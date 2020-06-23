Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях страны, где бушует непогода и обсудил с правительством вопрос помощи людям, страдающим от наводнений и сильных осадков, а также поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Наводнения - это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", - говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркивают, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой.

"Сейчас спасатели ведут работы в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - говорится в сообщении.

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