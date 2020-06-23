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Новости Силовики
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Пограничники Луганщины обнаружили тысячу утят, которых контрабандисты хотели переправить в Россию. 400 птенцов погибли, - МВД

Пограничники Луганщины обнаружили тысячу утят, которых контрабандисты хотели переправить в Россию. 400 птенцов погибли, - МВД

Пограничники Луганского отряда обнаружили у границы 20 ящиков с контрабандным товаром - утятами. Около 400 из примерно тысячи птенцов погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, контрабандисты планировали переправить утят в Россию.

"Для поиска контрабандистов сразу выбыла группа реагирования, но служебный автомобиль пограничников попал в ловушку, скорее всего, оставленную контрабандистами. Колесо транспортного средства повредили сварные металлические штыри - так называемый "еж", - говорится в сообщении.

Выживших птенцов пограничники передали на хранение.

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Продолжаются мероприятия по установке лиц, причастных к противоправной деятельности.

Пограничники Луганщины обнаружили тысячу утят, которых контрабандисты хотели переправить в Россию. 400 птенцов погибли, - МВД 01

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Автор: 

Госпогранслужба (6432) контрабанда (2409) МВД (9318) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Луганская область (6497)


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то есть около 600 спасли и их не задавит бульдозером.
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23.06.2020 19:01 Ответить
З 1000 - 400 - це велика перемога. Треба терміново прикордонникам підняти зарплатню.
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23.06.2020 19:03 Ответить
400 утят выбросили фпропасть!
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23.06.2020 19:06 Ответить
Утята были готовы даже кони кинуть, лишь бы не попасть к кацапсинам!
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23.06.2020 19:09 Ответить
Они настоящие герои Украины! Для утят сдаться в плен равносильно смерти. Поэтому они выбрали бы смерть, чем позор.
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23.06.2020 19:35 Ответить
От радість тим, хто отримав 600 каченят на відповідальне зберігання, тут з 20 можна чокнутись.
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23.06.2020 19:13 Ответить
Это старый бизнес вдоль границы с РФ. Обычно цыплята и в банановых ящиках. Тут быстро надо всё протолкать, за 2 суток, обычно едут везут в РФ электричками. С утятами канитель. То все сдохнут. Они дохнут от своего помёта. Но продаются дороже. Этим много народу занималось в 90гг. Электрички тогда мотались часто. Братаны северные ленивые заниматься с инкубаторами---готовых легче купить. Даже не ожидал что этот промысел работает до сих пор. Знал некоторых тогда---можно было заработать по быстрому не плохо.
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23.06.2020 21:03 Ответить
при всей моей патриотичности порой кажется что желтизна и бесполезность такой журналистики почти похожа на российскую. мрак.
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24.06.2020 08:17 Ответить
 
 