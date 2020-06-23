США и Россия должны продолжить действие ядерного соглашения и убедить Китай присоединиться к ним, - Столтенберг

США и Россия должны продолжить действие Договора по контролю над стратегическим наступательным вооружением (СНВ-1), и убедить Китай присоединиться к новому международному соглашению в этой области.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в рамках виртуального Брюссельского форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я приветствую тот факт, что Россия и США сейчас приступили к переговорам относительно контроля над вооружениями. Я также решительно поддерживаю привлечение к процессу Китая, который является глобальной силой и имеет свою ответственность, чтобы быть частью глобальной системы контроля над вооружением... Считаю, что при отсутствии соглашения, которое бы включало Китай, должен быть продлен существующий договор START, что должно дать время для достижения окончательного соглашения не только между США и Россией, но также с Китаем", - сказал руководитель Альянса.

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Он отметил, что мир не должен снова возвращаться к ситуации, когда будет отсутствовать какое-либо соглашение, регулирующее количество ядерного оружия в мире. Особенно опасной такая ситуация могла бы быть после того, как в прошлом году в результате действий России и развертывания ею новых ракет SSC-8 прекратил существование договор о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД).

Столтенберг отметил, что Китай, как и любая страна мира, имеет право развивать собственные оборонные способности. Сейчас, по его словам, Китай делает крупные инвестиции в новые средства доставки и увеличивает количество боеголовок, в течение года он провел больше ядерных испытаний, чем произошло по всему миру.

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"По нашей оценке, в течение десятилетия Китай удвоит количество ядерных боеголовок, что, безусловно, имеет значение для всех нас... Сейчас Китай является растущей глобальной силой с далеко идущими возможностями. Страна имеет второй по объемам оборонный бюджет в мире, она активно инвестирует в развитие воздушных, морских и сухопутных возможностей. Поэтому Китай должен стать частью усилий по контролю над вооружениями, которые должны обеспечить прозрачность и предсказуемость, в том числе в отношении китайских ядерных арсеналов", - подчеркнул Столтенберг.

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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1 (англ. START I - Strategic Arms Reduction Treaty) - это двустороннее соглашение между США и Советским Союзом, которое было подписано в 1991 году и вступило в силу в декабре 1994 года. Это соглашение, которое является основой современной архитектуры контроля над ядерным вооружением в мире, действует до 5 февраля 2021 года.