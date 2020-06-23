Кабмину известно о пяти "люстрационных делах", которые рассматривает ЕСПЧ, - замминистра юстиции Лищина

Кабинет Министров Украины коммуницирует с Европейским судом по правам человека по пяти делам относительно норм Закона "Об очистке власти", решение по которым еще не принято.

Об этом сказал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, выступая в Конституционном суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Процедура в Европейском суде такова, что до момента коммуникации по делу… правительство об этом деле не знает. И способов узнать о нем у правительства нет, потому что это вопросы, которыми занимается секретариат Европейского суда по правам человека - они получают дело, выдают номер делу и проводят коммуникацию, переписку с заявителем до момента принятия решения - либо дело неприемлемо, либо - коммуникация правительству соответствующих запросов. У нас на сегодня коммуницировано пять дел, в которых еще нет решения. Это все, что мы официально можем знать", - сказал Лищина.

Он добавил, что, по информации СМИ, "около 90 заявителей подали свои заявления в Европейский суд". В то же время Лищина подчеркнул, что эту информацию ни подтвердить, ни проверить он не может.

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Напомним, Конституционный суд Украины возобновил устное слушание по делу относительно закона о люстрации, чтобы исследовать практику ЕСПЧ, а также позицию президента и Верховной Рады.

Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла Закон "Об очистке власти" (люстрации). Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года.

Решением ЕСПЧ от 17 октября 2019 года установлено нарушение прав украинских чиновников по делу о законе об очищении власти (люстрации).

В частности, суд установил нарушение статьи 6 §1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) конвенции.

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Суд также решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

ЕСПЧ решил не рассматривать апелляционную жалобу Украины в деле о законе об очищении власти (люстрации). Поэтому его решение от 17 октября 2019 года вступило в силу.