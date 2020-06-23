Замдиректору столичного КП "Плесо" сообщено о подозрении в растрате 800 тыс. бюджетных средств, - прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю генерального директора коммунального предприятия "Плеса" в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на расчистку и благоустройство ручья Вита в Голосеевском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Согласно материалам следствия, КП "Плесо" заключило с подрядчиками договор о проведении работ по расчистке и благоустройству ручья Вита - левого притока реки Вита, впадающей в Днепр. В дальнейшем, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, заместитель генерального директора КП "Плесо" внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых на счета подрядных предприятий были безосновательно перечислены более 800 тыс. гривен", - указывается в сообщении.

По итогам следствия должностному лицу было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде залога в размере 630 тыс. грн. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в рамках расследования было сообщено о подозрении директорам подрядной и субподрядной организаций, которые выполняли работы по благоустройству ручья.

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