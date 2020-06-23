Герус пытается обнулить Меморандум с "зелеными" из-за поднятия тарифов "Укрэнерго", - Кучеренко

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус добивается обнуления Меморандума с производителями "зеленой" энергии из-за увеличения тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.



Депутат сообщил, что НКРЭКУ 24 июня планирует принять решение об увеличении с 1 августа тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза и на диспетчеризацию в 4 раза, что, по его мнению, направлены на обнуление подписанного представителями "зеленой" генерации и правительством Меморандума о взаимопонимании, который предусматривает снижение "зеленых" тарифов и возобновления платежей производителям электроэнергии из ВИЭ.



"Казалось, при чем здесь Герус? Есть основания полагать - это лежит в печально известной парадигме "пи ####ть зеленых". Две недели назад инвесторы в ВИЭ наконец подписали Меморандум взаимопонимания с Правительством, согласившись на снижение "зеленых тарифов". На прошлой неделе в Раду подан законопроект, который должен имплементировать нормы Меморандума в законодательство. Просто взять и заблокировать принятие законопроекта - не comme il faut, люди не поймут, что Герус имеет против снижения "зеленых тарифов". Поэтому главный "симпатизирующий" ВИЭ придумал "хитрую многоходовочку": шаг первый - втолковать всем, что выполнение Меморандума требует заоблачного повышения тарифов "Укрэнерго"; шаг второй - принять решение НКРЭКУ об увеличении тарифов "Укрэнерго"; шаг третий - с помощью дружественных организаций (например, ЗЗФ или НЗФ, имеющих в этом большой опыт) заблокировать в суде повышение тарифов "Укрэнерго", - пояснил Кучеренко.



По его словам обнуление Меморандума приведет к росту долгов перед "зелеными", которые сейчас уже составляют 14 млрд. Грн., Государство не сможет сэкономить благодаря снижению "зеленых" тарифов 9 млрд. грн только в этом году и 60 млрд. грн до 2030 года , а развитие "зеленой" энергетики остановится, зато возрастет энергозависимость Украины от России через восстановление импорта тока.



Как сообщалось, 10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в зеленую энергетику Меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую ​​электроэнергию.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений Меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.



Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.



Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов - главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерения расправы с инвесторами в зеленую энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций.