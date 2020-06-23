Дело MH17: Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей, суд озвучит позицию 26 июня

Адвокат одного из четырех подозреваемых по делу о сбитом "Боинге" рейса МН17 Олега Пулатова на судебном заседании в Нидерландах 23 июня потребовала учесть мнение российских экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сабина тен Дуссхате заявила, что ракету с ЗРК "Бук", которая уничтожила самолет, могли выпустить украинские военные.

"Украина имеет большой арсенал ракет и систем "Бук". В Украине было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит MH17", - заявила адвокат.

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По ее словам, нельзя исключать, что самолет "мог быть сбит украинскими военными".

Защитница Пулатова также заявляла, что следствие игнорирует мнение российских экспертов, в частности представителей российского концерна "Алмаз-Антей".

Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей и экспертов и утверждали, что видят потребность в дополнительном расследовании.

Позиция суда будет озвучена в пятницу, 26 июня.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

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