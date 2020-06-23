24 июня будет существенный подъем воды в речке Прут, на Буковине затопит сельхозугодия, дорогу и два рынка, - ГСЧС

В Черновицкой области в среду, 24 июня, ожидается существенный подъем воды в р.Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, также ожидается затопление автодороги и двух рынков в Черновцах,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня на р.Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м куб./с", – сказано в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке во вторник вечером.

В ГСЧС подчеркнули, что в результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается: затопления сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов; затопления сел Маршинцы, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчикивцы Новоселицкого района; срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с.Костичаны Новоселицкого района; затопления блоков сигнализации воинской части с.Мамалыга, Новоселицкого района; затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка г.Черновцов.

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