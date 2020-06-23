Глава Минкульта Ткаченко на встрече с представителями Совета церквей представил главу Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Богдан
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и представил вновь назначенного председателя Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Елену Богдан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс служба Министерства культуры и информационной политики.
"То, что приятно поразило - все участники подчеркивали необходимость диалога. Украинское общество уникальное, и, несмотря на многообразие религиозных организаций, демонстрирует согласие. Все мы акцентировали необходимость сохранения и продвижения этого согласия", - отметил Ткаченко по итогам встречи.
Также министр предложил религиозным сообществам присоединиться к проекту по созданию Библиотеки Святой Софии-Премудрости, в которой будут собраны лучшие древние и современные богословские, философские, культурологические и религиеведческие тексты.
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Что я на этом свете - лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.
"Она не принимала участия в политических вопросах по созданию ПЦУ. ( Для них це +). Она не путает личные взгляды на религию и профессиональные. Богдан считает, что будет реализовывать политику, а не создавать", - сказал Якубин.Как видим, Елена Богдан - очень неудобная фигура для создателей ПЦУ. ( для них і це +) При этом сама она поддерживает этот проект, но не собирается его как-то развивать и продвигать. Видимо, команде Зеленского все же удалось найти компромиссную фигуру, которая должна будет "склеивать" украинских верующих после томос-тура предыдущего президента."
Повага до Української Церкви, "аж прьоть". І кого це вона планує "склеивать" ? ПЦУ з представниками рпц в Україні?
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Руководители ведущей политической силы Рады были не в курсе, что их разговор записывался, поэтому в выражениях себя сильно не ограничивали.
Об этом во вторник, 23 июня, информирует телеграм-канал "Политика Страны".
Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы".