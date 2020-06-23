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Новости Агрессия России против Украины
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28 детей погибли с начала войны на подконтрольной части Донетчины, еще 85 были ранены

28 детей погибли с начала войны на подконтрольной части Донетчины, еще 85 были ранены

С начала боевых действий на Донбассе на подконтрольной Украине части Донецкой области погибли 28 детей и 85 получили ранения. Семерым детям понадобилось протезирование.

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Донецкой облгосадминистрации Наталья Тимофеева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Вследствие военных действий на территории области, где органы государственной власти в полном объеме осуществляют свои полномочия, погибли 28 детей и 85 детей получили ранения различной степени тяжести. Все раненые дети получили необходимые медицинские услуги в полном объеме", - сказала она.

По словам Тимофеевой, на сегодняшний день под наблюдением педиатров остаются 47 таких детей (17 детей выросли, 21 ребенок выехал за пределы области).

Также на Цензор.НЕТ: С начала года на Донбассе погибли 6 гражданских, еще 42 человека были ранены, - ОБСЕ

Семерым детям понадобилось протезирование.

Большинство получивших ранения детей нуждаются в реабилитации и психологической поддержке.

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дети (6493) ранение (3385) смерть (9223) Донецкая область (9656)


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к ***** у наташи тимофеевой похоже вопросов нэма...
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23.06.2020 17:51 Ответить
Росия известнhttps://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5916-statya-129-ugroza-ubijstvom ый специалист по убийствам детей. Особенно она развернулась в Сирии...
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23.06.2020 17:52 Ответить
странно, в новости что выжившим детям из этой зоны будет льготное поступление в вузы было столько срача, сколько проклятий на их головы и призывов их всех перестрелять. А теперь вдруг все такие сердобольные вдруг стали.
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23.06.2020 18:29 Ответить
Подконтрольные/неподконтрольные....
Вообще-то детей надо считать всех рожденных в Украине.
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23.06.2020 18:33 Ответить
 
 