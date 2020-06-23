Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента. АУДИО

В Минске сегодня выбирали ленов участковых избирательных комиссий - тех, кто будет считать голоса на президентских выборах. Заседание в администрации Фрунзенского района Минска транслировали онлайн. Когда комиссия ушла на перерыв, то забыла выключить микрофон.

Обсуждение того, как лучше голосовать, попало в эфир, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Большинство независимых самовыдвиженцев не попали в комиссии. Голоса чиновников получали в основном люди с опытом избирательной работы и те, кого выдвинули общественные организации.

Публикуем расшифровку разговора чиновников, которые в прямом эфире стали обсуждать, как и за кого надо голосовать.

— А то начинают, кто-то там сказал, что все за голосуют, ну и что, — говорит мужчина.

— Им не угодишь! — соглашается с ним женщина.

— Надо определиться, что 2−3 человека начинают либо… — продолжает мужчина.

— Я лучше знаю. Светлана Алексеевна, Наталья Варленовна и Сергеев (тут неразборчиво), — говорит участница заседания.

— Конечно, я один раз проголосовал — и там все перебилось, — говорит мужчина.

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— Там все время "за", "за", "за", "за" — это же тоже неправильно, — слышно на видео.

— Ну, а что — люди с опытом, мы за них.

— Так что, если восемь за, а один против — это ж не страшно? — спрашивает женщина.

— Нет, это нормально, — отвечают остальные.

— Главное, чтобы не за того, — раздается смех.

— Нет, когда все будут говорить: "Да", я скажу: "Нет", — говорит одна из присутствующих.

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— Студент Гарвардского университета с положительной характеристикой — ты ж понимаешь. Откуда в Гарварде характеристика в Республику Беларусь? <…> И голосуй за, — говорит мужчина.

— Идет прямой эфир — мне позвонили сказали, — закончила это красноречивое обсуждение одна из женщин. Микрофон тут же отключили.