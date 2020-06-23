24 июня будет существенный подъем воды в речке Прут, на Буковине затопит сельхозугодия, дорогу и два рынка, - ГСЧС
В Черновицкой области в среду, 24 июня, ожидается существенный подъем воды в р.Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, также ожидается затопление автодороги и двух рынков в Черновцах,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"24 июня на р.Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м куб./с", – сказано в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке во вторник вечером.
В ГСЧС подчеркнули, что в результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается: затопления сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов; затопления сел Маршинцы, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчикивцы Новоселицкого района; срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с.Костичаны Новоселицкого района; затопления блоков сигнализации воинской части с.Мамалыга, Новоселицкого района; затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка г.Черновцов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1275440165058535426 5 ч
у чувака такий щасливий вигляд, ніби в країні не вибуїхають будинки, 8 областей не потерпають від стихійного лиха, немає дефіциту в бюджеті розміром з чорну діру, не розкрадені держрезерви, навіть дружина тяжко не захворіла у хлопа всьо добре!
він радий і щасливий
він 1000 доріг будує, в той час коли стихія їх руйнує, але він щасливий, в тирнетиках веселицця
укрожурналістика мертва, от і мовчить всією братською могилою
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1275481341409275904 2 ч
А як красномовно мовчать з цього приводу "українські" ЗМІ.
От же ж шльондри. https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #медіавульвота
Давно такого не було, а раніше в червні завжди йшли дощі.