Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента. АУДИО
В Минске сегодня выбирали ленов участковых избирательных комиссий - тех, кто будет считать голоса на президентских выборах. Заседание в администрации Фрунзенского района Минска транслировали онлайн. Когда комиссия ушла на перерыв, то забыла выключить микрофон.
Обсуждение того, как лучше голосовать, попало в эфир, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.
Большинство независимых самовыдвиженцев не попали в комиссии. Голоса чиновников получали в основном люди с опытом избирательной работы и те, кого выдвинули общественные организации.
Публикуем расшифровку разговора чиновников, которые в прямом эфире стали обсуждать, как и за кого надо голосовать.
— А то начинают, кто-то там сказал, что все за голосуют, ну и что, — говорит мужчина.
— Им не угодишь! — соглашается с ним женщина.
— Надо определиться, что 2−3 человека начинают либо… — продолжает мужчина.
— Я лучше знаю. Светлана Алексеевна, Наталья Варленовна и Сергеев (тут неразборчиво), — говорит участница заседания.
— Конечно, я один раз проголосовал — и там все перебилось, — говорит мужчина.
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— Там все время "за", "за", "за", "за" — это же тоже неправильно, — слышно на видео.
— Ну, а что — люди с опытом, мы за них.
— Так что, если восемь за, а один против — это ж не страшно? — спрашивает женщина.
— Нет, это нормально, — отвечают остальные.
— Главное, чтобы не за того, — раздается смех.
— Нет, когда все будут говорить: "Да", я скажу: "Нет", — говорит одна из присутствующих.
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— Студент Гарвардского университета с положительной характеристикой — ты ж понимаешь. Откуда в Гарварде характеристика в Республику Беларусь? <…> И голосуй за, — говорит мужчина.
— Идет прямой эфир — мне позвонили сказали, — закончила это красноречивое обсуждение одна из женщин. Микрофон тут же отключили.
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- крик, что ни кто не пришёл на выборы, нет явки, крик, вой стон
- москалик отвечает, напиши сколько надо, кто будет проверять
и сразу думбабвовец повеселел
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Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1275491575423029248 2 ч
Та нет его нихера в Украине. Сегодня 23 июня, а видео запостили типо завтрашним днем. Заготовка, но как всегда рукожопы лажанулись.
https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс https://twitter.com/odinspam @odinspam https://twitter.com/odinspam/status/1275519517712617472 31 мин
Сосны бы делать из этих людей
Было бы больше хороших сосней!
Кто не согласен пусть ответит почему при Совке так жестко каралась неявка.
Фальсификации должны быть явными, а пока вы своим присутствием легитимизируете выборы - можете хоть против хоть портить листки - да хоть насрите в кабинке - всем похеру!!
У Бельгії, наприклад, - обязательное избирательное право (то есть голосование - обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины http://cikrf.ru/international/events/brasil_141010/index.html карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.