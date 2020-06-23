Пограничники Луганщины обнаружили тысячу утят, которых контрабандисты хотели переправить в Россию. 400 птенцов погибли, - МВД

Пограничники Луганского отряда обнаружили у границы 20 ящиков с контрабандным товаром - утятами. Около 400 из примерно тысячи птенцов погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, контрабандисты планировали переправить утят в Россию.

"Для поиска контрабандистов сразу выбыла группа реагирования, но служебный автомобиль пограничников попал в ловушку, скорее всего, оставленную контрабандистами. Колесо транспортного средства повредили сварные металлические штыри - так называемый "еж", - говорится в сообщении.

Выживших птенцов пограничники передали на хранение.

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Продолжаются мероприятия по установке лиц, причастных к противоправной деятельности.

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