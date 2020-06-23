28 детей погибли с начала войны на подконтрольной части Донетчины, еще 85 были ранены
С начала боевых действий на Донбассе на подконтрольной Украине части Донецкой области погибли 28 детей и 85 получили ранения. Семерым детям понадобилось протезирование.
Об этом сообщила начальник службы по делам детей Донецкой облгосадминистрации Наталья Тимофеева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Вследствие военных действий на территории области, где органы государственной власти в полном объеме осуществляют свои полномочия, погибли 28 детей и 85 детей получили ранения различной степени тяжести. Все раненые дети получили необходимые медицинские услуги в полном объеме", - сказала она.
По словам Тимофеевой, на сегодняшний день под наблюдением педиатров остаются 47 таких детей (17 детей выросли, 21 ребенок выехал за пределы области).
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Семерым детям понадобилось протезирование.
Большинство получивших ранения детей нуждаются в реабилитации и психологической поддержке.
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Вообще-то детей надо считать всех рожденных в Украине.