь. Не мешай проводить серьезное журналистское расследование. Никого, кстати, не смущает то, что когда плешивое говно служило консьержем в партийном гей-клубе Дрездена, RAF как таковой уже не было.
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23.06.2020 18:23 Ответить
Действительно. "Моль" и оружие несовместимо.
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23.06.2020 20:02 Ответить
Валера, сгинь навсегда в своей "праведной" мокшандии, троль кремлевский, тошнит от вас уже, *************.
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23.06.2020 20:26 Ответить
Звиздец...
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23.06.2020 18:17 Ответить
Реєстрація авто. Раніше як було. Заходиш в Кабінет водія, записуєшся у ел.чергу, ставиш авто на облік. Лише уїбні давали на місці 1500-2000 грн і типу без черги реєстрували. Зараз у@бні 100% людей, бо ел.черга не працює. На облік офіц. без хабаря не поставиш. Вмєстє сдєлалі.
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23.06.2020 18:24 Ответить
Придумывает и раздувает про себя небылицы - "на колчаковских фронтах раненый". Хочет остаться в истории идейным борцом, а не ворюгой - к старости свихнувшимся от всевластья.
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23.06.2020 18:29 Ответить
Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ - Цензор.НЕТ 325
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23.06.2020 18:36 Ответить
Обойдётся осиновым колом, ещё на свечи тратиться.
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23.06.2020 20:04 Ответить
Кто бы сомневался!
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23.06.2020 18:42 Ответить
сколько существует конченый совок и раИсия, они всегда по миру только и занимались, что все ср*ли под двери
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23.06.2020 18:45 Ответить
Путін за часів служби в КДБ у Дрездені постачав зброю терористам-комуністам, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9072
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23.06.2020 18:58 Ответить
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.06.2020 20:25 Ответить
Путин и сейчас снабжает оружием и взрывчаткой террористов по всему миру. И что?
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23.06.2020 23:54 Ответить
 
 