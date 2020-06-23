Глава Минкульта Ткаченко на встрече с представителями Совета церквей представил главу Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Богдан

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и представил вновь назначенного председателя Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Елену Богдан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс служба Министерства культуры и информационной политики.

"То, что приятно поразило - все участники подчеркивали необходимость диалога. Украинское общество уникальное, и, несмотря на многообразие религиозных организаций, демонстрирует согласие. Все мы акцентировали необходимость сохранения и продвижения этого согласия", - отметил Ткаченко по итогам встречи.

Также министр предложил религиозным сообществам присоединиться к проекту по созданию Библиотеки Святой Софии-Премудрости, в которой будут собраны лучшие древние и современные богословские, философские, культурологические и религиеведческие тексты.

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