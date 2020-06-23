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Новости Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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Дело MH17: Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей, суд озвучит позицию 26 июня

Дело MH17: Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей, суд озвучит позицию 26 июня

Адвокат одного из четырех подозреваемых по делу о сбитом "Боинге" рейса МН17 Олега Пулатова на судебном заседании в Нидерландах 23 июня потребовала учесть мнение российских экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сабина тен Дуссхате заявила, что ракету с ЗРК "Бук", которая уничтожила самолет, могли выпустить украинские военные.

"Украина имеет большой арсенал ракет и систем "Бук". В Украине было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит MH17", - заявила адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты российских террористов в деле катастрофы МН17 поставили под сомнение весь процесс из-за отстранения украинского прокурора Пересады, - Сарган

По ее словам, нельзя исключать, что самолет "мог быть сбит украинскими военными".

Защитница Пулатова также заявляла, что следствие игнорирует мнение российских экспертов, в частности представителей российского концерна "Алмаз-Антей".

Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей и экспертов и утверждали, что видят потребность в дополнительном расследовании.

Позиция суда будет озвучена в пятницу, 26 июня.

Также читайте: Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 

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Автор: 

адвокат (1431) Нидерланды (1583) суд (25097) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+15
А нельзя этим адвокатишкам там влепить
сто тысяч евро штрафа за неуважение к суду?
на Западе злоупотребление ходатайствами
называют "юридическое флибустьерство"
и оно наказывается по закону...
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23.06.2020 22:03
+5
А че не 1000???
Затягують, падлюки...
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23.06.2020 22:07
+4
надо еще заслушать кацманавтиху Серову , что с орбиты видела невооруженным глазом летающие снаряды на бим-бассе Дело MH17: Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей, суд озвучит позицию 26 июня - Цензор.НЕТ 1621 это не Карлос, она реально существует
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23.06.2020 22:27
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нельзя этим адвокатишкам там влепить
сто тысяч евро штрафа за неуважение к суду?
на Западе злоупотребление ходатайствами
называют "юридическое флибустьерство"
и оно наказывается по закону...
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23.06.2020 22:03 Ответить
Як рашка збивала Боінг
https://www.youtube.com/watch?v=R04nCLIqy4E&t=204s
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23.06.2020 22:06 Ответить
А че не 1000???
Затягують, падлюки...
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23.06.2020 22:07 Ответить
100 свидетелей ? Что-то мне подсказьівает , что генерала Конашенкова из ГШ МО РФ , в том списке нет. А он "ключевой свидетель" штурмовика Су-25.
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23.06.2020 22:16 Ответить
А может миллион свидетелей, или миллиард? А может ихтамнетов нужно допросить?
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23.06.2020 22:16 Ответить
Диспетчера Карлоса теж???!!
))
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23.06.2020 22:19 Ответить
надо еще заслушать кацманавтиху Серову , что с орбиты видела невооруженным глазом летающие снаряды на бим-бассе Дело MH17: Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей, суд озвучит позицию 26 июня - Цензор.НЕТ 1621 это не Карлос, она реально существует
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23.06.2020 22:27 Ответить
Кстати Россия и Ту 154 сбила над Черным Морем а Кучмо дал повесить это на Украину. Есть расследование на эту тему.
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23.06.2020 22:19 Ответить
есть в интеренет расследование что 5Г влияет на коронавирус.
в суде доказать сможешь или нет? вот вопрос который определит правду.
киевский суд признал вину украины.
давай сделаем проще, оформим спор на 20000 евро в суде берлина.
я приведу документы из киевского суда, а ты из интернета. и мы посмотрим кому поверит суд.
готов?
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23.06.2020 23:15 Ответить
Не БРЕШИ.
1. «У грудні 2012 р. Вищий господарський суд підтвердив рішення Київського апеляційного суду, що відмовився задовольнити позов російської авіакомпанії, про стягнення з Міністерства оборони України збитків у розмірі $15,32 млн у зв'язку з аварією пасажирського літака Ту-154[11]. »
2. Катастрофа сталась в момент проведення бойових пусків ракет під час спільних українсько-російських навчань[1][2] з ППО, які проходили на підконтрольному Росії полігоні 31-го дослідного центру Чорноморського флоту Російської Федерації[3] на мисі Опук неподалік міста Керч (Крим). Попри ряд проведених слідчих заходів та політичних заяв винні та причини авіакатастрофи юридично не встановлені. »
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24.06.2020 00:32 Ответить
Що там доводити?
Дальність ураження С-200 - 200 км, для пізніх модифікацій - 255км, іноді вказують до 300км
Дальність ТУ-154 від полігону - 270 км
Тепер оцініть можливість збиття літака на такій відстані
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24.06.2020 05:38 Ответить
хоча якщо поміряти відстань по карті - то там всі 330 км
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24.06.2020 05:46 Ответить
250км. есть украинские зотелки. а есть мировая правда.

Initial private assessments of American military officials said the crash was caused by a S-200 missile that overshot its target drone-which had been destroyed successfully by an https://en.wikipedia.org/wiki/S-300_(missile) S-300 fired at the same time-and instead of self-destructing, locked on the passenger plane about 250 kilometres (160 mi) further away and detonated 15 metres (50 ft) over the plane.https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-14 [14] https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-15 [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-Philips_and_Sparrow-16 [16] https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812#cite_note-17 [17]
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24.06.2020 09:29 Ответить
нема ніякої міровой правди а є кремлівські забаганки
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26.06.2020 23:17 Ответить
Гибель Ту-154 над Черным морем 15 лет назад: что скрывает Россия?

Политическая договоренность могла перечеркнуть доказательства, очевидные для «технарей».
Недавно Россия в очередной раз опровергла любую причастность к трагедии МН17. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге: следователям из Нидерландов переданы данные российских радиолокационных систем. (Прямо как в поговорке об обещанном, которого три года ждут!) Эти данные, по утверждению Захаровой, является «безоговорочными и объективными, их невозможно подделать», а следовательно, пуска ракеты с территории населенного пункта Первомайское, подконтрольного боевикам, не было ...
Кто стрелял по малайзийскому «Боингу»? Для российских властей ответ возможен только один: Украина.
В октябре 2016-го кремлевские СМИ дружно и пространно отметили 15-ю годовщину другой катастрофы, которая произошла над Черным морем с самолетом российской авиакомпании «Сибирь» и забрала 78 жизней. «Украина и тогда врала и выкручивалась, и теперь так же ведет себя» - таким был лейтмотив.
Вспомним и мы подробнее эту историю, где возможная политическая договоренность между президентами Кучмой и Путиным - опытным, на втором сроке у власти «красным директором», и ФСБшником , чью карьеру уже потрясла http://argumentua.com/stati/tragediya-atomokhoda-kursk-chto-izmenilos-za-12-let гибель подводной лодки «Курск» . Именно эта договоренность могла перечеркнуть доказательства, очевидные для «технарей». ...
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23.06.2020 22:30 Ответить
у кацов подгорает
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23.06.2020 22:38 Ответить
Попытка навести тень на плетень со стороны кремлёвской престарелой камарильи нарвётся на очень демократический ответ высокого суда.Я спокоен.Весь лепет защиты направлен на ордынское потребление и их нацистский интернационал в других странах.
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23.06.2020 23:06 Ответить
Нічого, нехай ще нідерландська судова система на собі відчує, як мати справу з підступними, брехливими рашистськими мерзотниками. І що вони можуть витворяти. Це корисний досвід для європейців.
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23.06.2020 23:11 Ответить
Ці самі методи російські агенти використали при розгляді так званого "антиколомойського закону" у Верховній Раді.
Ці самі методи російські рейдери використовували при приватизації віджимі українських підприємств.
Це було завжди!

Це гібридна гебельсівська россія ("талантлівий бил чєлавек" - казало *****).
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24.06.2020 00:38 Ответить
Гадаю, що перший в переліку свідків - гишпанський диспетчер Карлос... а другий... да, шкода що сельдмаршала Захарченка немає, він власними очами бачив як на висоті 10 км 2 літаки ЗСУ збивали МН17...
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24.06.2020 03:43 Ответить
Да,это Торез.Инверсионный след снят с балкона многоэтажки 3-го микрорайона. Столб дыма снят с о двора 4-го микрорайона не далеко от ,,Явдохи,,Все это видели тысячи людей. И от этого этим ******* никогда не отмазаться!
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24.06.2020 04:26 Ответить
Расплескивают и дальше ту российскую херню, хотя даже козлу с козою ясно чей это был "БУК", как и куда он ехал и уезжал без одной ракеты.
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24.06.2020 10:13 Ответить
 
 