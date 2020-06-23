Инвесторам в украинские электросети необходимы прозрачные условия и обоснованный доход на капитал, - эксперт Эдвард Чоу

Инвесторам в украинскую систему распределения электроэнергии необходимы прозрачные условия работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Эдвард Чоу, главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в ходе онлайн-встречи Ukrainian Congress Committee of America.

"Необходимо получить полное возмещение издержек, а также возмещение денег и обоснованный доход на капитал, иначе инвестиции не помогут", - сказал он.

Комментируя особенности внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования, Чоу отметил, что государство через нормативные документы должно создать комфортные условия для граждан, оказывая помощь социально-незащищенным слоям населения через субсидии. Вместе с тем, они не должны распространяться на промышленность.

"Законодательное регулирование не должно быть использовано для субсидирования энергонеэффективной и не модернизированной стальной или химической промышленности", - отметил Чоу.

Международный эксперт выразил обеспокоенность, что тема стимулирующего образования и условий его внедрения не первый год обсуждается в Украине, но так и не получила практической реализации.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели.

По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирование, а именно – избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала – WACC. По мнению "Ernеst&Young", ставка WACC также является экономически целесообразной и делает облэнерго привлекательным и понятным для любого инвестора, что важно для Фонда госимущества, который ждет RAB-тариф для запуска приватизации государственных облэнерго.

Ранее Минэнерго призвало Регулятор при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка: "Предлагаем прислушаться к предложениям заинтересованных сторон в отношении проекта постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Украины".