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Глава Минкульта Ткаченко на встрече с представителями Совета церквей представил главу Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Богдан

Глава Минкульта Ткаченко на встрече с представителями Совета церквей представил главу Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Богдан

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и представил вновь назначенного председателя Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Елену Богдан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс служба Министерства культуры и информационной политики.

"То, что приятно поразило - все участники подчеркивали необходимость диалога. Украинское общество уникальное, и, несмотря на многообразие религиозных организаций, демонстрирует согласие. Все мы акцентировали необходимость сохранения и продвижения этого согласия", - отметил Ткаченко по итогам встречи.

Также министр предложил религиозным сообществам присоединиться к проекту по созданию Библиотеки Святой Софии-Премудрости, в которой будут собраны лучшие древние и современные богословские, философские, культурологические и религиеведческие тексты.

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Автор: 

Ткаченко Александр (429) Совет церквей (49)


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Топ комментарии
+7
Нічого файгого цей рашизд для українців не зробить.
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23.06.2020 21:40
+6
Навіщо нам така держслужба етнополітики? Ми не маємо куди подіти гроші?
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23.06.2020 21:24
+6
У ЗЕбилов совесть? Не слышал
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23.06.2020 21:29
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Скільки ж цих Богдан козлячих розвелося???!!!
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23.06.2020 21:24 Ответить
І не кажіть. От як може один індивідуум спаскудити старе слов"янське ім"я...
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23.06.2020 21:35 Ответить
Навіщо нам така держслужба етнополітики? Ми не маємо куди подіти гроші?
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23.06.2020 21:24 Ответить
У ЗЕбилов совесть? Не слышал
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23.06.2020 21:29 Ответить
И сюда попы свой пятак суют. А как налоги платить, так они от государства отделены...
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23.06.2020 21:30 Ответить
А глава мінкульта в курсі,що в цивілізованому світі відкрили бозон Хіггса,гравітаційні хвилі,і що є такий собі Великий адронний коллайдер?
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23.06.2020 21:30 Ответить
Мне доказать сумел Всевышний,
Что я на этом свете - лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.
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23.06.2020 21:31 Ответить
Почему когда человек разговаривает с Богом - это молитва, а когда Бог с человеком - это шизофрения?
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23.06.2020 21:32 Ответить
А почему "свобода совести" плавно переходит в запрет " свободы слова"?
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23.06.2020 21:40 Ответить
Нічого файгого цей рашизд для українців не зробить.
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23.06.2020 21:40 Ответить
Це той холуй коломойського та медведчука з багаторічним стажем? Зацікавить хіба що зебілів.
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23.06.2020 21:49 Ответить
Хто б сумнівався. Призначили бабенцію, яка не вірить в Бога.
"Она не принимала участия в политических вопросах по созданию ПЦУ. ( Для них це +). Она не путает личные взгляды на религию и профессиональные. Богдан считает, что будет реализовывать политику, а не создавать", - сказал Якубин.Как видим, Елена Богдан - очень неудобная фигура для создателей ПЦУ. ( для них і це +) При этом сама она поддерживает этот проект, но не собирается его как-то развивать и продвигать. Видимо, команде Зеленского все же удалось найти компромиссную фигуру, которая должна будет "склеивать" украинских верующих после томос-тура предыдущего президента."
Повага до Української Церкви, "аж прьоть". І кого це вона планує "склеивать" ? ПЦУ з представниками рпц в Україні?
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23.06.2020 21:55 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/389713-baba_rabochaja_pojavilosj_video_kak_rukovodstvo_slug_naroda_obsuhdajut_deputata_fraktsii

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Руководители ведущей политической силы Рады были не в курсе, что их разговор записывался, поэтому в выражениях себя сильно не ограничивали.
Об этом во вторник, 23 июня, информирует телеграм-канал "Политика Страны".
Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".
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23.06.2020 21:57 Ответить
https://tk.media/news/baba-poddutaya-no-rabochaya-arahamiya-i-kornienko-obsudili-kollegu-allahverdievu-2020-06-23 https://tk.media/news/baba-poddutaya-no-rabochaya-arahamiya-i-kornienko-obsudili-kollegu-allahverdievu-2020-06-23 "Баба поддутая, но рабочая"

Глава Мінкульту Ткаченко на зустрічі з представниками Ради церков представив голову Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Богдан - Цензор.НЕТ 4036
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23.06.2020 23:01 Ответить
Не знаю, как у кого, но у меня бы на такую не встал - я люблю натуральных женщин. Вообще эта - для любителей надувных сексшоповских кукол
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23.06.2020 23:18 Ответить
Еще одна корабельная сосна. Если маску не снимет, и ящик водки под кроватью для бодрости, то ничуть не хуже Ирины Аллахвердиевой будет.
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23.06.2020 23:00 Ответить
 
 