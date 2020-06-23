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Герус пытается обнулить Меморандум с "зелеными" из-за поднятия тарифов "Укрэнерго", - Кучеренко

Герус пытается обнулить Меморандум с

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус добивается обнуления Меморандума с производителями "зеленой" энергии из-за увеличения тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Депутат сообщил, что НКРЭКУ 24 июня планирует принять решение об увеличении с 1 августа тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза и на диспетчеризацию в 4 раза, что, по его мнению, направлены на обнуление подписанного представителями "зеленой" генерации и правительством Меморандума о взаимопонимании, который предусматривает снижение "зеленых" тарифов и возобновления платежей производителям электроэнергии из ВИЭ.

"Казалось, при чем здесь Герус? Есть основания полагать - это лежит в печально известной парадигме "пи ####ть зеленых". Две недели назад инвесторы в ВИЭ наконец подписали Меморандум взаимопонимания с Правительством, согласившись на снижение "зеленых тарифов". На прошлой неделе в Раду подан законопроект, который должен имплементировать нормы Меморандума в законодательство. Просто взять и заблокировать принятие законопроекта - не comme il faut, люди не поймут, что Герус имеет против снижения "зеленых тарифов". Поэтому главный "симпатизирующий" ВИЭ придумал "хитрую многоходовочку": шаг первый - втолковать всем, что выполнение Меморандума требует заоблачного повышения тарифов "Укрэнерго"; шаг второй - принять решение НКРЭКУ об увеличении тарифов "Укрэнерго"; шаг третий - с помощью дружественных организаций (например, ЗЗФ или НЗФ, имеющих в этом большой опыт) заблокировать в суде повышение тарифов "Укрэнерго", - пояснил Кучеренко.

По его словам обнуление Меморандума приведет к росту долгов перед "зелеными", которые сейчас уже составляют 14 млрд. Грн., Государство не сможет сэкономить благодаря снижению "зеленых" тарифов 9 млрд. грн только в этом году и 60 млрд. грн до 2030 года , а развитие "зеленой" энергетики остановится, зато возрастет энергозависимость Украины от России через восстановление импорта тока.

Как сообщалось, 10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в зеленую энергетику Меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую ​​электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений Меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов - главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерения расправы с инвесторами в зеленую энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций.

Автор: 

Кучеренко (112) Герус Андрей (184) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+12
введите в работу атомные блоки, и не е@ите людям мозги!
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23.06.2020 19:25
+3
Касса гудка не здесь, беги занимать очередь.
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23.06.2020 19:24
+2
Ти ********************* прихвостень краще розкажи що ви з мертвечуком докладаєте всіх зусиль щоб припинити транзит газу,і заборонити продаж паїв.Ви з зажопниками перші вороги України.
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23.06.2020 19:19
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влупите герусу по тыкве кувалдой сзади...народное лечение косоглазия...
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23.06.2020 19:13 Ответить
я не понял, так Ляшко изнасиловал Геруса в аэропорту, или так.. на пол шишечки?!
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23.06.2020 19:16 Ответить
Ти ********************* прихвостень краще розкажи що ви з мертвечуком докладаєте всіх зусиль щоб припинити транзит газу,і заборонити продаж паїв.Ви з зажопниками перші вороги України.
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23.06.2020 19:19 Ответить
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23.06.2020 20:07 Ответить
Я знаю ціну твого мозку вона написана 5 копійок.
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23.06.2020 20:28 Ответить
https://biz.censor.net.ua/news/3203608/sovmestnyyi_isk_timoshenko_i_medvedchuka_ugrojaet_tranzitu_gaza_cherez_ukrainu_kobolev Бик ти недоумкуватий.
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23.06.2020 20:31 Ответить
Знающие (противники зелёной энергетики) утверждают :Зеленая энергетика вырабатывает 8% электроэнергии, а денег требует 30%. Иван Петрович Сидоров в это верит.Знающие говорят: наша электроэнергия вдвое -на 100%-дороже забугорной. Иван Петрович Сидоров в это тоже верит. Но знающие утверждают: в 100 %-х подорожания виноваты 30% денег зеленой энергетики. Иван Петрович Сидоров чувствует что с процентами что то не так но доказать не может. Он в школе круглым отличником был только по физкультуре. Хорошо бы знающим (противникам зелёной энергетики) растолковать почему в 100 %-ах подорожания виноваты 30% денег зеленой энергетики.
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23.06.2020 19:20 Ответить
Касса гудка не здесь, беги занимать очередь.
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23.06.2020 19:24 Ответить
и наоборот?
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24.06.2020 19:47 Ответить
введите в работу атомные блоки, и не е@ите людям мозги!
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23.06.2020 19:25 Ответить
22.06.20 18:17
Совместный иск Тимошенко и Медведчука угрожает транзиту газа через Украину, - Коболев Це вороги УКРАЇНИ РАЗОМ З ГЕРУСОМ.
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23.06.2020 19:27 Ответить
Не успевают бедняги:

По словам премьер-министра Дениса шныряли, законодательное ...
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23.06.2020 19:31 Ответить
 
 