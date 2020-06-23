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Рада может на следующей неделе рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков

Рада может на следующей неделе рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса №2285-д на следующей пленарной неделе.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим об игорном бизнесе, - очень велика вероятность того, что он будет рассматриваться на следующей неделе (с 29 июня по 3 июля. - Ред.). Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок, и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.

Кроме того, по словам Разумкова, планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

Также на Цензор.НЕТ: В бюджет на 2020 год заложены 7 млрд грн. от игорного бизнеса, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

ВР (29247) законопроект (3221) игорный бизнес (408) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
нагальне питання, дуже.
будемо будувати економіку на азартних іграх.
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23.06.2020 21:12
+2
шо,опять ????
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23.06.2020 21:01
+1
Зеленые недоумки, нам до Бени ваши бизнесы, запроданци *****.
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23.06.2020 21:06
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шо,опять ????
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23.06.2020 21:01 Ответить
ВРУ займається куйньой! Коли Ви почнете працювати, ідіоти? Коли буде заведено в Україну PayPal ? Сотні ІТ компаній в Україні не можуть продавати свої послуги в США і взагалі в Північній та у Південній Америках, через те що люди не можуть заплатити за послуги українських компаній! Банківські картки американських банків не можуть перевести гроші на рахунки в Україну, бо ці транзакції заблоковані. Відкривати валютні рахунки на які клієнти будуть переводами переводити кошти - незручно, клієнти хочуть сплачувати легко і миттєво! Тому потрібен PayPal який легко і без проблем дозволяє отримати валютні перекази з-за кордону! Якщо PayPal зайде в Україну, то ІТ компанії отримають додаткові 2-3 млрд. доларів доходів від обслуговування клієнтів по всьому світу! Ось чим має займатись Верховна Рада - допомагати бізнесу заробляти гроші, а не запускати чергові афери для обману хворих людей!
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23.06.2020 21:16 Ответить
Рада - сатанячий тупой сброд. Пусть рассмотрят законопроект прохождения обязательного психиатрического освидетельствования перед тем, как стать кандидатом во власть. Это же ганьба, что в украинской Раде, в ОП сидят олигофрены и психопаты. Украинцы достойны психически и умственно нормальных правителей.
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23.06.2020 21:53 Ответить
Зеленые недоумки, нам до Бени ваши бизнесы, запроданци *****.
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23.06.2020 21:06 Ответить
Рада может на следующей неделе рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков - Цензор.НЕТ 4162
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23.06.2020 21:07 Ответить
нагальне питання, дуже.
будемо будувати економіку на азартних іграх.
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23.06.2020 21:12 Ответить
Ну так эпоху бідності вже ж подолано за рахунок тої самої бідноти...
Тепер в наставшу єпоху, жебраки нехай грають у казіно та долають жебрацтво..
Це самий "найпрогресивніший" закон для підьому єкономіки держави.
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23.06.2020 21:14 Ответить
я казав той дід з Прикарпаття на відео - "Нєма на вас,курвів,хітліра"..
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23.06.2020 21:20 Ответить
Наперсточники...)))
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23.06.2020 21:35 Ответить
Самое главное, в условиях "процветающей" экономики повеселить людей ещё и игорным бизнесом, это сейчас "очень" актуально. Разумков, у тебя с головой всё нормально?
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23.06.2020 21:57 Ответить
Дождетесь, что вас подсрачниками выгонят с ваших тёплых местечек.
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23.06.2020 22:03 Ответить
об игорном бизнесе?..тогда и Крым не забудьте
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23.06.2020 21:59 Ответить
Пора ставить на корону...
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23.06.2020 22:07 Ответить
Якщо хто не в курсах, то за 2014 рік (до початку репресій проти легальних операторів державних лотерей і розквіту нелегальної ігорки) легальні лотерейники були найбільшими платниками військового збору.
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24.06.2020 14:27 Ответить
Давно уже пора было легализовать, у меня друг любит играть в слоты, он достаточно давно играет в онлайн казино Джойказино https://joycasino00.ru/ и получает отличные бонусы, большой выбор игр с быстрым выводом.
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14.09.2020 09:30 Ответить
 
 