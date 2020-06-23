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Новости Паводки на Западной Украине
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Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды

Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях страны, где бушует непогода и обсудил с правительством вопрос помощи людям, страдающим от наводнений и сильных осадков, а также поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Наводнения - это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", - говорится в сообщении.

В Офисе президента подчеркивают, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой.

"Сейчас спасатели ведут работы в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вследствие паводка в Карпатах затоплено 80 сел, мосты и дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) непогода (816) паводок (294)


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Топ комментарии
+8
Бубочка, отец родной. Шоб без тебя делали бы. Наверное утопли, но вот всенародный сказал пару слов и на душе сразу полегчало.
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23.06.2020 19:07
+7
Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды - Цензор.НЕТ 4537
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23.06.2020 19:01
+6
"дыбилушка и непогода",том третий,страница 38...самиздат,блеать.
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23.06.2020 19:06
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Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды - Цензор.НЕТ 4537
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23.06.2020 19:01 Ответить
Дій влади абсолютно недостатньо! Дороги та береги розмило, дамби підмило а на місці досі немає техніки та підрозділів ДСНС, НГУ, ЗСУ та мобілізованої на відновлювальні роботи техніки місцевих підприємств! Повторюється ситуація як з пожежами в Чорнобильській зоні - коли кинулись, вже було *********** як запізно і як багато роботи і вже потрібно було кидати на амбразуру людей які отримували небезпечні дози радіації, через тупоголовість Авакова та Чечоткіна!
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23.06.2020 19:30 Ответить
«Вода прибуває дуже стрімко, уже підтопило жилі оселі. Вода стрімко піднімається. Рівень води перевищив показники 2008 р., коли була найбільша повінь. Чекаємо великих неприємностей. У нашому господарстві два поля повністю під водою. Це вже третій раз за сезон. Затопило дві площі сої. Рівень води метр-півтора», - зазначив фермер Б. Тимофійчук. https://kurkul.com/news/21420-na-prikarpatti-rekordna-povin--fermer

Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік повені припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .
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23.06.2020 19:37 Ответить
уже смыло пару мостов и кладок которые устояли в 2008
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23.06.2020 20:07 Ответить
враньё в угоду деребана денег!!! 69 году паводок был больше!!!
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23.06.2020 20:29 Ответить
что он может заслушивать? когда? он с утра закинутый
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23.06.2020 19:03 Ответить
"мы должны оперативно позаботиться о людях", сказал президент о людях "без света", взял в руки провод и полез на столбИсточник: https://censor.net/n3203885
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23.06.2020 19:03 Ответить
Кабмін долбодятліа ьез "поручения" найвеличнішого цього не робив би? То навіщо такий кабмін інавіщо такий през, який дублює роботу уряду?
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23.06.2020 19:03 Ответить
Р. S. А чому ж Вава не дасть "доручення" дощу припинитися, а рікам - розливатися? Щоб санітари не впізнали свого клієнта?
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23.06.2020 19:08 Ответить
Трудяга, - поручает и поручает... без отдыха и семьи... Пора в отпуск... Бесрочный
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23.06.2020 19:04 Ответить
ВІН працюйе.
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23.06.2020 19:08 Ответить
Зеленский, если Кабмин сам этого без тебя не понимает, значит это полностью недотепа. Нефиг тогда искать - дворников-алкашей набери, - кадры будут умнее, чем ты сейчас набрал.
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23.06.2020 19:05 Ответить
Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодойИсточник: https://censor.net.ua/n3203885
... заслушивает, а потом занюхивает. Или наборот.
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23.06.2020 19:06 Ответить
У курортному Трускавці, що на Львівщині, після значних опадів затопило вулиці.
Як пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://djerela.com.ua/news/truskavets/u-truskavts-cherez-opadi-zatoplyu-vulitsyu-shevchenka-vlada-problemu-vir-shiti-ne-zdatna посиланням на "Джерела Трускавця", про це повідомила у соцмережі Фейсбук Олександра Олійник.
"Найбільше від опадів потерпає вулиця Шевченка позавчора ввечері її вчергове затопило. Пішоходи та машини не могли пересуватися, вода у підвалах будівель, які тут знаходяться, піднялася на 20 см, намул довелося вичищати до ночі, клумби накрило водою", - повідомляє видання.
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23.06.2020 20:00 Ответить
..а если Зелёная сопля не покомандует...то никто ничего делать не будет? Как достало это Зелёное косноязычное, туповатое, криворожское ничтожество! ПреЗедент-посмешище!))))
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23.06.2020 19:06 Ответить
"дыбилушка и непогода",том третий,страница 38...самиздат,блеать.
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23.06.2020 19:06 Ответить
Бубочка, отец родной. Шоб без тебя делали бы. Наверное утопли, но вот всенародный сказал пару слов и на душе сразу полегчало.
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23.06.2020 19:07 Ответить
А самому слабо помогать?
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23.06.2020 19:08 Ответить
Надеюсь, маме Зеленского теперь хотя бы зубы вставят.
Зеленский поручил Кабмину оперативно помогать жителям ряда регионов, пострадавших от непогоды - Цензор.НЕТ 6287
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23.06.2020 19:11 Ответить
Баканов знов виб"є.
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23.06.2020 19:16 Ответить
Далекобійники заср#нці, Порох жертва, 14 річна дівчина шл#ха, Україна актриса порнофільмів.
Папа Зе сказав, що виборці - т#па біомаса.
Зате Зе дуже просить поважати інститут президента і не переходити на особистості.
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23.06.2020 19:11 Ответить
"отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз."
Сотні кг. надрукованих листівок що робити в цій ситуації.
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23.06.2020 19:14 Ответить
Весь в трудах,весь в заботах попугайка Кеша.
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23.06.2020 19:14 Ответить
война ,взрыв,корона, пуйло с угрозами -где зеля? Куда оно пропало??? А оно сидит в чате дальнобойщиков...
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
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23.06.2020 19:16 Ответить
зе-в гостях в бункере уйла,обсуждает отмазку своего непрсутствия на параде...хорватия не прохонжа,наивно,для фофки нужен надежный аргумент,ну типа ленку одну люблю,а она сиводня в незавидном положении...
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23.06.2020 19:36 Ответить
ДА!!!... После этих указаний Зеленского понимаешь, что зеленский очень далёк от реальной жизни!! дурят его везде и всегда как первокласника!! И, что самое главное он каждый раз попадается на этот корючок и проглатывает!! Да азартный игрок-президент, хуже азартной рыбы!! Хочет сразу всё охватить, хапнуть и показать себя орлом, а выходит всё на оборот...... Нельзя так бесхозяйственно швыряться бюджетными средствами!! Нельзя!!.... Там, в регионах воры грамотные и ушлые!! Десятилетиями оттачивали мастерство воровства бюджетных денег!! И один из них паводок!! Даже я знаю этот закон: "проси больше и получишь столько, сколько нам надо""
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23.06.2020 19:40 Ответить
Під найбільшим ударом - Чернівецька та Івано-Франківська області, де оголошений червоний рівень небезпеки, але підтоплення фіксують також на Львівщині та Закарпатті.
Один із найбільш постраждалих регіонів - Верховинський район на Івано-Франківщині. Щоб доставляти продовольство в деякі населені пункти, які виявилися заблокованими стихією, рятувальники використовують гелікоптер.
Тим часом у Вижницькому районі Чернівецької області порвало дамбу, вода затопила майже три десятки домогосподарств.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що надалі ситуація може погіршитися, адже дощі тривають і рівень води в річці Прут підвищується до критичного рівня. Він закликав усіх бути готовими до евакуації.
Влада Львівщини також повідомляє про підтоплення близько 100 житлових будинків у Стрийському районі.
В понеділок стало відомо про прорив 100-метрової ділянки дамби у Снятинському районі Івано-Франківщини - влада зайнялася оперативним укріпленням споруди.

На Закарпатті наслідки негоди поки що не такі серйозні, але влада очікує, що пік опадів припаде на найближчі дві доби.
В районах Мукачева та Хуста поліція зупиняє автомобілі і намагається скерувати їх в інших напрямках. На деяких ділянках автошляхів рух повністю перекрито, розповів Віктор Буришин, начальник управління оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської ОДА.
Синоптики прогнозують, що упродовж найближчої доби сильні зливи на Західній Україні триватимуть. - https://www.bbc.com/ukrainian/news-53154558?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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23.06.2020 19:48 Ответить
В Рівному сьогодні задниця.. Ллє і ллє..Води по коліна.. Давно такого дощового літа не було
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23.06.2020 19:52 Ответить
Пусть обратится к своему патрону. У небратьев большой опыт в наводнениях
Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди - Цензор.НЕТ 7996
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23.06.2020 20:05 Ответить
Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди - Цензор.НЕТ 4257
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23.06.2020 20:09 Ответить
Зеленський доручив Кабміну оперативно допомагати жителям низки регіонів, які постраждали від негоди - Цензор.НЕТ 4621
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23.06.2020 20:17 Ответить
Фартовый год у друзей Зе - стихия за стихией, то пандемия, то потопы...на всём можно неплохо прибарахлиться
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23.06.2020 20:24 Ответить
Я не хочу матерится, но у меня вопрос: Каким боком президент к непогоде, паводкам и тд?
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23.06.2020 20:29 Ответить
Пенкі жовті-жовті під небом голубим
Гори потемніли і вперіщив грім,
Дощик не барився, зносив він мости,
У вікно краплинами пригрозив мені.

Крапельки *********, повені - привіт!
Заливають рясно села й цілий світ,
Лісорубам весело, жити без мізків,

Лиш Карпати плачуть голі без лісів.
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23.06.2020 20:49 Ответить
 
 