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Новости Местные выборы-2020
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Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на сегодня не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер в эфире телеканала "112-Украина".

"Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года", - рассказал председатель ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада может на следующей неделе рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков

Автор: 

местные выборы (2752) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+7
Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов - Цензор.НЕТ 4312
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23.06.2020 23:45
+5
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb

Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb


Бл@ть. Господи. Бл@ть. Куда оно пропало - оно сидит в чате дальнобойщиков
Несет х@йню. Называет засранцами. ****. Я не могу уже.
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
Бл@ть.
Простите. Хочется орать в голос
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23.06.2020 23:48
+3
Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів - Цензор.НЕТ 796
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23.06.2020 23:51
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Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов - Цензор.НЕТ 4312
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23.06.2020 23:45 Ответить
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb

Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb


Бл@ть. Господи. Бл@ть. Куда оно пропало - оно сидит в чате дальнобойщиков
Несет х@йню. Называет засранцами. ****. Я не могу уже.
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
Бл@ть.
Простите. Хочется орать в голос
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23.06.2020 23:48 Ответить
Дітьо розважається в тирнетах. Аби не плакало.
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23.06.2020 23:51 Ответить
Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів - Цензор.НЕТ 9168
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23.06.2020 23:54 Ответить
оно скоро потянет дальнобойщиков в суд за разрушение дорог, построенных на сэкономленные корновирусные бабки , а медиков потащит в суд за то, шо содействовали дальнобойщикам уничтожать не потраченные на них ресурсы, Оделяна сделает крайним и все это скопом повесят на организатора ПОРОШЕНКО
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24.06.2020 00:32 Ответить
Пора К ОФТАЛЬМОЛОГУ 😀😀😀
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23.06.2020 23:50 Ответить
Разумков не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів - Цензор.НЕТ 796
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23.06.2020 23:51 Ответить
Так єто он ничего не сказал
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23.06.2020 23:52 Ответить
А як бути з виборами на тимчасово окупованому даунбасу,разумкофф?
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23.06.2020 23:56 Ответить
Патрульный пострадал на Ривненщине в стычке во время визита "слуги народа" Литвиненко на организованном из-за заявлений нардепа об особом статусе Донбасса митинге. ВИДЕО https://censor.net/v3203925
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24.06.2020 02:15 Ответить
посмотрите как они уверены а все просто это технологии они загоняют народ в опжз и к шарию не зря так Шарик активизировался разочарованный народ частично и подержит голубую лагуну и вот они на местах возьмут реванш и дальше будут манипулировать центральной властью ( если бы она была а так желе чего изволите) Розумков и СН ватная партия полу голубых сдает страну одни иудушки
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24.06.2020 00:00 Ответить
Лупоглазое региональное младое племя - гибридная овечка ,выведенная в бандитском отстое регионалов, косящая под интеллигентного заПРоданца своей родины
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24.06.2020 00:36 Ответить
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав для перенесення місцевих виборів"
А в ДНР/ЛНР і Криму теж будуть вибори? Питання, а не будуть заважати виборам російські війська,озброєні сєпари,російська пропаганда на всіх телеканалах (других телеканалів там немає) ??? Разумков,тебе це бачу совсім не бентежить ??? Господи,Господи,якого насправді немає, як же мені набридли ці ЗЕлені "Слуги Кремля"!!!
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24.06.2020 11:01 Ответить
 
 