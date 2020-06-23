Рада может на следующей неделе рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса №2285-д на следующей пленарной неделе.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим об игорном бизнесе, - очень велика вероятность того, что он будет рассматриваться на следующей неделе (с 29 июня по 3 июля. - Ред.). Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок, и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.

Кроме того, по словам Разумкова, планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

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