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Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на сегодня не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер в эфире телеканала "112-Украина".
"Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года", - рассказал председатель ВР.
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Джизус був Æфроукраїнцем
@jaxx_vb
Бл@ть. Господи. Бл@ть. Куда оно пропало - оно сидит в чате дальнобойщиков
Несет х@йню. Называет засранцами. ****. Я не могу уже.
ПРЕЗИДЕНТ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ ШПИОНИТ ЗА ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ В ИХ ЧАТЕ
Бл@ть.
Простите. Хочется орать в голос
А в ДНР/ЛНР і Криму теж будуть вибори? Питання, а не будуть заважати виборам російські війська,озброєні сєпари,російська пропаганда на всіх телеканалах (других телеканалів там немає) ??? Разумков,тебе це бачу совсім не бентежить ??? Господи,Господи,якого насправді немає, як же мені набридли ці ЗЕлені "Слуги Кремля"!!!