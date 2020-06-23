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Новости Агрессия России против Украины
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Бывший военный, задержанный при попытке взорвать военный госпиталь в Северодонецке, находится под арестом, - СБУ

Бывший военный, задержанный при попытке взорвать военный госпиталь в Северодонецке, находится под арестом, - СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, бывший украинский военный взял 3 противопехотные мины осколочного действия направленного поражения МОН-50 и противотанковую мину фугасного действия, снабдив их средствами дистанционного управления.

"После совершения терактов злоумышленник планировал бежать в временно оккупированной территории Луганщины. Там он собирался скрываться от правосудия, а также присоединиться к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР", - отметили в СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали мужчину, когда тот закладывал взрывные устройства на объектах. При этом у задержанного обнаружили средства связи с боевиками, топографические карты с местами дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и сведения с персональными данными об украинских военнослужащих, которые принимали участие в проведении операции Объединенных сил. Изъятые материалы злоумышленник планировал передать участникам незаконных вооруженных формирований.

Задержанному уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ведется следствие для установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, 20 июня стало известно о задержании мужчины, заложившего взрывчатку рядом с военным госпиталем в Северодонецке и на путях железнодорожной станции Рубежное.

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Автор: 

СБУ (19901) Северодонецк (605) теракт (2303) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+1
малюську дауну в камеру с мешком шпаклёвки...
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23.06.2020 20:15
+1
На обмен пойдёт, потом опять вернётся и дело докончит
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23.06.2020 20:19
+1
А зачем ему "мерия", если существует такой заманчивый объект как госпиталь, где лежат бойцы ВСУ. Что-то Чип мутит.
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23.06.2020 21:08
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малюську дауну в камеру с мешком шпаклёвки...
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23.06.2020 20:15 Ответить
На обмен пойдёт, потом опять вернётся и дело докончит
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23.06.2020 20:19 Ответить
А зачем ему госпиталь если существует куча более заманчивых объектов,например склады боеприпасов или мерия и т.д.Что-то СБУ мутит.
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23.06.2020 20:47 Ответить
А зачем ему "мерия", если существует такой заманчивый объект как госпиталь, где лежат бойцы ВСУ. Что-то Чип мутит.
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23.06.2020 21:08 Ответить
Ну,больше бонусов бы заработал на том ,,берегу,,.Так как он бывший военный и убивал сепаратистов бонусов ой как много понадобиться,госпиталя маловато будет.
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23.06.2020 21:12 Ответить
що ще за бувший воєнний - яка частина, скільки вислуга, де мешкає?
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23.06.2020 22:37 Ответить
Тюремный срок должен быть больше интервала времени жизни мордора!
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24.06.2020 07:48 Ответить
 
 