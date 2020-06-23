Бывший военный, задержанный при попытке взорвать военный госпиталь в Северодонецке, находится под арестом, - СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, бывший украинский военный взял 3 противопехотные мины осколочного действия направленного поражения МОН-50 и противотанковую мину фугасного действия, снабдив их средствами дистанционного управления.

"После совершения терактов злоумышленник планировал бежать в временно оккупированной территории Луганщины. Там он собирался скрываться от правосудия, а также присоединиться к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР", - отметили в СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали мужчину, когда тот закладывал взрывные устройства на объектах. При этом у задержанного обнаружили средства связи с боевиками, топографические карты с местами дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и сведения с персональными данными об украинских военнослужащих, которые принимали участие в проведении операции Объединенных сил. Изъятые материалы злоумышленник планировал передать участникам незаконных вооруженных формирований.

Задержанному уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ведется следствие для установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, 20 июня стало известно о задержании мужчины, заложившего взрывчатку рядом с военным госпиталем в Северодонецке и на путях железнодорожной станции Рубежное.

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