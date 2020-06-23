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США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг

США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг

США и Россия должны продолжить действие Договора по контролю над стратегическим наступательным вооружением (СНВ-1), и убедить Китай присоединиться к новому международному соглашению в этой области.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в рамках виртуального Брюссельского форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я приветствую тот факт, что Россия и США сейчас приступили к переговорам относительно контроля над вооружениями. Я также решительно поддерживаю привлечение к процессу Китая, который является глобальной силой и имеет свою ответственность, чтобы быть частью глобальной системы контроля над вооружением... Считаю, что при отсутствии соглашения, которое бы включало Китай, должен быть продлен существующий договор START, что должно дать время для достижения окончательного соглашения не только между США и Россией, но также с Китаем", - сказал руководитель Альянса.

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Он отметил, что мир не должен снова возвращаться к ситуации, когда будет отсутствовать какое-либо соглашение, регулирующее количество ядерного оружия в мире. Особенно опасной такая ситуация могла бы быть после того, как в прошлом году в результате действий России и развертывания ею новых ракет SSC-8 прекратил существование договор о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД).

Столтенберг отметил, что Китай, как и любая страна мира, имеет право развивать собственные оборонные способности. Сейчас, по его словам, Китай делает крупные инвестиции в новые средства доставки и увеличивает количество боеголовок, в течение года он провел больше ядерных испытаний, чем произошло по всему миру.

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"По нашей оценке, в течение десятилетия Китай удвоит количество ядерных боеголовок, что, безусловно, имеет значение для всех нас... Сейчас Китай является растущей глобальной силой с далеко идущими возможностями. Страна имеет второй по объемам оборонный бюджет в мире, она активно инвестирует в развитие воздушных, морских и сухопутных возможностей. Поэтому Китай должен стать частью усилий по контролю над вооружениями, которые должны обеспечить прозрачность и предсказуемость, в том числе в отношении китайских ядерных арсеналов", - подчеркнул Столтенберг.

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1 (англ. START I - Strategic Arms Reduction Treaty) - это двустороннее соглашение между США и Советским Союзом, которое было подписано в 1991 году и вступило в силу в декабре 1994 года. Это соглашение, которое является основой современной архитектуры контроля над ядерным вооружением в мире, действует до 5 февраля 2021 года.

Автор: 

НАТО (9984) россия (95546) США (26672) ядерное оружие (1334) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+4
"Договора с Рашкой не стоят бумаги на которых написаны"
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23.06.2020 19:56
+3
про будапештский мыморандум столтенберг в курсах?
шо дети малые...
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23.06.2020 20:04
+1
..и этих, у которых его нет
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23.06.2020 20:01
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"Договора с Рашкой не стоят бумаги на которых написаны"
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23.06.2020 19:56 Ответить
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3111
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23.06.2020 20:09 Ответить
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9603
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23.06.2020 20:10 Ответить
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 397
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23.06.2020 20:11 Ответить
США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7438
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23.06.2020 20:12 Ответить
Дело было не в бобине (с) важно кто сидит в кабине
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23.06.2020 20:12 Ответить
..и этих, у которых его нет
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23.06.2020 20:01 Ответить
Китай привлекают, а про Британию и Францию Столтенберг не в курсе? Да и Индию с Пакистаном неплохо бы подтянуть в договор.
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23.06.2020 20:01 Ответить
про будапештский мыморандум столтенберг в курсах?
шо дети малые...
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23.06.2020 20:04 Ответить
то что рада его не ратифицировала? в курсе.
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23.06.2020 21:18 Ответить
Навіщо витрачати папір?
Пора вже витрачати людські життя за неповагу до Будапештського меморандуму.
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23.06.2020 20:09 Ответить
США і Росія мають продовжити дію ядерної угоди і переконати Китай приєднатися до них, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1524
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23.06.2020 20:47 Ответить
"Циркон" никто не видел. Журналюги рисуют что найдут
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23.06.2020 20:58 Ответить
А зачем это Китаю? У них все только начинается.
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23.06.2020 21:06 Ответить
а зачем это россии? без договора о малой и средней дальности?
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23.06.2020 21:20 Ответить
Украина должна убедить США в необходимости иметь ЯО тактическое и средней дальности.
Чтобы у агрессивного соседа и мыслей не было безнаказанно шастать в Украине.
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23.06.2020 21:47 Ответить
Україну уже вмовили
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23.06.2020 22:00 Ответить
китай да, надо убедить, потому что
тавалиса гаварить, сто Сибиль наса!
а может и не надо убеждать, пусть осваивают, а то ни себе, ни людям, как собака на сене
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24.06.2020 01:15 Ответить
 
 