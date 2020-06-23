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Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента. АУДИО

Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента. АУДИО

В Минске сегодня выбирали ленов участковых избирательных комиссий - тех, кто будет считать голоса на президентских выборах. Заседание в администрации Фрунзенского района Минска транслировали онлайн. Когда комиссия ушла на перерыв, то забыла выключить микрофон.

Обсуждение того, как лучше голосовать, попало в эфир, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Большинство независимых самовыдвиженцев не попали в комиссии. Голоса чиновников получали в основном люди с опытом избирательной работы и те, кого выдвинули общественные организации.

Публикуем расшифровку разговора чиновников, которые в прямом эфире стали обсуждать, как и за кого надо голосовать.

— А то начинают, кто-то там сказал, что все за голосуют, ну и что, — говорит мужчина.

— Им не угодишь! — соглашается с ним женщина.

— Надо определиться, что 2−3 человека начинают либо… — продолжает мужчина.

— Я лучше знаю. Светлана Алексеевна, Наталья Варленовна и Сергеев (тут неразборчиво), — говорит участница заседания.

— Конечно, я один раз проголосовал — и там все перебилось, — говорит мужчина.

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— Там все время "за", "за", "за", "за" — это же тоже неправильно, — слышно на видео.

— Ну, а что — люди с опытом, мы за них.

— Так что, если восемь за, а один против — это ж не страшно? — спрашивает женщина.

— Нет, это нормально, — отвечают остальные.

— Главное, чтобы не за того, — раздается смех.

— Нет, когда все будут говорить: "Да", я скажу: "Нет", — говорит одна из присутствующих.

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— Студент Гарвардского университета с положительной характеристикой — ты ж понимаешь. Откуда в Гарварде характеристика в Республику Беларусь? <…> И голосуй за, — говорит мужчина.

— Идет прямой эфир — мне позвонили сказали, — закончила это красноречивое обсуждение одна из женщин. Микрофон тут же отключили.

Автор: 

Беларусь (7891) выборы (24728) Минск (1562)


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Топ комментарии
+5
По уши зашкварились прикормленные давно. По идее тема должна взорвать. Для сябров есть шанс проверится на вшивость. Но почему то наползает старая темка---да врядли там что будет, ведь никогда и не было то. Значит съедят что дадут.
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23.06.2020 23:17
+5
https://twitter.com/odinspam

https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс https://twitter.com/odinspam @odinspam https://twitter.com/odinspam/status/1275519517712617472 31 мин

Сосны бы делать из этих людей
Было бы больше хороших сосней!
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23.06.2020 23:34
+4
вот скажи мне честно, ради чего глубоко совковое обрусаченное большинство Беларусской ССР будет что-то взорвать ?
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23.06.2020 23:21
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Правила форума Совет форумчан
По уши зашкварились прикормленные давно. По идее тема должна взорвать. Для сябров есть шанс проверится на вшивость. Но почему то наползает старая темка---да врядли там что будет, ведь никогда и не было то. Значит съедят что дадут.
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23.06.2020 23:17 Ответить
вот скажи мне честно, ради чего глубоко совковое обрусаченное большинство Беларусской ССР будет что-то взорвать ?
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23.06.2020 23:21 Ответить
Отвечаю честно. так ведь вторая половина моего комента об этом что спросил. Напечатал, решил не исправлять. Хотя конечно заложеное противоречие. Потому и честно.
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23.06.2020 23:26 Ответить
тобто марно сподіватись ...
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23.06.2020 23:31 Ответить
21 апреля 2019 года у Украины был шанс... на вшивость проверена...
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23.06.2020 23:44 Ответить
Вшивость началась ,когда украинцы просрали ядерное и тактическое оружие,ну а потом всё что было ,всё то было, было и ушло.
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24.06.2020 00:02 Ответить
Будем считать что отомстил. Но есть пословица---старая очень. *Под лежачий камень вода не течёт*.
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24.06.2020 00:21 Ответить
Какое взорвать? ничего не будет. Много чего взорвали ваши пленки с торгующим должностями Ермаком или с байдоновскими указаниями пятому президенту что делать, а чего нельзя? здесь тоже ничего не будет.
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24.06.2020 00:19 Ответить
Всё---больше не буду. Там чуть выше я уже согласился тоже. Оно если и правда так---то пусть остаётся. И в догон опять пословица----*Дорогу осилит идущий*.
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24.06.2020 00:26 Ответить
это как в Думбабве,

- крик, что ни кто не пришёл на выборы, нет явки, крик, вой стон

- москалик отвечает, напиши сколько надо, кто будет проверять
и сразу думбабвовец повеселел
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23.06.2020 23:20 Ответить
#забудьвыключитьмикрофон
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23.06.2020 23:23 Ответить
А в чём крамола? Обычное обсуждение. Даже корабельной сосной никого не назвали.
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23.06.2020 23:28 Ответить
Резиновая танковая рота не примет участие в параде Победы из-за поломки накачивающего насоса

Согласно сообщению телеканала «Звезда» с пометкой «молния», специальная резино-техническая рота министерства обороны Российской Федерации не сможет принять участие в параде Победы 24 июня 2020 года из-за поломки пневматического насоса для подкачки надувной техники.«В отношении командования роты будет проведена служебная проверка, вероятно была допущена преступная халатность. Данные офицеры выставляют в не лучшем виде наши вооруженные силы, надувные войска сдулись в самый последний момент. А что если бы начались реальные боевые действия? Ничего, полное поражение и никаких больше надувных Т-90 и ракет «Воевода», будут потом захватчиков в Адлере на банане катать», - заявил следователь военной полиции Денис Журов.На данный момент рассматривается вариант использовать почти сдувшуюся военную технику в качестве батутов для самых маленьких патриотов. Располагаться импровизированный парк развлечений вместе с полевой кухне будет на Новом Арбате. Любой желающий достигший семилетнего возраста сможет попрыгать на надувных моделях тяжелой танковой и ракетной техники.https://panorama.pub/40805-rezinovaya-tankovaya-rota.html

Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента - Цензор.НЕТ 3944
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23.06.2020 23:29 Ответить
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1275491575423029248 2 ч

Та нет его нихера в Украине. Сегодня 23 июня, а видео запостили типо завтрашним днем. Заготовка, но как всегда рукожопы лажанулись.

Чиновники в Минске забыли выключить микрофоны и обсуждали, кого пустить считать голоса на выборах президента - Цензор.НЕТ 8101
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23.06.2020 23:30 Ответить
оно обкурилось айкосов от корабельной сосны
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24.06.2020 08:28 Ответить
https://twitter.com/odinspam

https://twitter.com/odinspam Президент Один Спамс https://twitter.com/odinspam @odinspam https://twitter.com/odinspam/status/1275519517712617472 31 мин

Сосны бы делать из этих людей
Было бы больше хороших сосней!
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23.06.2020 23:34 Ответить
Уже с 2004 года повторяю всем - лучший протест в таких случаях - бойкот выборам. Только поголовная неявка может поколебать видимость которую создает на выборах диктаторский режим.
Кто не согласен пусть ответит почему при Совке так жестко каралась неявка.
Фальсификации должны быть явными, а пока вы своим присутствием легитимизируете выборы - можете хоть против хоть портить листки - да хоть насрите в кабинке - всем похеру!!
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24.06.2020 09:38 Ответить
Можуть запровадити обов'язкове голосування.
У Бельгії, наприклад, - обязательное избирательное право (то есть голосование - обязательное) существует с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины http://cikrf.ru/international/events/brasil_141010/index.html карается штрафом в 50 евро, в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого "прогула" гражданин лишается избирательных прав на десять лет, а также возможности получить должность на госслужбе.

Чиновники в Мінську забули вимкнути мікрофони та обговорювали, кого пустити рахувати голоси на виборах президента - Цензор.НЕТ 9624
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24.06.2020 18:36 Ответить
 
 